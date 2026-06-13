وزارت خارجه پاکستان اعلام کرد محمد اسحاق دار، وزیر خارجه این کشور، و فیصل بن فرحان، وزیر خارجه عربستان سعودی، در گفت‌وگوی تلفنی از مذاکرات آمریکا و جمهوری اسلامی که به مرحله نهایی رسیده است، استقبال کردند.

بر اساس بیانیه وزارت خارجه پاکستان، دو طرف همچنین از برگزاری مراسم امضای الکترونیکی این توافق که قرار است یکشنبه برگزار شود استقبال کرده و ابراز امیدواری کردند این تحول مهم به صلح و ثبات پایدار در منطقه کمک کند.

در این گفت‌وگو، وزیر خارجه عربستان از تلاش‌های مستمر پاکستان در حمایت از میانجی‌گری و گفت‌وگو در طول این روند قدردانی کرد.

دو طرف همچنین درباره نشست آتی چهار وزیر خارجه منطقه‌ای (R-4) که قرار است اواخر ماه جاری میلادی در مصر برگزار شود، گفت‌وگو کردند.