صابرین‌نیوز، کانال تلگرامی نزدیک به سپاه پاسداران، تصویری از علی موسی دقدوق، فرمانده ارشد کشته‌شده حزب‌الله در کنار قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین سپاه قدس جمهوری اسلامی منتشر کرده است.



ارتش اسرائیل یک‌شنبه ۲۴ خرداد تایید کرد آخر هفته گذشته علی موسی دقدوق، از فرماندهان ارشد حزب‌الله و فرمانده پیشین «پرونده جولان»، را در جنوب رود لیتانی کشته است.

ارتش اسرائیل افزود دقدوق در سمت‌های مختلفی از جمله فرمانده تیم حفاظت حسن نصرالله، رهبر پیشین حزب‌الله، فرمانده در یگان رضوان، فرمانده در بخش عملیات یگان نصر و مسئول یگان پیاده‌نظام حزب‌الله فعالیت کرده بود.

بر اساس این گزارش، دقدوق فرمانده «پرونده جولان» بود؛ شاخه‌ای که مسئول فعالیت‌های حزب‌الله در سوریه و ایجاد زیرساخت‌های نظامی در نزدیکی مرز اسرائیل بوده است.