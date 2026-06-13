والاستریت ژورنال به نقل از میانجیها نوشت محافل امنیتی و نظامی جمهوری اسلامی تا روز جمعه توافق اولیه ترامپ را برای کاهش تنشها و پایان دادن به جنگ را تایید نکرده بودند.
این رسانه ادامه داد در زمینه بازگشایی تنگه هرمز و حل مسائل هستهای پیشرفتهایی حاصل شده و دیپلماتهای ارشد جمهوری اسلامی نیز با روند مذاکرات همراه هستند.
به نوشته والاستریت ژورنال، به نقل از «منابع آگاه»، رهبران منطقه که خواهان جلوگیری از دور تازهای از تنش در خلیج فارس بودند، پنجشنبه با ترامپ تماس گرفتند و از او خواستند حملات را متوقف کند. آنها گفته بودند تا زمانی که حملات متوقف شود و ترامپ از انتشار پیامهای تنشزا در شبکههای اجتماعی خودداری کند، توافق در دسترس خواهد بود.
برپایه این گزارش، دو طرف در زمینه آزادسازی داراییهای جمهوری اسلامی، بازگشایی تنگه هرمز و نحوه اشاره به برنامه هستهای جمهوری اسلامی در متن توافق پیشرفت کردهاند. افراد درگیر در مذاکرات گفتند جمهوری اسلامی خواهان دسترسی زودهنگام به این منابع مالی و کاهش محاصره آمریکا پیش از بازگشایی تنگه هرمز است.
جام جهانی ۲۰۲۶ با برگزاری مراسم افتتاحیه پرشور و پر ستاره در لسآنجلس آغاز شد و آمریکا پس از ۳۲ سال بار دیگر میزبانی این رقابتها را بر عهده گرفت. این سومین افتتاحیه جام جهانی ۲۰۲۶ بود که به میزبانی آمریکا، مکزیک و کانادا برگزار میشود.
کتی پری، خواننده آمریکایی، به همراه تیوس لوکا، خواننده ۱۰ ساله نروژی، دقایقی پیش از ورود بازیکنان به زمین اجرا کرد.
فیوچر، رپر آمریکایی، تایلا، خواننده اهل آفریقای جنوبی، آنیتا، خواننده برزیلی، و لیسا، عضو گروه بلکپینک، نیز از دیگر هنرمندان حاضر در مراسم افتتاحیه لسآنجلس بودند.
تیم ملی آمریکا پس از این مراسم به مصاف پاراگوئه رفت. کانادا نیز جمعه مراسم افتتاحیه خود را در تورنتو برگزار کرد و مکزیک پنجشنبه نخستین مسابقه جام جهانی را میزبانی کرده بود.
جام جهانی ۲۰۲۶ به میزبانی مشترک آمریکا، کانادا و مکزیک برگزار میشود و با حضور ۴۸ تیم، بزرگترین دوره تاریخ این رقابتها به شمار میرود.
تورنتو میزبان مراسم افتتاحیهای با اجرای آلنيس موریست و مایکل بوبله بود و در مکزیکوسیتی نیز شکیرا و برنا بوی در مراسم افتتاحیه برنامه اجرا کردند.
افتتاحیه پر زرق و برق در لسآنجلس
نزدیک به ۷۰ هزار هوادار با پرچمهای آمریکا، شالها و پیراهنهای تیم ملی این کشور وارد ورزشگاه شدند.
به نوشته نیویورک پست، تدابیر امنیتی در اطراف ورزشگاه شدید بود و نیروهای پلیس مسلح، ماموران خنثیسازی بمب، گیتهای فلزیاب و چندین مرحله کنترل بلیت در محل حضور داشتند.
در داخل ورزشگاه، هواداران با رنگهای قرمز، سفید و آبی فضای ویژهای ایجاد کردند و برای مسابقهای آماده شدند که با اجرای هنرمندانی از جمله کتی پری آغاز شد.
نزدیک به دو ساعت پیش از آغاز مسابقه، زمین فوتبال به صحنه نمایش تبدیل شد. یک تصویر عظیم آبیرنگ از نقشه آمریکا تقریبا تمام زمین را پوشانده بود. از چهار گوشه ورزشگاه، نوازندگان طبل و فوتبالیستها به شکلی هماهنگ وارد زمین شدند.
سپس اجراکنندگان در مرکز زمین جمع شدند و ماکت بزرگی از جام جهانی فیفا وارد زمین شد.
هیجان مراسم با حضور فیوچر، رپر آمریکایی، و تایلا، خواننده اهل آفریقای جنوبی، برای اجرای قطعه «Game Time» به اوج رسید. این دو هنرمند با لباسهایی به رنگهای پرچم آمریکا فضای ورزشگاه را به یک کنسرت بزرگ تبدیل کردند.
لیسا، عضو گروه بلکپینک، آنیتا، خواننده برزیلی، و رما، خواننده و رپر نیجریهای، نیز قطعه «Goals»، ترانه رسمی جام جهانی ۲۰۲۶، را اجرا کردند. اجرایی که بازتابی از تنوع فرهنگی مسابقاتی بود که در سه کشور آمریکا، کانادا و مکزیک و با حضور ۴۸ تیم برگزار میشود.
با این حال، تاثیرگذارترین لحظه مراسم اندکی پیش از آغاز مسابقه رقم خورد.
جیسون سودیکیس، بازیگر آمریکایی و بازیگر نقش تد لاسو، روی صحنه آمد و به جهان خوشامد گفت. سپس پرچمداران ۴۸ کشور حاضر در جام جهانی وارد زمین شدند و در مرکز میدان حلقهای تشکیل دادند؛ تصویری که نمادی از وحدت و تنوع بود.
پس از آن، کتی پری به همراه تیوس لوکا، خواننده ۱۰ ساله نروژی، قطعه «Wonder» را اجرا کرد. همزمان، آتشبازی از اطراف لوگوی فیفا و کنار زمین به آسمان شلیک شد.
در ادامه، پرچمهای بزرگ آمریکا و پاراگوئه روی زمین باز شدند و دقایقی بعد بازیکنان دو تیم همراه با کودکان وارد زمین شدند؛ این شیوه جدیدی از مراسم پیش از مسابقه است که فیفا برای جام جهانی ۲۰۲۶ طراحی کرده است.
با خروج آخرین اجراکنندگان و جمعآوری تجهیزات مراسم، فضای ورزشگاه از جشن به رقابت تغییر کرد.
جام جهانی ۲۰۲۶ رسما در ایالات متحده آمریکا آغاز شد.
سیانان به نقل از منابع آگاه گزارش داد جمهوری اسلامی با تخریب تونلها و مینگذاری ورودیها، حفاظت از ذخایر اورانیوم غنیشده را افزایش داده است. این اقدام میتواند اجرای توافق احتمالی با آمریکا و انتقال یا راستیآزمایی ذخایر هستهای ایران را دشوارتر و زمانبرتر کند.
سیانان به نقل از پنج منبع آگاه از اطلاعات آمریکا گزارش داد جمهوری اسلامی در هفتههای اخیر با تخریب عمدی برخی تونلها و مینگذاری ورودیها، حفاظت از ذخایر اورانیوم با غنای بالا را افزایش داده است. به گفته این منابع، دسترسی به حدود نیم تن اورانیوم غنیشده اکنون بسیار دشوارتر و خطرناکتر از گذشته شده است.
این گزارش در حالی منتشر شده که دولت دونالد ترامپ در حال مذاکره با تهران بر سر توافقی است که بر اساس آن، اورانیوم غنیشده ایران به آمریکا تحویل داده و نابود شود. با این حال، منابع آگاه میگویند استحکامات جدید میتواند اجرای هرگونه توافق و راستیآزمایی آن را پیچیدهتر کند.
اسکات روکر، رییس پیشین دفتر انتقال مواد هستهای اداره ملی امنیت هستهای آمریکا، هشدار داد در صورت صحت این گزارشها، بازیابی ذخایر اورانیوم با غنای بالا دشوارتر خواهد شد و ممکن است درباره میزان واقعی مواد قابل دسترس ابهام ایجاد شود.
بر اساس این گزارش، بخش عمده ذخایر اورانیوم ایران در مجتمع هستهای اصفهان نگهداری میشود. سیانان پیشتر گزارش داده بود ارتش آمریکا در ماه مه طرحی برای تصرف این مواد را بررسی کرده اما به دلیل ریسک بالا از اجرای آن صرفنظر کرده است.
منابع مطلع میگویند حتی در صورت دستیابی به توافق، خارج کردن این مواد به عملیات پیچیده حفاری، مینروبی و مذاکرات فنی گسترده نیاز خواهد داشت.
نشریه اسپکتیتور در تحلیلی نوشت دولت دونالد ترامپ بدون شناخت کافی از ماهیت جمهوری اسلامی وارد جنگ با حکومت ایران شد و اکنون در وضعیتی گرفتار شده که نه از حمایت لازم برای تشدید جنگ برخوردار است و نه قادر است تهران را به پذیرش شروط خود وادار کند.
جاناتان اسپایر، تحلیلگر خاورمیانه، در یادداشتی در نشریه بریتانیایی اسپکتیتور، سیاست دولت ترامپ در قبال ایران را ترکیبی از تهدید نظامی، تلاش برای معامله و ناتوانی در درک ماهیت جمهوری اسلامی توصیف کرده و نوشته است که واشینگتن همچنان فاقد راهبردی روشن برای خروج از بحران کنونی است.
سناتور اریک اشمیت به فاکسنیوز گفت عملیات نظامی دونالد ترامپ علیه حکومت ایران تواناییهای اتمی و نظامی تهران را تضعیف کرده و زمینه را برای توافق فراهم ساخته است. او جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هستهای و باز ماندن کامل تنگه هرمز را از دستاوردهای احتمالی این توافق دانست.
سناتور اریک اشمیت، عضو جمهوریخواه مجلس سنای آمریکا، به شبکه خبری فاکس گفت که علمیات نظامی دونالد ترامپ، رییسجمهوری ایالات متحده، علیه حکومت ایران، قابلیتهای اتمی و نظامی تهران را تضعیف کرده و فضایی را برای مذاکراتی ایجاد کرده است که به گفته او، میتواند به زودی نتایج ملموسی به همراه داشته باشد.
او افزود که نتیجه مورد انتظار یک توافق، جلوگیری از دستیابی تهران به سلاح هستهای و تضمین باز ماندن کامل تنگه هرمز خواهد بود، و هر دو را دستاوردهای بزرگی برای دولت ترامپ توصیف کرد.
اشمیت گفت: «انتظار این است که تنگه کاملاً باز شود. فکر میکنم این برای بسیاری از مردم کشورمان مایه آسودگی خاطر خواهد بود و همچنین اینکه آنها [حکومت ایران] برنامه هستهای خود را نخواهند داشت. بنابراین اینها دستاوردهای بزرگی برای رییسجمهوری است که استاد معاملهگری است.»