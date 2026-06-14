برزیل به طور سنتی و البته همچنان بر اساس ضرایب شرط‌بندی، شانس اصلی پیروزی در این مسابقه است، اما مراکش در پی تکرار موفقیت تاریخی خود در جام جهانی ۲۰۲۲ است؛ نخستین تیم آفریقایی که به نیمه‌نهایی جام جهانی راه پیدا کرد.

برزیل در عطش قهرمانی پس از ربع قرن

برزیل یکی از پرافتخارترین و شناخته‌شده‌ترین تیم‌های تاریخ جام جهانی است،‌ اما از سال ۲۰۰۲ قهرمان نشده. با این حال با وجود کیفیت بالای بازیکنان برزیل، این تیم دیگر آن قدرت بلامنازع دوره‌های گذشته به نظر نمی‌رسد. همین موضوع می‌تواند به مراکش، تیم نیمه‌نهایی جام جهانی ۲۰۲۲، فرصت عرض‌اندام بدهد

کارلو آنچلوتی در حالی تیم ملی برزیل را برای دیدار نخست جام جهانی ۲۰۲۶ مقابل مراکش آماده می‌کند که هواداران این کشور امیدوارند انتظار ۲۴ ساله برای فتح دوباره جام جهانی به پایان برسد.

این شرایط مشابهی است که برزیل در سال ۱۹۹۴ داشت. در آن دوره، پس از یک مرحله انتخابی پرحاشیه و نخستین شکست تاریخ برزیل در مقدماتی جام جهانی، روماریو و ببتو نقش مهمی در قهرمانی چهارم سلسائو ایفا کردند.

اکنون و ۳۲ سال بعد، هواداران برزیل امیدوارند تاریخ برای تیم آنچلوتی تکرار شود. برزیل یکشنبه در نخستین مسابقه خود به مصاف مراکش می‌رود؛ تیمی که در جام جهانی ۲۰۲۲ به نخستین نماینده آفریقا در مرحله نیمه‌نهایی تبدیل شد.

برزیل که پرافتخارترین تیم تاریخ جام جهانی است، از زمان قهرمانی با رونالدو، رونالدینیو و ریوالدو در سال ۲۰۰۲ تنها یک بار از مرحله یک‌چهارم نهایی عبور کرده است. این طولانی‌ترین دوره ناکامی مشترک برزیل در کسب عنوان قهرمانی جهان محسوب می‌شود.

مقدماتی ناامیدکننده

مرحله انتخابی جام جهانی نیز برای برزیل ناامیدکننده بود. این تیم با شش شکست در جایگاه پنجم آمریکای جنوبی قرار گرفت و بسیاری از کارشناسان شانس موفقیت آن را کم می‌دانند.

آنچلوتی از زمان ترک رئال مادرید و آغاز نخستین تجربه ملی خود نتایج متفاوتی کسب کرده است. با این حال، او همچنان مهره‌هایی در اختیار دارد که می‌توانند او را پس از مارچلو لیپی و ویسنته دل‌بوسکه به سومین مربی فاتح لیگ قهرمانان اروپا و جام جهانی تبدیل کنند.

تصمیم او برای دعوت دوباره نیمار ۳۴ ساله پس از غیبت طولانی و کنار گذاشتن ژائو پدرو، مهاجم چلسی، با انتقادهایی همراه بوده است.

نیمار تنها بازمانده فهرست برزیل از شکست تاریخی ۷ بر ۱ برابر آلمان در نیمه‌نهایی جام جهانی ۲۰۱۴ است؛ هرچند به دلیل مصدومیت آن مسابقه را از روی سکوها تماشا کرد.

آلیسون بکر، دروازه‌بان لیورپول، درباره آنچلوتی گفته است: «از زمان حضور آنچلوتی، فضای تیم کاملا تغییر کرده است. او شخصیت قدرتمندی دارد و محیطی آرام و متمرکز بر کار ایجاد کرده است. او همه چیز را در فوتبال برده و با شادی و اشتیاق به تیم آمده است. شاید فشار روی جایگاه او از رییس‌جمهور کشور هم بیشتر باشد.»

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آنچلوتی اکنون باید تعادل مناسبی در خط حمله پیدا کند تا از خط دفاعی قدرتمند تیمش بهترین بهره را ببرد. زوج مارکینیوش و گابریل ماگالایش ستون اصلی این خط دفاعی هستند، هرچند برزیل در پست مدافعان کناری نگرانی‌هایی دارد.

مصدومیت ساق پای نیمار باعث شده او دیدار نخست را از دست بدهد و اندریک و ایگور تیاگو برای حضور در ترکیب اصلی رقابت کنند. وینیسیوس جونیور و رافینیا امیدهای اصلی خط حمله هستند و کاسمیرو نیز هدایت خط میانی را بر عهده خواهد داشت.

وینیسیوس گفت: «این مهم‌ترین مقطع زندگی و دوران حرفه‌ای من است. از نظر بدنی و فنی در بهترین شرایط قرار دارم. بازی کردن زیر نظر آنچلوتی اعتمادبه‌نفس زیادی به من می‌دهد، چون به من آزادی عمل می‌دهد تا همان کاری را برای تیم ملی انجام دهم که در رئال مادرید انجام می‌دادم.»

برزیل از جام جهانی ۱۹۷۸ تاکنون در تمام دوره‌ها به‌عنوان تیم نخست گروه خود صعود کرده است. در جام جهانی پیش رو نیز هرچند آنچلوتی تاکید کرده بازی با مراکش دشوار خواهد بود، اما معتقد است تیمش توانایی رقابت با هر حریفی را دارد.

او گفت: «نمایندگی پرافتخارترین تیم ملی جهان برای من افتخار بزرگی است. کاملا مطمئن هستیم که می‌توانیم با هر تیمی رقابت کنیم. درباره قهرمانی نمی‌توان با قطعیت صحبت کرد، اما آماده رقابت هستیم و احساس خوبی نسبت به این جام جهانی داریم.»

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تیم همیشه مدعی در برابر شگفتی‌ساز

دیدار برزیل و مراکش که تنها مسابقه مرحله گروهی میان دو تیم حاضر در جمع ۱۰ تیم برتر رده‌بندی فیفاست، یکی از مهم‌ترین مسابقات دور گروهی محسوب می‌شود. هزاران هوادار دو تیم نیز برای تماشای این بازی به نیویورک و نیوجرسی سفر کرده‌اند.

برزیل که معمولا در جام جهانی مرکز توجه است، این بار باید برای جلب توجه افکار عمومی رقابت کند. با این حال، سلسائو این فرصت را دارد که با ارائه نمایشی قدرتمند برابر مراکش، پیام روشنی به رقبای خود ارسال کند.

به همین دلیل، این مسابقه تنها یک دیدار مرحله گروهی نیست، بلکه آزمونی مهم برای برزیل و فرصتی بزرگ برای مراکش است تا بار دیگر توانایی خود در رقابت با قدرت‌های بزرگ فوتبال جهان را نشان دهد.

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مراکش پس از شکست مقابل سنگال در فینال جام ملت‌های آفریقا، دو ماه بعد به شکلی جنجالی قهرمان این رقابت‌ها اعلام شد، اما این اتفاق برای حفظ جایگاه ولید الرکراکی کافی نبود. او که مراکش را در جام جهانی قطر به نیمه‌نهایی رسانده بود، از سمت خود کنار رفت.

محمد وهبی جانشین او شد و تاکنون هدایت تیم را در پنج دیدار دوستانه بر عهده داشته است. او تیمی را تحویل گرفت که بازیکنانی مانند اشرف حکیمی از پاری‌سن‌ژرمن، براهیم دیاز از رئال مادرید و ایوب بوعدی، هافبک جوان لیل و یکی از پدیده‌های احتمالی این جام، در آن حضور دارند.

مراکش در ماه دسامبر کیفیت خود را به نمایش گذاشت و در مرحله انتخابی جام جهانی نیز عملکردی بی‌نقص داشت و هر هشت مسابقه خود را با پیروزی پشت سر گذاشت.

«تمام کتاب‌های آنچلوتی را خوانده‌ام»

محمد وهبی، سرمربی مراکش، گفت آشنایی او با دیدگاه‌های کارلو آنچلوتی ممکن است به تیمش کمک کند.

او با شوخی گفت: «همه کتاب‌های آنچلوتی را خوانده‌ام. شاید به این دلیل برتری داشته باشم، چون همه رازهایش را می‌دانم.»

وهبی افزود: «حریف را به‌خوبی آنالیز کرده‌ایم. احساس مثبتی داریم. از بازیکنان و اصولی که در تیم پیاده کرده‌ایم رضایت داریم. مسابقات نشان خواهد داد در چه سطحی قرار داریم. همه بازیکنان آماده هستند و شرایط خوبی دارند.»

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همچنین اشرف حکیمی، مدافع راست مراکش، گفت برای مهار وینیسیوس جونیور در دیدار نخست تیمش برابر برزیل در جام جهانی ۲۰۲۶ آماده است.

حکیمی و وینیسیوس پیش‌تر در رقابت‌های لیگ قهرمانان اروپا و جام جهانی باشگاه‌ها، در دیدارهای پاری‌سن‌ژرمن و رئال مادرید، مقابل یکدیگر قرار گرفته‌اند.

حکیمی جمعه در نشست خبری گفت: «همه ما کیفیت وینیسیوس را می‌شناسیم. چندین بار مقابل او بازی کرده‌ام. او بازیکن بزرگی است. احساس می‌کنم آماده‌ام و مطمئنم عملکرد خوبی خواهیم داشت.»