روزنامه جوان، نزدیک به سپاه پاسداران، نوشت که برخی سخنرانان در تجمعات شبانه، ارکان و نهادهای تصمیمگیر نظام را به کلی زیرسوال برده و حتی تهدید به خراب کردن مجلس و وزارت خارجه، بر سر مسئولان آن میکنند.این روزنامه اضافه کرد: «آنها خواستار انحلال شورای عالی امنیت ملی میشوند و بهجای پرداختن به شکستها و رسواییها و دروغهای دشمن، نوک پیکان حملات را بهسوی مسئولان دولت، تیم مذاکرهکننده و حتی فرماندهان نظامی میگیرند.»روزنامه جوان این افراد را «تفرقهافکن» خواند و نوشت: «این گروه رهبری کشور را ضعیف و بیاختیار و بیاطلاع جلوه میدهند و همه مسئولانی که در شدیدترین خطرات امنیتی مشغول تمشیت امور هستند، خائن و تسلیمشده معرفی میکنند.»
کارلو آنچلوتی، سرمربی تیم ملی برزیل، تایید کرد که نیمار به دلیل مصدومیت قادر به همراهی سلسائو در نخستین دیدار جام جهانی مقابل مراکش نخواهد بود و احتمالا بازیهای گروهی این تیم در جام جهانی را از دست خواهد داد.
نیمار ۳۴ ساله که از ناحیه ساق پا دچار آسیبدیدگی شده است، هنوز به تمرینات کامل تیمی بازنگشته است. آنچلوتی اعلام کرد این مهاجم باتجربه از هفته آینده تمرین با سایر بازیکنان را آغاز خواهد کرد و به همین دلیل، حضور او در دومین بازی برزیل برابر هائیتی در ۳۰ خرداد ۱۴۰۵ نیز در هالهای از ابهام قرار دارد.
برزیل در آخرین مسابقه مرحله گروهی خود نیز ۳ تیر ۱۴۰۵ به مصاف اسکاتلند خواهد رفت.
آنچلوتی درباره وضعیت نیمار گفت: «او سخت تلاش میکند تا هرچه سریعتر به شرایط مسابقه بازگردد. انتظار داریم هفته آینده به تمرینات گروهی اضافه شود. وقتی نیمار را دعوت میکنیم، فقط به خاطر کیفیت فنی فوقالعادهاش نیست؛ تجربه او و الگویی که برای بازیکنان جوان تیم میتواند باشد نیز اهمیت زیادی دارد.»
نیمار از سال ۲۰۲۳ تاکنون برای تیم ملی برزیل به میدان نرفته و در سالهای اخیر با مصدومیتهای متعددی دستوپنجه نرم کرده است. با این حال، آنچلوتی او را برای جام جهانی انتخاب کرد و نامش را بالاتر از ژائو پدرو و ریچارلیسون در فهرست نهایی قرار داد.
ستاره کنونی باشگاه سانتوس تاکنون در ۱۲۸ بازی ملی، ۷۹ گل برای برزیل به ثمر رسانده و با عبور از رکورد ۷۷ گل پله، بهترین گلزن تاریخ تیم ملی این کشور محسوب میشود.
در صورت بهبودی، نیمار میتواند چهارمین حضور خود در جام جهانی را تجربه کند؛ او پیش از این در جامهای جهانی ۲۰۱۴، ۲۰۱۸ و ۲۰۲۲ نیز پیراهن برزیل را بر تن کرده بود.
حسین آقایی، عضو تحریریه ایراناینترنشنال، با اشاره به پست دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا درباره فریبکاری مقامهای جمهوری اسلام، گفت: «دولت دونالد ترامپ به محض امضای هرگونه توافق با جمهوری اسلامی، وارد یک دام دیپلماتیک خواهد شد.»
او به سابقه رفتار جمهوری اسلامی در توافقهای قبلی اشاره کرد و افزود: «الگوی رفتاری جمهوری اسلامی مبتنی بر دیپلماسی فریب و خریدن زمان است.»
بر اساس گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال، حمید (مهران) زارع، ۳۲ ساله، ۱۹ دیماه در جریان اعتراضات «انقلاب ملی» در مرودشت با شلیک گلوله نیروهای حکومت کشته شد.
بنا بر این گزارش، خانواده او روز بعد برای پیگیری وضعیتش مراجعه کردند، اما به آنان گفته شد که بازداشت شده است. با این حال، پیکر حمید زارع ۲۱ دیماه به خانواده تحویل داده شد و در شرایطی امنیتی، بدون اطلاعرسانی عمومی و با شتاب به خاک سپرده شد.
بر اساس این گزارش، خانواده او همچنان تحت فشار نهادهای امنیتی قرار دارند و تهدید شدهاند که در صورت اطلاعرسانی یا اعتراض، با پیامدهای دیگری روبهرو خواهند شد.
حمید زارع متاهل، پدر یک پسر ششساله و شاغل در حرفه کابینتسازی بود و در زمان کشته شدن مستاجر بود.
بیبیسی جهان خبر داده که بخشی از تجهیزات تمرینی تیم ملی فوتبال انگلیس پیش از ورود به شهر کانزاسسیتی آمریکا به سرقت رفت.
آنطور که بیبیسی نوشته خودروهایی که تجهیزات تیم را به کمپ تمرینی انگلیس در مجموعه سووپ ساکر ویلیج منتقل میکردند، هدف سرقت قرار گرفتند. فدراسیون فوتبال انگلیس در حال بررسی است تا مشخص شود دقیقا چه وسایلی به سرقت رفتهاند؛ اما توپها و کفشهای ورزشی از جمله اقلام مفقودشده هستند.
قرار بود تجهیزات پیش از ورود بازیکنان و کادر فنی در محل تمرین مستقر شوند. با این حال، پلیس کانزاسسیتی شامگاه جمعه در محل حاضر شد و تحقیقات درباره این حادثه را آغاز کرد.
طبق گزارشها، دو نفر نیز در ارتباط با این سرقت بازداشت شدهاند.
سخنگوی پلیس کانزاسسیتی در این باره گفت: «در حال بررسی سرقت احتمالی تجهیزات از یکی از خودروهای حامل وسایل تیم هستیم. تحقیقات همچنان ادامه دارد.»
این اتفاق میتواند بخشی از برنامههای آمادهسازی توماس توخل و شاگردانش را پیش از نخستین دیدارشان در جام جهانی مقابل تیم ملی کرواسی تحت تاثیر قرار دهد.
تیم ملی انگلیس قرار است نخستین جلسه تمرینی کامل خود را روز یکشنبه برگزار کند و چهارشنبه در نخستین مسابقه خود در جام جهانی ۲۰۲۶ به مصاف کرواسی برود.
عباس صوفی، نایب رییس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، گفت که ورود کالا از بنادر جنوبی، بهدلیل محاصره دریایی با چالشهایی روبهرو شده است.
در همین حال بلومبرگ در گزارشی با اشاره به ادامه محاصره دریایی بندرهای جنوبی ایران از سوی آمریکا نوشت با گرفتار شدن کشتیها و کاهش درآمدهای نفتی، تهران با انتخابهای دشواری روبهرو شده است.
بهنوشته بلومبرگ، در حالی که بیش از ۱۰۰ روز از آغاز جنگ ایران میگذرد و تهران به طور فزایندهای تحت فشار قرار گرفته، در طول یک ماه گذشته، تقریبا هیچ نفت خام ایرانی از منطقه خارج نشده است.