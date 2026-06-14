معاریو: نتانیاهو به ترامپ گفت اسرائیل تعهدی به بند مربوط به لبنان ندارد
روزنامه معاریو به نقل از منابع اسرائیلی گزارش داد بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر این کشور، در گفتوگو با دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، به صراحت اعلام کرد که اسرائیل خود را به بند مربوط به لبنان در توافق میان آمریکا و حکومت ایران متعهد نمیداند.
بر اساس این گزارش، نتانیاهو گفت که ارتش اسرائیل از لبنان عقبنشینی نخواهد کرد، در مواضع فعلی خود باقی خواهد ماند و به اقدامات خود برای خنثی کردن تهدیدهای حزبالله، از جمله نابودی زیرساختهای تروریستی و پاسخ به هرگونه حمله علیه اسرائیل، ادامه خواهد داد.
به نوشته معاریو، برداشت منابع اسرائیلی آن است که «توافق احتمالی ایالات متحده با ایران، دست اسرائیل را در عرصه لبنان نخواهد بست. پیام اصلی این است: اسرائیل منافع امنیتی-راهبردی مستقلی در لبنان دارد و قصد دارد بر آن پافشاری کند.»
این روزنامه نوشت: «اکنون باید دید این شفافسازیها — فراتر از تماس تلفنی نتانیاهو و ترامپ — در بوته واقعیت چگونه عمل خواهد کرد.»