علیرضا فغانی دیدار فرانسه و سنگال را قضاوت میکند
با اعلام فیفا، علیرضا فغانی به عنوان داور دیدار فرانسه و سنگال از گروه I رقابتهای جام جهانی ۲۰۲۶ انتخاب شد. در این مسابقه، دو داور دیگر از استرالیا فغانی را همراهی خواهند کرد.
با اعلام فیفا، علیرضا فغانی به عنوان داور دیدار فرانسه و سنگال از گروه I رقابتهای جام جهانی ۲۰۲۶ انتخاب شد. در این مسابقه، دو داور دیگر از استرالیا فغانی را همراهی خواهند کرد.
علیرضا فغانی با حضور در جام جهانی ۲۰۲۶ به نخستین داور تاریخ فوتبال جهان تبدیل خواهد شد که در چهار دوره جام جهانی قضاوت کرده است.
او سه دوره نخست را به عنوان نماینده ایران در جامهای جهانی ۲۰۱۴، ۲۰۱۸ و ۲۰۲۲ تجربه کرد، اما این بار با پرچم استرالیا در بزرگترین رویداد فوتبال جهان حاضر خواهد شد.
فغانی پس از مهاجرت به استرالیا و کنار گذاشته شدن از فهرست بینالمللی داوران ایران، اکنون به عنوان نماینده استرالیا در مسابقات فیفا فعالیت میکند.
تیمهای فوتبال برزیل و مراکش ساعت ۱:۳۰ روز یکشنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۵ در ورزشگاه متلایف نیوجرسی به مصاف یکدیگر میروند تا ششمین بازی جام جهانی ۲۰۲۶ را برگزار کنند. دیدار برزیل و مراکش تنها مسابقه مرحله گروهی میان دو تیم حاضر در جمع ۱۰ تیم برتر ردهبندی فیفاست.
برزیل به طور سنتی و البته همچنان بر اساس ضرایب شرطبندی، شانس اصلی پیروزی در این مسابقه است، اما مراکش در پی تکرار موفقیت تاریخی خود در جام جهانی ۲۰۲۲ است؛ نخستین تیم آفریقایی که به نیمهنهایی جام جهانی راه پیدا کرد.
برزیل در عطش قهرمانی پس از ربع قرن
برزیل یکی از پرافتخارترین و شناختهشدهترین تیمهای تاریخ جام جهانی است، اما از سال ۲۰۰۲ قهرمان نشده. با این حال با وجود کیفیت بالای بازیکنان برزیل، این تیم دیگر آن قدرت بلامنازع دورههای گذشته به نظر نمیرسد. همین موضوع میتواند به مراکش، تیم نیمهنهایی جام جهانی ۲۰۲۲، فرصت عرضاندام بدهد
کارلو آنچلوتی در حالی تیم ملی برزیل را برای دیدار نخست جام جهانی ۲۰۲۶ مقابل مراکش آماده میکند که هواداران این کشور امیدوارند انتظار ۲۴ ساله برای فتح دوباره جام جهانی به پایان برسد.
این شرایط مشابهی است که برزیل در سال ۱۹۹۴ داشت. در آن دوره، پس از یک مرحله انتخابی پرحاشیه و نخستین شکست تاریخ برزیل در مقدماتی جام جهانی، روماریو و ببتو نقش مهمی در قهرمانی چهارم سلسائو ایفا کردند.
اکنون و ۳۲ سال بعد، هواداران برزیل امیدوارند تاریخ برای تیم آنچلوتی تکرار شود. برزیل یکشنبه در نخستین مسابقه خود به مصاف مراکش میرود؛ تیمی که در جام جهانی ۲۰۲۲ به نخستین نماینده آفریقا در مرحله نیمهنهایی تبدیل شد.
برزیل که پرافتخارترین تیم تاریخ جام جهانی است، از زمان قهرمانی با رونالدو، رونالدینیو و ریوالدو در سال ۲۰۰۲ تنها یک بار از مرحله یکچهارم نهایی عبور کرده است. این طولانیترین دوره ناکامی مشترک برزیل در کسب عنوان قهرمانی جهان محسوب میشود.
مقدماتی ناامیدکننده
مرحله انتخابی جام جهانی نیز برای برزیل ناامیدکننده بود. این تیم با شش شکست در جایگاه پنجم آمریکای جنوبی قرار گرفت و بسیاری از کارشناسان شانس موفقیت آن را کم میدانند.
آنچلوتی از زمان ترک رئال مادرید و آغاز نخستین تجربه ملی خود نتایج متفاوتی کسب کرده است. با این حال، او همچنان مهرههایی در اختیار دارد که میتوانند او را پس از مارچلو لیپی و ویسنته دلبوسکه به سومین مربی فاتح لیگ قهرمانان اروپا و جام جهانی تبدیل کنند.
تصمیم او برای دعوت دوباره نیمار ۳۴ ساله پس از غیبت طولانی و کنار گذاشتن ژائو پدرو، مهاجم چلسی، با انتقادهایی همراه بوده است.
نیمار تنها بازمانده فهرست برزیل از شکست تاریخی ۷ بر ۱ برابر آلمان در نیمهنهایی جام جهانی ۲۰۱۴ است؛ هرچند به دلیل مصدومیت آن مسابقه را از روی سکوها تماشا کرد.
آلیسون بکر، دروازهبان لیورپول، درباره آنچلوتی گفته است: «از زمان حضور آنچلوتی، فضای تیم کاملا تغییر کرده است. او شخصیت قدرتمندی دارد و محیطی آرام و متمرکز بر کار ایجاد کرده است. او همه چیز را در فوتبال برده و با شادی و اشتیاق به تیم آمده است. شاید فشار روی جایگاه او از رییسجمهور کشور هم بیشتر باشد.»
آنچلوتی اکنون باید تعادل مناسبی در خط حمله پیدا کند تا از خط دفاعی قدرتمند تیمش بهترین بهره را ببرد. زوج مارکینیوش و گابریل ماگالایش ستون اصلی این خط دفاعی هستند، هرچند برزیل در پست مدافعان کناری نگرانیهایی دارد.
مصدومیت ساق پای نیمار باعث شده او دیدار نخست را از دست بدهد و اندریک و ایگور تیاگو برای حضور در ترکیب اصلی رقابت کنند. وینیسیوس جونیور و رافینیا امیدهای اصلی خط حمله هستند و کاسمیرو نیز هدایت خط میانی را بر عهده خواهد داشت.
وینیسیوس گفت: «این مهمترین مقطع زندگی و دوران حرفهای من است. از نظر بدنی و فنی در بهترین شرایط قرار دارم. بازی کردن زیر نظر آنچلوتی اعتمادبهنفس زیادی به من میدهد، چون به من آزادی عمل میدهد تا همان کاری را برای تیم ملی انجام دهم که در رئال مادرید انجام میدادم.»
برزیل از جام جهانی ۱۹۷۸ تاکنون در تمام دورهها بهعنوان تیم نخست گروه خود صعود کرده است. در جام جهانی پیش رو نیز هرچند آنچلوتی تاکید کرده بازی با مراکش دشوار خواهد بود، اما معتقد است تیمش توانایی رقابت با هر حریفی را دارد.
او گفت: «نمایندگی پرافتخارترین تیم ملی جهان برای من افتخار بزرگی است. کاملا مطمئن هستیم که میتوانیم با هر تیمی رقابت کنیم. درباره قهرمانی نمیتوان با قطعیت صحبت کرد، اما آماده رقابت هستیم و احساس خوبی نسبت به این جام جهانی داریم.»
تیم همیشه مدعی در برابر شگفتیساز
دیدار برزیل و مراکش که تنها مسابقه مرحله گروهی میان دو تیم حاضر در جمع ۱۰ تیم برتر ردهبندی فیفاست، یکی از مهمترین مسابقات دور گروهی محسوب میشود. هزاران هوادار دو تیم نیز برای تماشای این بازی به نیویورک و نیوجرسی سفر کردهاند.
برزیل که معمولا در جام جهانی مرکز توجه است، این بار باید برای جلب توجه افکار عمومی رقابت کند. با این حال، سلسائو این فرصت را دارد که با ارائه نمایشی قدرتمند برابر مراکش، پیام روشنی به رقبای خود ارسال کند.
به همین دلیل، این مسابقه تنها یک دیدار مرحله گروهی نیست، بلکه آزمونی مهم برای برزیل و فرصتی بزرگ برای مراکش است تا بار دیگر توانایی خود در رقابت با قدرتهای بزرگ فوتبال جهان را نشان دهد.
مراکش پس از شکست مقابل سنگال در فینال جام ملتهای آفریقا، دو ماه بعد به شکلی جنجالی قهرمان این رقابتها اعلام شد، اما این اتفاق برای حفظ جایگاه ولید الرکراکی کافی نبود. او که مراکش را در جام جهانی قطر به نیمهنهایی رسانده بود، از سمت خود کنار رفت.
محمد وهبی جانشین او شد و تاکنون هدایت تیم را در پنج دیدار دوستانه بر عهده داشته است. او تیمی را تحویل گرفت که بازیکنانی مانند اشرف حکیمی از پاریسنژرمن، براهیم دیاز از رئال مادرید و ایوب بوعدی، هافبک جوان لیل و یکی از پدیدههای احتمالی این جام، در آن حضور دارند.
مراکش در ماه دسامبر کیفیت خود را به نمایش گذاشت و در مرحله انتخابی جام جهانی نیز عملکردی بینقص داشت و هر هشت مسابقه خود را با پیروزی پشت سر گذاشت.
«تمام کتابهای آنچلوتی را خواندهام»
محمد وهبی، سرمربی مراکش، گفت آشنایی او با دیدگاههای کارلو آنچلوتی ممکن است به تیمش کمک کند.
او با شوخی گفت: «همه کتابهای آنچلوتی را خواندهام. شاید به این دلیل برتری داشته باشم، چون همه رازهایش را میدانم.»
وهبی افزود: «حریف را بهخوبی آنالیز کردهایم. احساس مثبتی داریم. از بازیکنان و اصولی که در تیم پیاده کردهایم رضایت داریم. مسابقات نشان خواهد داد در چه سطحی قرار داریم. همه بازیکنان آماده هستند و شرایط خوبی دارند.»
همچنین اشرف حکیمی، مدافع راست مراکش، گفت برای مهار وینیسیوس جونیور در دیدار نخست تیمش برابر برزیل در جام جهانی ۲۰۲۶ آماده است.
حکیمی و وینیسیوس پیشتر در رقابتهای لیگ قهرمانان اروپا و جام جهانی باشگاهها، در دیدارهای پاریسنژرمن و رئال مادرید، مقابل یکدیگر قرار گرفتهاند.
حکیمی جمعه در نشست خبری گفت: «همه ما کیفیت وینیسیوس را میشناسیم. چندین بار مقابل او بازی کردهام. او بازیکن بزرگی است. احساس میکنم آمادهام و مطمئنم عملکرد خوبی خواهیم داشت.»
رسانههای ایران خبر دادند که یحیی گلمحمدی، سرمربی پیشین پرسپولیس و فولاد با باشگاه دهوک عراق برای هدایت این تیم به توافق رسیده و فصل آینده در لیگ عراق مربیگری خواهد کرد.
او هفته گذشته به دعوت مدیران دهوک به کردستان عراق سفر کرد و پس از بررسی امکانات باشگاه، شرایط مالی و زیرساختهای آن، مذاکرات نهایی را انجام داد.
گلمحمدی قرار است طی ۲۴ ساعت آینده برای نهایی کردن قرارداد به عراق سفر کند. در این میان، باشگاه اربیل نیز خواهان جذب او بود، اما سرمربی سابق پرسپولیس در نهایت دهوک را انتخاب کرد.
گلمحمدی پس از جدایی توافقی از فولاد در دیماه، پیشنهادهایی از برخی تیمهای لیگ برتر ایران داشت، اما مذاکرات به نتیجه نرسید.
دهوک فصل گذشته در رده دهم لیگ عراق قرار گرفت و گلمحمدی در مذاکرات خود تاکید کرده که تبدیل این تیم به مدعی قهرمانی نیازمند زمان و حمایت کامل باشگاه است. او در مقطعی نسبت به حضور در فوتبال عراق تردید داشت، اما در نهایت با بهبود شرایط پیشنهادی باشگاه، با این پروژه موافقت کرد.
سفیر جمهوری اسلامی در مکزیک، با اشاره به حضور تیم ملی در جام جهانی به رسانه آمریکایی پولیتیکو گفت: «برخی معتقدند ایران نباید در این رقابتها شرکت کند چون آمریکا به کشور ما حمله کرد اما نگاه ما انسانی است. معتقدیم ورزش میتواند به گسترش صلح کمک کند، ما با ملت آمریکا مشکلی نداریم.»
ابوالفضل پسندیده گفت: «حضور ما در آمریکا در زمان جنگ، یک پیام مشخص دارد؛ ما طرفدار صلح هستیم.»
سفیر جمهوری اسلامی خطاب به دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، گفت: «از آقای ترامپ میخواهم به ملت ایران احترام بگذارد و تصمیمهایش را بر پایه احترام متقابل اتخاذ کند. اگر آمریکا منافع خود را در اولویت قرار دهد، نتایج خوبی به دست خواهد آورد. اگر واشینگتن از منافع اسرائیل فاصله بگیرد، ایران و آمریکا میتوانند دوستان بسیار خوبی باشند.»
پستدیده همچنین ابراز امیدواری کرد که در روزهای باقیمانده تا شروع مسابقات تیم ملی، مشکلات ویزایی اعضای کاروان ایران حل شود و این موضوع را نشانهای مثبت از سوی آمریکا دانست.
او همچنین از روابط خوب تهران و مکزیک سخن گفت و تاکید کرد که تیم ملی ایران در تیخوانا احساس میکند در خانه خود حضور دارد.
سفیر جمهوری اسلامی یادآور شد که روابط دو کشور بیش از ۱۲۴ سال قدمت دارد و جمهوری اسلامی برای معرفی فرهنگ خود، گروههای موسیقی، صنایعدستی، غذاهای سنتی و هنر ایرانی را نیز به رویدادهای مرتبط با جام جهانی آورده است.
او همچنین درباره نقش فوتبال در کاهش تنشهای سیاسی گفت: «آمریکا میتواند از فرصت جام جهانی برای ترویج صلح استفاده کند. ملت ایران ویژگی خاصی دارد؛ اگر حسن نیت ببیند، با حسن نیت بیشتری پاسخ میدهد.»
خبرگزاری تسنیم خبر داده که تیم ملی فوتبال پیش از بازی با نیوزیلند در هتل وستدریفت در منطقه منهتن بیچ لسآنجلس اقامت خواهد داشت.
تیم فوتبال ایران بامداد سهشنبه ۲۶ خرداد در نخستین مسابقه خود در جام جهانی ۲۰۲۶، در ورزشگاه سوفای لسآنجلس به مصاف نیوزیلند خواهد رفت.
سایت هتل وستدریفت، هزینه اقامت در هر اتاق را شبانه ۵۵۰ دلار اعلام کرده است.
فاصله محل فعلی اردوی تیم ملی در تیخوانا تا هتل وستدریفت حدود ۲۶۵ کیلومتر است و ملیپوشان پس از ورود به لسآنجلس در این هتل مستقر خواهد شد.
شاگردان امیر قلعهنویی که در حال حاضر اردوی آمادهسازی خود را در تیخوانای مکزیک برگزار میکنند، یک روز پیش از این دیدار راهی لسآنجلس خواهند شد تا مراحل پایانی آمادهسازی خود را پشت سر بگذارند.
کارلو آنچلوتی، سرمربی تیم ملی برزیل، تایید کرد که نیمار به دلیل مصدومیت قادر به همراهی سلسائو در نخستین دیدار جام جهانی مقابل مراکش نخواهد بود و احتمالا بازیهای گروهی این تیم در جام جهانی را از دست خواهد داد.
نیمار ۳۴ ساله که از ناحیه ساق پا دچار آسیبدیدگی شده است، هنوز به تمرینات کامل تیمی بازنگشته است. آنچلوتی اعلام کرد این مهاجم باتجربه از هفته آینده تمرین با سایر بازیکنان را آغاز خواهد کرد و به همین دلیل، حضور او در دومین بازی برزیل برابر هائیتی در ۳۰ خرداد ۱۴۰۵ نیز در هالهای از ابهام قرار دارد.
برزیل در آخرین مسابقه مرحله گروهی خود نیز ۳ تیر ۱۴۰۵ به مصاف اسکاتلند خواهد رفت.
آنچلوتی درباره وضعیت نیمار گفت: «او سخت تلاش میکند تا هرچه سریعتر به شرایط مسابقه بازگردد. انتظار داریم هفته آینده به تمرینات گروهی اضافه شود. وقتی نیمار را دعوت میکنیم، فقط به خاطر کیفیت فنی فوقالعادهاش نیست؛ تجربه او و الگویی که برای بازیکنان جوان تیم میتواند باشد نیز اهمیت زیادی دارد.»
نیمار از سال ۲۰۲۳ تاکنون برای تیم ملی برزیل به میدان نرفته و در سالهای اخیر با مصدومیتهای متعددی دستوپنجه نرم کرده است. با این حال، آنچلوتی او را برای جام جهانی انتخاب کرد و نامش را بالاتر از ژائو پدرو و ریچارلیسون در فهرست نهایی قرار داد.
ستاره کنونی باشگاه سانتوس تاکنون در ۱۲۸ بازی ملی، ۷۹ گل برای برزیل به ثمر رسانده و با عبور از رکورد ۷۷ گل پله، بهترین گلزن تاریخ تیم ملی این کشور محسوب میشود.
در صورت بهبودی، نیمار میتواند چهارمین حضور خود در جام جهانی را تجربه کند؛ او پیش از این در جامهای جهانی ۲۰۱۴، ۲۰۱۸ و ۲۰۲۲ نیز پیراهن برزیل را بر تن کرده بود.