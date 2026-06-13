سفیر جمهوری اسلامی در مکزیک: چون طرفدار صلح هستیم تیم ملی در زمان جنگ به آمریکا سفر میکند
سفیر جمهوری اسلامی در مکزیک، با اشاره به حضور تیم ملی در جام جهانی به رسانه آمریکایی پولیتیکو گفت: «برخی معتقدند ایران نباید در این رقابتها شرکت کند چون آمریکا به کشور ما حمله کرد اما نگاه ما انسانی است. معتقدیم ورزش میتواند به گسترش صلح کمک کند، ما با ملت آمریکا مشکلی نداریم.»
ابوالفضل پسندیده گفت: «حضور ما در آمریکا در زمان جنگ، یک پیام مشخص دارد؛ ما طرفدار صلح هستیم.»
سفیر جمهوری اسلامی خطاب به دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، گفت: «از آقای ترامپ میخواهم به ملت ایران احترام بگذارد و تصمیمهایش را بر پایه احترام متقابل اتخاذ کند. اگر آمریکا منافع خود را در اولویت قرار دهد، نتایج خوبی به دست خواهد آورد. اگر واشینگتن از منافع اسرائیل فاصله بگیرد، ایران و آمریکا میتوانند دوستان بسیار خوبی باشند.»
پستدیده همچنین ابراز امیدواری کرد که در روزهای باقیمانده تا شروع مسابقات تیم ملی، مشکلات ویزایی اعضای کاروان ایران حل شود و این موضوع را نشانهای مثبت از سوی آمریکا دانست.
او همچنین از روابط خوب تهران و مکزیک سخن گفت و تاکید کرد که تیم ملی ایران در تیخوانا احساس میکند در خانه خود حضور دارد.
سفیر جمهوری اسلامی یادآور شد که روابط دو کشور بیش از ۱۲۴ سال قدمت دارد و جمهوری اسلامی برای معرفی فرهنگ خود، گروههای موسیقی، صنایعدستی، غذاهای سنتی و هنر ایرانی را نیز به رویدادهای مرتبط با جام جهانی آورده است.
او همچنین درباره نقش فوتبال در کاهش تنشهای سیاسی گفت: «آمریکا میتواند از فرصت جام جهانی برای ترویج صلح استفاده کند. ملت ایران ویژگی خاصی دارد؛ اگر حسن نیت ببیند، با حسن نیت بیشتری پاسخ میدهد.»
کارلو آنچلوتی، سرمربی تیم ملی برزیل، تایید کرد که نیمار به دلیل مصدومیت قادر به همراهی سلسائو در نخستین دیدار جام جهانی مقابل مراکش نخواهد بود و احتمالا بازیهای گروهی این تیم در جام جهانی را از دست خواهد داد.
نیمار ۳۴ ساله که از ناحیه ساق پا دچار آسیبدیدگی شده است، هنوز به تمرینات کامل تیمی بازنگشته است. آنچلوتی اعلام کرد این مهاجم باتجربه از هفته آینده تمرین با سایر بازیکنان را آغاز خواهد کرد و به همین دلیل، حضور او در دومین بازی برزیل برابر هائیتی در ۳۰ خرداد ۱۴۰۵ نیز در هالهای از ابهام قرار دارد.
برزیل در آخرین مسابقه مرحله گروهی خود نیز ۳ تیر ۱۴۰۵ به مصاف اسکاتلند خواهد رفت.
آنچلوتی درباره وضعیت نیمار گفت: «او سخت تلاش میکند تا هرچه سریعتر به شرایط مسابقه بازگردد. انتظار داریم هفته آینده به تمرینات گروهی اضافه شود. وقتی نیمار را دعوت میکنیم، فقط به خاطر کیفیت فنی فوقالعادهاش نیست؛ تجربه او و الگویی که برای بازیکنان جوان تیم میتواند باشد نیز اهمیت زیادی دارد.»
نیمار از سال ۲۰۲۳ تاکنون برای تیم ملی برزیل به میدان نرفته و در سالهای اخیر با مصدومیتهای متعددی دستوپنجه نرم کرده است. با این حال، آنچلوتی او را برای جام جهانی انتخاب کرد و نامش را بالاتر از ژائو پدرو و ریچارلیسون در فهرست نهایی قرار داد.
ستاره کنونی باشگاه سانتوس تاکنون در ۱۲۸ بازی ملی، ۷۹ گل برای برزیل به ثمر رسانده و با عبور از رکورد ۷۷ گل پله، بهترین گلزن تاریخ تیم ملی این کشور محسوب میشود.
در صورت بهبودی، نیمار میتواند چهارمین حضور خود در جام جهانی را تجربه کند؛ او پیش از این در جامهای جهانی ۲۰۱۴، ۲۰۱۸ و ۲۰۲۲ نیز پیراهن برزیل را بر تن کرده بود.
بیبیسی جهان خبر داده که بخشی از تجهیزات تمرینی تیم ملی فوتبال انگلیس پیش از ورود به شهر کانزاسسیتی آمریکا به سرقت رفت.
آنطور که بیبیسی نوشته خودروهایی که تجهیزات تیم را به کمپ تمرینی انگلیس در مجموعه سووپ ساکر ویلیج منتقل میکردند، هدف سرقت قرار گرفتند. فدراسیون فوتبال انگلیس در حال بررسی است تا مشخص شود دقیقا چه وسایلی به سرقت رفتهاند؛ اما توپها و کفشهای ورزشی از جمله اقلام مفقودشده هستند.
قرار بود تجهیزات پیش از ورود بازیکنان و کادر فنی در محل تمرین مستقر شوند. با این حال، پلیس کانزاسسیتی شامگاه جمعه در محل حاضر شد و تحقیقات درباره این حادثه را آغاز کرد.
طبق گزارشها، دو نفر نیز در ارتباط با این سرقت بازداشت شدهاند.
سخنگوی پلیس کانزاسسیتی در این باره گفت: «در حال بررسی سرقت احتمالی تجهیزات از یکی از خودروهای حامل وسایل تیم هستیم. تحقیقات همچنان ادامه دارد.»
این اتفاق میتواند بخشی از برنامههای آمادهسازی توماس توخل و شاگردانش را پیش از نخستین دیدارشان در جام جهانی مقابل تیم ملی کرواسی تحت تاثیر قرار دهد.
تیم ملی انگلیس قرار است نخستین جلسه تمرینی کامل خود را روز یکشنبه برگزار کند و چهارشنبه در نخستین مسابقه خود در جام جهانی ۲۰۲۶ به مصاف کرواسی برود.
کشف یک جسد در نزدیکی محل تمرین تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی ۲۰۲۶، نگرانیهایی را درباره وضعیت امنیتی محل اقامت و تمرین ملیپوشان ایران در شهر تیخوانای مکزیک به وجود آورده است.
رسانه آلمانی اسپورت ۱ گزارش داد که یک جسد در حال تجزیه در نزدیکی کمپ تیم ملی ایران در جام جهانی پیدا شده است.
بر اساس این گزارش، پلیس مکزیک جسد را در صندوق عقب یک خودرو در نزدیکی ورزشگاه استادیو کالینته در شهر تیخوانا کشف کرد؛ جایی که تیم ملی ایران این روزها تمرینات خود را برگزار میکند. خبرنگاران خبرگزاری فرانسه نیز که در محل حضور داشتند، این اتفاق را تایید کردند.
خودروی مورد نظر، یک شاسیبلند با پلاک ایالت کالیفرنیای آمریکا بود که در نزدیکی یک سوپرمارکت مقابل محل تمرین تیم ملی پارک شده بود. ماموران پلیس پس از بازرسی خودرو، جسدی را که در یک کیسه پلاستیکی سیاهرنگ پیچیده شده بود، در صندوق عقب پیدا کردند.
یکی از منابع پلیس محلی به خبرگزاری فرانسه گفت: «در جریان بازرسی خودرو، جسدی که داخل کیسهای سیاه قرار داشت، در صندوق عقب کشف شد. آثار ضربوجرح نیز روی جسد مشاهده شده است.»
گفته میشود جسد هنگام کشف در وضعیت پیشرفته تجزیه قرار داشته است.
اهمیت این حادثه از آنجا بیشتر میشود که محل کشف جسد فاصله بسیار کمی با محل تمرین تیم ملی ایران داشته است.
ایران در ابتدا قصد داشت کمپ خود را برای جام جهانی در ایالت آریزونای آمریکا برپا کند، اما به دلیل تنشهای نظامی و شرایط امنیتی، تصمیم گرفت پیش از آغاز مسابقات به تیخوانا، شهر مرزی مکزیک، منتقل شود.
اسپورت۱ همچنین گزارش داد که تنها چند دقیقه پس از کشف جسد، کاروان تیم ملی ایران محل تمرین را ترک کرد. با این حال، فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی تاکنون پاسخی رسمی به پرسشهای خبرگزاری فرانسه درباره تدابیر امنیتی اتخاذشده ارائه نکرده است.
تیخوانا یکی از شهرهای پرچالش مکزیک از نظر امنیتی به شمار میرود. طبق آمار رسمی، تنها در سال ۲۰۲۵ بیش از ۱۲۰۰ قتل در این شهر ثبت شده است.
اکنون تیم ملی ایران که برای آمادهسازی حضور در جام جهانی در این شهر مرزی مستقر شده است، علاوه بر مسائل فنی، با نگرانیهای امنیتی پیرامون محل استقرار خود نیز مواجه است.
جام جهانی ۲۰۲۶ با برگزاری مراسم افتتاحیه پرشور و پر ستاره در لسآنجلس آغاز شد و آمریکا پس از ۳۲ سال بار دیگر میزبانی این رقابتها را بر عهده گرفت. این سومین افتتاحیه جام جهانی ۲۰۲۶ بود که به میزبانی آمریکا، مکزیک و کانادا برگزار میشود.
کتی پری، خواننده آمریکایی، به همراه تیوس لوکا، خواننده ۱۰ ساله نروژی، دقایقی پیش از ورود بازیکنان به زمین اجرا کرد.
فیوچر، رپر آمریکایی، تایلا، خواننده اهل آفریقای جنوبی، آنیتا، خواننده برزیلی، و لیسا، عضو گروه بلکپینک، نیز از دیگر هنرمندان حاضر در مراسم افتتاحیه لسآنجلس بودند.
تیم ملی آمریکا پس از این مراسم به مصاف پاراگوئه رفت. کانادا نیز جمعه مراسم افتتاحیه خود را در تورنتو برگزار کرد و مکزیک پنجشنبه نخستین مسابقه جام جهانی را میزبانی کرده بود.
جام جهانی ۲۰۲۶ به میزبانی مشترک آمریکا، کانادا و مکزیک برگزار میشود و با حضور ۴۸ تیم، بزرگترین دوره تاریخ این رقابتها به شمار میرود.
تورنتو میزبان مراسم افتتاحیهای با اجرای آلنيس موریست و مایکل بوبله بود و در مکزیکوسیتی نیز شکیرا و برنا بوی در مراسم افتتاحیه برنامه اجرا کردند.
افتتاحیه پر زرق و برق در لسآنجلس
نزدیک به ۷۰ هزار هوادار با پرچمهای آمریکا، شالها و پیراهنهای تیم ملی این کشور وارد ورزشگاه شدند.
به نوشته نیویورک پست، تدابیر امنیتی در اطراف ورزشگاه شدید بود و نیروهای پلیس مسلح، ماموران خنثیسازی بمب، گیتهای فلزیاب و چندین مرحله کنترل بلیت در محل حضور داشتند.
در داخل ورزشگاه، هواداران با رنگهای قرمز، سفید و آبی فضای ویژهای ایجاد کردند و برای مسابقهای آماده شدند که با اجرای هنرمندانی از جمله کتی پری آغاز شد.
نزدیک به دو ساعت پیش از آغاز مسابقه، زمین فوتبال به صحنه نمایش تبدیل شد. یک تصویر عظیم آبیرنگ از نقشه آمریکا تقریبا تمام زمین را پوشانده بود. از چهار گوشه ورزشگاه، نوازندگان طبل و فوتبالیستها به شکلی هماهنگ وارد زمین شدند.
سپس اجراکنندگان در مرکز زمین جمع شدند و ماکت بزرگی از جام جهانی فیفا وارد زمین شد.
هیجان مراسم با حضور فیوچر، رپر آمریکایی، و تایلا، خواننده اهل آفریقای جنوبی، برای اجرای قطعه «Game Time» به اوج رسید. این دو هنرمند با لباسهایی به رنگهای پرچم آمریکا فضای ورزشگاه را به یک کنسرت بزرگ تبدیل کردند.
لیسا، عضو گروه بلکپینک، آنیتا، خواننده برزیلی، و رما، خواننده و رپر نیجریهای، نیز قطعه «Goals»، ترانه رسمی جام جهانی ۲۰۲۶، را اجرا کردند. اجرایی که بازتابی از تنوع فرهنگی مسابقاتی بود که در سه کشور آمریکا، کانادا و مکزیک و با حضور ۴۸ تیم برگزار میشود.
با این حال، تاثیرگذارترین لحظه مراسم اندکی پیش از آغاز مسابقه رقم خورد.
جیسون سودیکیس، بازیگر آمریکایی و بازیگر نقش تد لاسو، روی صحنه آمد و به جهان خوشامد گفت. سپس پرچمداران ۴۸ کشور حاضر در جام جهانی وارد زمین شدند و در مرکز میدان حلقهای تشکیل دادند؛ تصویری که نمادی از وحدت و تنوع بود.
پس از آن، کتی پری به همراه تیوس لوکا، خواننده ۱۰ ساله نروژی، قطعه «Wonder» را اجرا کرد. همزمان، آتشبازی از اطراف لوگوی فیفا و کنار زمین به آسمان شلیک شد.
در ادامه، پرچمهای بزرگ آمریکا و پاراگوئه روی زمین باز شدند و دقایقی بعد بازیکنان دو تیم همراه با کودکان وارد زمین شدند؛ این شیوه جدیدی از مراسم پیش از مسابقه است که فیفا برای جام جهانی ۲۰۲۶ طراحی کرده است.
با خروج آخرین اجراکنندگان و جمعآوری تجهیزات مراسم، فضای ورزشگاه از جشن به رقابت تغییر کرد.
جام جهانی ۲۰۲۶ رسما در ایالات متحده آمریکا آغاز شد.