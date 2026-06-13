محمود نبویان، نایب‌رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس جمهوری اسلامی، در واکنش به اعلام آمریکا و پاکستان درباره امضای یادداشت تفاهم میان آمریکا و جمهوری اسلامی در روز یکشنبه، گفت: «آمریکا با این توافق به پیروزی کامل می‌رسد.»

او در گفت‌وگو با خبرگزاری دانشجو با اشاره به مفاد این تفاهم افزود: «آمریکا به دنبال این است که همه مشکلات خودش، از جمله قیمت نفت و بنزین، را حل کند و بعد دوباره به کشور حمله کند.»

نبویان همچنین گفت: «هرچه پیام ضعف بفرستیم، جنگ به ما نزدیک‌تر می‌شود. با این توافقات نمی‌شود جلوی دشمن ایستاد.»