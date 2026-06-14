شبکه سیانان به نقل از یک منبع اسرائیلی گزارش داد بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، در تلاش است پس از پایان نشست گروه هفت، دیداری فوری با دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، داشته باشد.
به گفته این منبع، نتانیاهو در پی آن است که این دیدار پس از بازگشت ترامپ از نشست گروه هفت در اروپا در ابتدای هفته آینده یا اندکی پس از آن برگزار شود.
این تلاش در شرایطی صورت میگیرد که به نظر میرسد تنشها بر سر مذاکرات با جمهوری اسلامی و آتشبس با حزبالله در لبنان افزایش یافته است.
صابریننیوز، کانال تلگرامی نزدیک به سپاه پاسداران، تصویری از علی موسی دقدوق، فرمانده ارشد کشتهشده حزبالله در کنار قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین سپاه قدس را منتشر کرد. اسرائیل یکشنبه ۲۴ خرداد تایید کرد آخر هفته گذشته دقدوق را در جنوب رود لیتانی کشته است.
صابریننیوز، کانال تلگرامی نزدیک به سپاه پاسداران، تصویری از علی موسی دقدوق، فرمانده ارشد کشتهشده حزبالله در کنار قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین سپاه قدس جمهوری اسلامی منتشر کرده است.
ارتش اسرائیل یکشنبه ۲۴ خرداد تایید کرد آخر هفته گذشته علی موسی دقدوق، از فرماندهان ارشد حزبالله و فرمانده پیشین «پرونده جولان»، را در جنوب رود لیتانی کشته است.
ارتش اسرائیل افزود دقدوق در سمتهای مختلفی از جمله فرمانده تیم حفاظت حسن نصرالله، رهبر پیشین حزبالله، فرمانده در یگان رضوان، فرمانده در بخش عملیات یگان نصر و مسئول یگان پیادهنظام حزبالله فعالیت کرده بود.
بر اساس این گزارش، دقدوق فرمانده «پرونده جولان» بود؛ شاخهای که مسئول فعالیتهای حزبالله در سوریه و ایجاد زیرساختهای نظامی در نزدیکی مرز اسرائیل بوده است.
مئیر جاودانفر، تحلیلگر مسائل اسرائیل، به ایران اینترنشنال گفت بنیامین نتانیاهو با توجه به انتخابات اکتبر در اسرائیل، ممکن است ملاحظات کمتری در قبال روابط با آمریکا داشته باشد.
او افزود: «حتی اگر پیروزی در انتخابات مستلزم بروز اختلافات جدی با دونالد ترامپ باشد، نتانیاهو حاضر است این ریسک را بپذیرد.»
درگیریها میان جمهوری اسلامی، آمریکا و اسرائیل و همچنین تفاهم احتمالی تهران و واشینگتن بر نشست رهبران گروه هفت در فرانسه سایه انداخته و به یکی از محورهای اصلی این اجلاس تبدیل شده است.
رهبران کشورهای بزرگ صنعتی نگران پیامدهای اقتصادی و امنیتی ادامه تنشها در خاورمیانه هستند.
گزارش علی حسنپور، خبرنگار ایراناینترنشنال:
علیاکبر ولایتی، مشاور رهبر جمهوری اسلامی، با اشاره به حمله اسرائیل به جنوب بیروت، در شبکه ایکس نوشت: «خطای محاسباتی در بیروت، صبر را به پایان رساند و فرمان صادر شد. ساعت صفر فرا رسیده و پرتابگرها آماده میشوند.»
او همچنین با اشاره به حزبالله افزود: «حزبالله پاره تن محور مقاومت است.»
مشاور رهبر جمهوری اسلامی در ادامه هشدار داد: «اگر آتش شیطنت در لبنان خاموش نشود، دو بازوی قدرتمند جغرافیا، یعنی هرمز و بابالمندب، شاهرگهای اقتصادیتان را تا خفگی استراتژیک فشار خواهند داد.»
وزارت خارجه جمهوری اسلامی در بیانیهای حمله اسرائیل به جنوب بیروت را به شدت محکوم کرد و آن را «نقض فاحش» آتشبس میان واشینگتن و تهران خواند.
این وزارتخانه نوشت دولت آمریکا را در قبال «نقض مکرر آتشبس» از سوی اسرائیل علیه لبنان و ایران مسئول مستقیم میداند.
وزارت خارجه جمهوری اسلامی همچنین تاکید کرد تهران برای اعمال «حق ذاتی دفاع مشروع» مصمم است و همه تدابیر لازم را در این زمینه اتخاذ خواهد کرد.
در ادامه این بیانیه آمده است: «بدیهی است مسئولیت پیامدهای خطرناک آتشافروزی اسرائیل برای صلح و امنیت منطقهای بر عهده آمریکا و اسرائیل خواهد بود.»