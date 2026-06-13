شبکه سیانان به نقل از مقامهای آگاه گزارش داد برنامه امضای مجازی یادداشت تفاهم میان آمریکا و جمهوری اسلامی طی ۲۴ ساعت گذشته شکل گرفت تا توافق هرچه سریعتر نهایی شود و از بروز موانع احتمالی در آخرین لحظات جلوگیری شود.
به گفته این مقامها، اگرچه دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، هفته گذشته گفته بود انتظار دارد مراسم امضا بهصورت حضوری در اروپا برگزار شود و جیدی ونس، معاون رییسجمهوری آمریکا، در آن شرکت کند، اما این برنامه عملی نشد.
سیانان نوشت بخشی از این تغییر به مشکلات برنامهریزی و زمانبندی مربوط میشود. بر اساس این گزارش، رییسجمهوری و معاون او به دلایل امنیتی و تداوم اداره دولت همزمان به خارج از کشور سفر نمیکنند و ترامپ قرار است صبح دوشنبه برای شرکت در نشست گروه هفت راهی فرانسه شود.
این گزارش افزود در چنین شرایطی، هماهنگ کردن سفر جیدی ونس به محل امضای توافق و بازگشت او پیش از سفر ترامپ دشوار بود.
به گفته یک منبع آگاه، در نتیجه امضای الکترونیکی برای نهایی کردن تفاهم پیشنهاد شد. این منبع افزود برخی میانجیها نگران بودند هرچه امضای این یادداشت بیشتر به تعویق بیفتد، احتمال بروز رخدادی که روند پیشرفت را مختل کند یا باعث عقبنشینی یکی از طرفها شود، افزایش یابد.