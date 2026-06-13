علیرضا فغانی با حضور در جام جهانی ۲۰۲۶ به نخستین داور تاریخ فوتبال جهان تبدیل خواهد شد که در چهار دوره جام جهانی قضاوت کرده است.

او سه دوره نخست را به عنوان نماینده ایران در جام‌های جهانی ۲۰۱۴، ۲۰۱۸ و ۲۰۲۲ تجربه کرد، اما این بار با پرچم استرالیا در بزرگ‌ترین رویداد فوتبال جهان حاضر خواهد شد.

فغانی پس از مهاجرت به استرالیا و کنار گذاشته شدن از فهرست بین‌المللی داوران ایران، اکنون به عنوان نماینده استرالیا در مسابقات فیفا فعالیت می‌کند.