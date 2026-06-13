کشف جسد در نزدیکی محل تمرین تیم ملی ایران در تیخوانا
کشف یک جسد در نزدیکی محل تمرین تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی ۲۰۲۶، نگرانیهایی را درباره وضعیت امنیتی محل اقامت و تمرین ملیپوشان ایران در شهر تیخوانای مکزیک به وجود آورده است.
کشف یک جسد در نزدیکی محل تمرین تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی ۲۰۲۶، نگرانیهایی را درباره وضعیت امنیتی محل اقامت و تمرین ملیپوشان ایران در شهر تیخوانای مکزیک به وجود آورده است.
رسانه آلمانی اسپورت ۱ گزارش داد که یک جسد در حال تجزیه در نزدیکی کمپ تیم ملی ایران در جام جهانی پیدا شده است.
بر اساس این گزارش، پلیس مکزیک جسد را در صندوق عقب یک خودرو در نزدیکی ورزشگاه استادیو کالینته در شهر تیخوانا کشف کرد؛ جایی که تیم ملی ایران این روزها تمرینات خود را برگزار میکند. خبرنگاران خبرگزاری فرانسه نیز که در محل حضور داشتند، این اتفاق را تایید کردند.
خودروی مورد نظر، یک شاسیبلند با پلاک ایالت کالیفرنیای آمریکا بود که در نزدیکی یک سوپرمارکت مقابل محل تمرین تیم ملی پارک شده بود. ماموران پلیس پس از بازرسی خودرو، جسدی را که در یک کیسه پلاستیکی سیاهرنگ پیچیده شده بود، در صندوق عقب پیدا کردند.
یکی از منابع پلیس محلی به خبرگزاری فرانسه گفت: «در جریان بازرسی خودرو، جسدی که داخل کیسهای سیاه قرار داشت، در صندوق عقب کشف شد. آثار ضربوجرح نیز روی جسد مشاهده شده است.»
گفته میشود جسد هنگام کشف در وضعیت پیشرفته تجزیه قرار داشته است.
اهمیت این حادثه از آنجا بیشتر میشود که محل کشف جسد فاصله بسیار کمی با محل تمرین تیم ملی ایران داشته است.
ایران در ابتدا قصد داشت کمپ خود را برای جام جهانی در ایالت آریزونای آمریکا برپا کند، اما به دلیل تنشهای نظامی و شرایط امنیتی، تصمیم گرفت پیش از آغاز مسابقات به تیخوانا، شهر مرزی مکزیک، منتقل شود.
اسپورت۱ همچنین گزارش داد که تنها چند دقیقه پس از کشف جسد، کاروان تیم ملی ایران محل تمرین را ترک کرد. با این حال، فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی تاکنون پاسخی رسمی به پرسشهای خبرگزاری فرانسه درباره تدابیر امنیتی اتخاذشده ارائه نکرده است.
تیخوانا یکی از شهرهای پرچالش مکزیک از نظر امنیتی به شمار میرود. طبق آمار رسمی، تنها در سال ۲۰۲۵ بیش از ۱۲۰۰ قتل در این شهر ثبت شده است.
اکنون تیم ملی ایران که برای آمادهسازی حضور در جام جهانی در این شهر مرزی مستقر شده است، علاوه بر مسائل فنی، با نگرانیهای امنیتی پیرامون محل استقرار خود نیز مواجه است.