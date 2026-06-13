جام جهانی، فعلا بدون نیمار؛ ستاره برزیل به بازیهای گروهی نمیرسد
کارلو آنچلوتی، سرمربی تیم ملی برزیل، تایید کرد که نیمار به دلیل مصدومیت قادر به همراهی سلسائو در نخستین دیدار جام جهانی مقابل مراکش نخواهد بود و احتمالا بازیهای گروهی این تیم در جام جهانی را از دست خواهد داد.
نیمار ۳۴ ساله که از ناحیه ساق پا دچار آسیبدیدگی شده است، هنوز به تمرینات کامل تیمی بازنگشته است. آنچلوتی اعلام کرد این مهاجم باتجربه از هفته آینده تمرین با سایر بازیکنان را آغاز خواهد کرد و به همین دلیل، حضور او در دومین بازی برزیل برابر هائیتی در ۳۰ خرداد ۱۴۰۵ نیز در هالهای از ابهام قرار دارد.
برزیل در آخرین مسابقه مرحله گروهی خود نیز ۳ تیر ۱۴۰۵ به مصاف اسکاتلند خواهد رفت.
آنچلوتی درباره وضعیت نیمار گفت: «او سخت تلاش میکند تا هرچه سریعتر به شرایط مسابقه بازگردد. انتظار داریم هفته آینده به تمرینات گروهی اضافه شود. وقتی نیمار را دعوت میکنیم، فقط به خاطر کیفیت فنی فوقالعادهاش نیست؛ تجربه او و الگویی که برای بازیکنان جوان تیم میتواند باشد نیز اهمیت زیادی دارد.»
نیمار از سال ۲۰۲۳ تاکنون برای تیم ملی برزیل به میدان نرفته و در سالهای اخیر با مصدومیتهای متعددی دستوپنجه نرم کرده است. با این حال، آنچلوتی او را برای جام جهانی انتخاب کرد و نامش را بالاتر از ژائو پدرو و ریچارلیسون در فهرست نهایی قرار داد.
ستاره کنونی باشگاه سانتوس تاکنون در ۱۲۸ بازی ملی، ۷۹ گل برای برزیل به ثمر رسانده و با عبور از رکورد ۷۷ گل پله، بهترین گلزن تاریخ تیم ملی این کشور محسوب میشود.
در صورت بهبودی، نیمار میتواند چهارمین حضور خود در جام جهانی را تجربه کند؛ او پیش از این در جامهای جهانی ۲۰۱۴، ۲۰۱۸ و ۲۰۲۲ نیز پیراهن برزیل را بر تن کرده بود.
بیبیسی جهان خبر داده که بخشی از تجهیزات تمرینی تیم ملی فوتبال انگلیس پیش از ورود به شهر کانزاسسیتی آمریکا به سرقت رفت.
آنطور که بیبیسی نوشته خودروهایی که تجهیزات تیم را به کمپ تمرینی انگلیس در مجموعه سووپ ساکر ویلیج منتقل میکردند، هدف سرقت قرار گرفتند. فدراسیون فوتبال انگلیس در حال بررسی است تا مشخص شود دقیقا چه وسایلی به سرقت رفتهاند؛ اما توپها و کفشهای ورزشی از جمله اقلام مفقودشده هستند.
قرار بود تجهیزات پیش از ورود بازیکنان و کادر فنی در محل تمرین مستقر شوند. با این حال، پلیس کانزاسسیتی شامگاه جمعه در محل حاضر شد و تحقیقات درباره این حادثه را آغاز کرد.
طبق گزارشها، دو نفر نیز در ارتباط با این سرقت بازداشت شدهاند.
سخنگوی پلیس کانزاسسیتی در این باره گفت: «در حال بررسی سرقت احتمالی تجهیزات از یکی از خودروهای حامل وسایل تیم هستیم. تحقیقات همچنان ادامه دارد.»
این اتفاق میتواند بخشی از برنامههای آمادهسازی توماس توخل و شاگردانش را پیش از نخستین دیدارشان در جام جهانی مقابل تیم ملی کرواسی تحت تاثیر قرار دهد.
تیم ملی انگلیس قرار است نخستین جلسه تمرینی کامل خود را روز یکشنبه برگزار کند و چهارشنبه در نخستین مسابقه خود در جام جهانی ۲۰۲۶ به مصاف کرواسی برود.
کشف یک جسد در نزدیکی محل تمرین تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی ۲۰۲۶، نگرانیهایی را درباره وضعیت امنیتی محل اقامت و تمرین ملیپوشان ایران در شهر تیخوانای مکزیک به وجود آورده است.
رسانه آلمانی اسپورت ۱ گزارش داد که یک جسد در حال تجزیه در نزدیکی کمپ تیم ملی ایران در جام جهانی پیدا شده است.
بر اساس این گزارش، پلیس مکزیک جسد را در صندوق عقب یک خودرو در نزدیکی ورزشگاه استادیو کالینته در شهر تیخوانا کشف کرد؛ جایی که تیم ملی ایران این روزها تمرینات خود را برگزار میکند. خبرنگاران خبرگزاری فرانسه نیز که در محل حضور داشتند، این اتفاق را تایید کردند.
خودروی مورد نظر، یک شاسیبلند با پلاک ایالت کالیفرنیای آمریکا بود که در نزدیکی یک سوپرمارکت مقابل محل تمرین تیم ملی پارک شده بود. ماموران پلیس پس از بازرسی خودرو، جسدی را که در یک کیسه پلاستیکی سیاهرنگ پیچیده شده بود، در صندوق عقب پیدا کردند.
یکی از منابع پلیس محلی به خبرگزاری فرانسه گفت: «در جریان بازرسی خودرو، جسدی که داخل کیسهای سیاه قرار داشت، در صندوق عقب کشف شد. آثار ضربوجرح نیز روی جسد مشاهده شده است.»
گفته میشود جسد هنگام کشف در وضعیت پیشرفته تجزیه قرار داشته است.
اهمیت این حادثه از آنجا بیشتر میشود که محل کشف جسد فاصله بسیار کمی با محل تمرین تیم ملی ایران داشته است.
ایران در ابتدا قصد داشت کمپ خود را برای جام جهانی در ایالت آریزونای آمریکا برپا کند، اما به دلیل تنشهای نظامی و شرایط امنیتی، تصمیم گرفت پیش از آغاز مسابقات به تیخوانا، شهر مرزی مکزیک، منتقل شود.
اسپورت۱ همچنین گزارش داد که تنها چند دقیقه پس از کشف جسد، کاروان تیم ملی ایران محل تمرین را ترک کرد. با این حال، فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی تاکنون پاسخی رسمی به پرسشهای خبرگزاری فرانسه درباره تدابیر امنیتی اتخاذشده ارائه نکرده است.
تیخوانا یکی از شهرهای پرچالش مکزیک از نظر امنیتی به شمار میرود. طبق آمار رسمی، تنها در سال ۲۰۲۵ بیش از ۱۲۰۰ قتل در این شهر ثبت شده است.
اکنون تیم ملی ایران که برای آمادهسازی حضور در جام جهانی در این شهر مرزی مستقر شده است، علاوه بر مسائل فنی، با نگرانیهای امنیتی پیرامون محل استقرار خود نیز مواجه است.
جام جهانی ۲۰۲۶ با برگزاری مراسم افتتاحیه پرشور و پر ستاره در لسآنجلس آغاز شد و آمریکا پس از ۳۲ سال بار دیگر میزبانی این رقابتها را بر عهده گرفت. این سومین افتتاحیه جام جهانی ۲۰۲۶ بود که به میزبانی آمریکا، مکزیک و کانادا برگزار میشود.
کتی پری، خواننده آمریکایی، به همراه تیوس لوکا، خواننده ۱۰ ساله نروژی، دقایقی پیش از ورود بازیکنان به زمین اجرا کرد.
فیوچر، رپر آمریکایی، تایلا، خواننده اهل آفریقای جنوبی، آنیتا، خواننده برزیلی، و لیسا، عضو گروه بلکپینک، نیز از دیگر هنرمندان حاضر در مراسم افتتاحیه لسآنجلس بودند.
تیم ملی آمریکا پس از این مراسم به مصاف پاراگوئه رفت. کانادا نیز جمعه مراسم افتتاحیه خود را در تورنتو برگزار کرد و مکزیک پنجشنبه نخستین مسابقه جام جهانی را میزبانی کرده بود.
جام جهانی ۲۰۲۶ به میزبانی مشترک آمریکا، کانادا و مکزیک برگزار میشود و با حضور ۴۸ تیم، بزرگترین دوره تاریخ این رقابتها به شمار میرود.
تورنتو میزبان مراسم افتتاحیهای با اجرای آلنيس موریست و مایکل بوبله بود و در مکزیکوسیتی نیز شکیرا و برنا بوی در مراسم افتتاحیه برنامه اجرا کردند.
افتتاحیه پر زرق و برق در لسآنجلس
نزدیک به ۷۰ هزار هوادار با پرچمهای آمریکا، شالها و پیراهنهای تیم ملی این کشور وارد ورزشگاه شدند.
به نوشته نیویورک پست، تدابیر امنیتی در اطراف ورزشگاه شدید بود و نیروهای پلیس مسلح، ماموران خنثیسازی بمب، گیتهای فلزیاب و چندین مرحله کنترل بلیت در محل حضور داشتند.
در داخل ورزشگاه، هواداران با رنگهای قرمز، سفید و آبی فضای ویژهای ایجاد کردند و برای مسابقهای آماده شدند که با اجرای هنرمندانی از جمله کتی پری آغاز شد.
نزدیک به دو ساعت پیش از آغاز مسابقه، زمین فوتبال به صحنه نمایش تبدیل شد. یک تصویر عظیم آبیرنگ از نقشه آمریکا تقریبا تمام زمین را پوشانده بود. از چهار گوشه ورزشگاه، نوازندگان طبل و فوتبالیستها به شکلی هماهنگ وارد زمین شدند.
سپس اجراکنندگان در مرکز زمین جمع شدند و ماکت بزرگی از جام جهانی فیفا وارد زمین شد.
هیجان مراسم با حضور فیوچر، رپر آمریکایی، و تایلا، خواننده اهل آفریقای جنوبی، برای اجرای قطعه «Game Time» به اوج رسید. این دو هنرمند با لباسهایی به رنگهای پرچم آمریکا فضای ورزشگاه را به یک کنسرت بزرگ تبدیل کردند.
لیسا، عضو گروه بلکپینک، آنیتا، خواننده برزیلی، و رما، خواننده و رپر نیجریهای، نیز قطعه «Goals»، ترانه رسمی جام جهانی ۲۰۲۶، را اجرا کردند. اجرایی که بازتابی از تنوع فرهنگی مسابقاتی بود که در سه کشور آمریکا، کانادا و مکزیک و با حضور ۴۸ تیم برگزار میشود.
با این حال، تاثیرگذارترین لحظه مراسم اندکی پیش از آغاز مسابقه رقم خورد.
جیسون سودیکیس، بازیگر آمریکایی و بازیگر نقش تد لاسو، روی صحنه آمد و به جهان خوشامد گفت. سپس پرچمداران ۴۸ کشور حاضر در جام جهانی وارد زمین شدند و در مرکز میدان حلقهای تشکیل دادند؛ تصویری که نمادی از وحدت و تنوع بود.
پس از آن، کتی پری به همراه تیوس لوکا، خواننده ۱۰ ساله نروژی، قطعه «Wonder» را اجرا کرد. همزمان، آتشبازی از اطراف لوگوی فیفا و کنار زمین به آسمان شلیک شد.
در ادامه، پرچمهای بزرگ آمریکا و پاراگوئه روی زمین باز شدند و دقایقی بعد بازیکنان دو تیم همراه با کودکان وارد زمین شدند؛ این شیوه جدیدی از مراسم پیش از مسابقه است که فیفا برای جام جهانی ۲۰۲۶ طراحی کرده است.
با خروج آخرین اجراکنندگان و جمعآوری تجهیزات مراسم، فضای ورزشگاه از جشن به رقابت تغییر کرد.
جام جهانی ۲۰۲۶ رسما در ایالات متحده آمریکا آغاز شد.
تیم ملی فوتبال آمریکا در نخستین دیدار خود در جام جهانی ۲۰۲۶ با نتیجه ۴ بر یک پاراگوئه را شکست داد. فولارین بالوگان با دو گل نقش اصلی را در پیروزی میزبان ایفا کرد؛ هرچند پاراگوئه در نیمه دوم یکی از گلها را جبران کرد.
تیم ملی فوتبال آمریکا جمعه شب به وقت آمریکا در نخستین مسابقه خود در جام جهانی ۲۰۲۶ و در ورزشگاه ۷۰ هزار نفری سافی لسآنجلس، با نتیجه ۴ بر ۱ از سد پاراگوئه گذشت تا رقابتها را با یک پیروزی ارزشمند آغاز کند.
آمریکا در دقیقه هفتم مسابقه روی گل به خودی دامیان بوبادیا، مدافع پاراگوئه، پیش افتاد.
در دقیقه ۲۸ فولارین بالوگان موفق شد بار دیگر دروازه پاراگوئه را باز کند، اما داور این گل را به دلیل آفساید مردود اعلام کرد.
سه دقیقه بعد، بالوگان بار دیگر گلزنی کرد و این بار گل او پذیرفته شد تا اختلاف به دو گل افزایش یابد.
مهاجم نیجریهتبار آمریکا در وقتهای اضافه نیمه نخست نیز بار دیگر دروازه حریف را گشود و در دقیقه ۴۵+۴ سومین گل تیمش را به ثمر رساند تا آمریکا با برتری ۳ بر صفر راهی رختکن شود.
این نخستین بار در تاریخ حضور آمریکا در جام جهانی بود که این تیم نیمه اول یک مسابقه را با سه گل برتری به پایان میرساند.
پاراگوئه در نیمه دوم تلاش بیشتری برای جبران نتیجه انجام داد و در دقیقه ۷۳ یکی از گلهای خورده را جبران کرد. مائوریسیو، بازیکنی که از ابتدای نیمه دوم به میدان آمده بود، موفق شد نخستین گل تیمش را به ثمر برساند و اختلاف را به دو گل کاهش دهد.
با این حال، آمریکا در وقت اضافه نیمه دوم نیز گل چهارم را زد و برتری خود را تثبیت کرد و سه امتیاز نخست خود در گروه D را به دست آورد. جیوانی رینا دقایقی پس از ورود به بازی گل چهارم تیمش را به ثمر رساند.
این دیدار پس از برگزاری مراسم افتتاحیه باشکوه جام جهانی ۲۰۲۶ برگزار شد. مراسمی که با حال و هوایی هالیوودی، اجرای هنرمندانی چون فیوچر، تایلا، آنیتا و لیسا و حضور چهرههای سرشناس سیاسی، ورزشی و هنری همراه بود.
مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، دیوید و ویکتوریا بکهام، تام کروز، بیل گیتس، لئوناردو دیکاپریو، کیتی پری و جاستین ترودو از جمله چهرههایی بودند که از نزدیک این مسابقه را تماشا کردند.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، هرچند در ورزشگاه حضور نداشت، اما پیش از مسابقه در تماس تلفنی با بازیکنان تیم ملی کشورش برای آنها آرزوی موفقیت کرد و گفت معتقد است آمریکا شانس رسیدن به مراحل پایانی رقابتها را دارد.
آمریکا در گروه D با تیمهای استرالیا، ترکیه و پاراگوئه همگروه است. پیش از آغاز رقابتها، آمریکا در رده هفدهم و پاراگوئه در رده چهلویکم ردهبندی فیفا قرار داشتند.
پیش از این مسابقه، دو میزبان دیگر جام جهانی نیز نخستین دیدارهای خود را برگزار کرده بودند؛ مکزیک با نتیجه ۲ بر صفر آفریقای جنوبی را شکست داد و کانادا نیز با تساوی ۱-۱ برابر بوسنی و هرزگوین نخستین امتیاز تاریخ خود در مرحله نهایی جام جهانی را کسب کرد.
تیم ملی فوتبال کانادا در اولین بازی خود در جام جهانی ۲۰۲۶ برابر بوسنی و هرزگوین به تساوی یک بر یک رسید. یووو لوکیچ در دقیقه ۲۱ برای بوسنی و کایل لارین در دقیقه ۷۸ برای کانادا در این مسابقه گلزنی کردند تا دو تیم با یک امتیاز در ردههای اول و دوم گروه بی قرار بگیرند.
شاگردان جسی مارش در حضور پرشمار تماشاگران حاضر در استادیوم بیاماو فیلد شهر تورنتو برخلاف جریان بازی و روی فرصتطلبی لوکیچ در دهانه دروازه روی ارسال کرنر، گل اول را دریافت کردند.
تلاش میزبان برای به ثمر رساندن گل تساوی تا یک سوم پایانی نیمه دوم بدون نتیجه بود تا در نهایت ستاره ساوتهمپتون در نقش تعویض طلایی مارش ظاهر شد و سکوهای استادیوم را با باز کردن دروازه نیکولا واسیلی منفجر کرد.
حملات دقایق پایانی کانادا نیز راهی به دروازه پیدا نکرد تا در نهایت دو تیم با تساوی کار خود را در مهمترین رویداد فوتبالی جهان آغاز کنند.