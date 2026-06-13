شورای هماهنگی بانکهای دولتی: اختلال در خدمات چهار بانک ناشی از حمله سایبری محدود است
علیرضا قیطاسی، دبیر شورای هماهنگی بانکهای دولتی، علت اختلال در خدمات بانکهای ملی، صادرات، تجارت و توسعه صادرات را «حمله سایبری» اعلام کرد و گفت این حمله «محدود» بوده است.
قیطاسی در گفتوگو با صدا و سیمای جمهوری اسلامی تاکید کرد: «هیچگونه درز اطلاعاتی رخ نداده و سامانهها بهسرعت بازیابی میشوند.»
پیشتر گزارش شده بود که از صبح شنبه، کارتهای بانکهای ملی، تجارت، سپه و صادرات با اختلال مواجه شده و بخشی از خدمات این بانکها دچار مشکل شده است.
او جزئیات بیشتری درباره ماهیت این حمله سایبری یا زمان بازگشت کامل خدمات بانکی ارائه نکرد.