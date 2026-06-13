100 %

بر اساس گزارش‌های رسیده به ایران‌اینترنشنال، حجت‌اله فیروزی که ۱۸ دی‌ماه در جریان اعتراضات «انقلاب ملی» در منطقه نظام‌آباد تهران بازداشت شده بود، بر اثر شکنجه در بازداشتگاه جان باخت.

بنا بر این گزارش، پس از حدود دو هفته بی‌اطلاعی، نهادهای امنیتی با خانواده حجت‌اله فیروزی تماس گرفتند و از آنان خواستند برای تحویل پیکر مراجعه کنند.

بر اساس این گزارش، ماموران امنیتی خانواده را تحت فشار قرار دادند تا برگه‌ای را امضا کنند که در آن علت مرگ «سکته» عنوان شده بود و در صورت امتناع، گفته شد باید برای تحویل پیکر هزینه پرداخت شود؛ در نهایت خانواده ناچار به امضا شدند.

بر اساس این گزارش، آثار جراحات متعدد از جمله کبودی، شکستگی در دست و پا، آسیب‌دیدگی شدید چشم، آثار ضربه به سر و آثار بخیه و تزریق بر پیکر او مشاهده شده بود.

بنا بر این گزارش، پیکر او ۱ بهمن ۱۴۰۴ در روستای گل‌چشمه از توابع محلات در فضایی امنیتی به خاک سپرده شد و خانواده برای برگزاری مراسم یادبود و اطلاع‌رسانی نیز تحت فشار قرار گرفتند.

حجت‌اله فیروزی، ۴۰ ساله، ساکن تهران، پدر دو فرزند و شاغل در یک کتاب‌فروشی بود.