این جوایز شامگاه چهارشنبه ۲۰ خرداد در مراسمی با حضور اسحاق هرتزوگ، رییس‌جمهوری، یسرائیل کاتز، وزیر دفاع و ایال زمیر، رییس ستاد کل ارتش اسرائیل، اهدا شدند.

روزنامه ماکور ریشون پنج‌شنبه ۲۱ خرداد گزارش داد در میان طرح‌های برگزیده، منظومه ماهواره‌های شناسایی «اوفک»، مجموعه‌ای از سامانه‌های جنگ الکترونیک برای حفظ برتری نیروی هوایی اسرائیل و همچنین یک سامانه تسلیحاتی ویژه که در عملیات علیه حکومت ایران مورد استفاده قرار گرفت، دیده می‌شود.

بر اساس این گزارش، مراسم جایزه امنیت اسرائیل در سال جاری با تمرکز بر کارزارهای نظامی اخیر علیه جمهوری اسلامی برگزار شد.

در این مراسم همچنین رومان گوفمن ، رییس جدید موساد، دیوید زینی، رییس سازمان اطلاعات و امنیت داخلی اسرائیل (شین‌بت) و دیگر مقام‌های ارشد امنیتی این کشور حضور داشتند.

این مراسم در شرایطی برگزار شد که تنش‌ها در منطقه همچنان ادامه دارد و سرنوشت آتش‌بس میان جمهوری اسلامی و آمریکا در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته است.

پایگاه خبری وای‌نت ۲۱ خرداد نوشت هم‌زمان با افزایش درگیری‌ها میان آمریکا و جمهوری اسلامی، اسرائیل در حالت آماده‌باش قرار گرفته و خود را برای احتمال آغاز مجدد نبرد آماده می‌کند .

در ادامه، پنج پروژه‌ای که جایزه امنیت اسرائیل در سال ۲۰۲۶ را به خود اختصاص دادند، معرفی می‌شوند.

سلاح پیشرفته علیه جمهوری اسلامی

ماکور ریشون گزارش داد یکی از پروژه‌های برگزیده، یک سامانه تسلیحاتی پیشرفته ساخت اسرائیل است که در جریان رویارویی با جمهوری اسلامی به کار گرفته شد و دستاوردهای عملیاتی قابل توجهی به همراه داشت.

این جایزه به نیروی هوایی اسرائیل، وزارت دفاع و شرکت تسلیحاتی رافائل تعلق گرفت.

سامانه عملیاتی محرمانه برای موساد

به گزارش ماکور ریشون، این سامانه امکان توسعه چشمگیر ظرفیت‌های اطلاعاتی و عملیاتی موساد را در طیف گسترده‌ای از ماموریت‌ها فراهم می‌کند و نمادی از «نوآوری فناورانه و جسارت عملیاتی بی‌سابقه و پیشرو» به شمار می‌رود.

این جایزه به موساد، نیروی هوایی و صنایع هوافضای اسرائیل اختصاص یافت.

پروژه عملیاتی‌سازی ماهواره‌های «اوفک ۱۳» و «اوفک ۱۹»

این ماهواره‌ها به دستگاه امنیتی اسرائیل امکان می‌دهند در هر زمان به اطلاعات و داده‌های اطلاعاتی باکیفیت و قابل اعتماد دسترسی داشته باشد.

ماکور ریشون نوشت ماهواره‌های اوفک از نظر عملکرد، حجم و وزن یک جهش فناورانه محسوب می‌شوند.

این جایزه به صنایع هوافضا، وزارت دفاع و واحد ۹۹۰۰ در سازمان اطلاعات ارتش اسرائیل اعطا شد.

توسعه فناوری سازمان اطلاعات ارتش

به گزارش ماکور ریشون، این پروژه برای حل «یک مساله عملیاتی محرمانه» طراحی شده است و راه‌حل‌هایی پیچیده، نوآورانه و دقیق ارائه می‌کند که مدت‌ها دستگاه امنیتی اسرائیل را درگیر کرده بود.

این جایزه به واحد ۸۲۰۰، بخش تحقیقات سازمان اطلاعات ارتش و همچنین صنایع هوافضای اسرائیل تعلق گرفت.

سامانه جنگ الکترونیک

یکی دیگر از پروژه‌های برگزیده جایزه امنیت اسرائیل ۲۰۲۶، توسعه سامانه‌های پیشرفته جنگ الکترونیک با هدف حفظ برتری هوایی ارتش اسرائیل بود.

ماکور ریشون با استناد به اظهارات مقام‌های اسرائیلی گزارش داد این پروژه مجموعه‌ای از فناوری‌های نوآورانه و منحصربه‌فرد را در بر می‌گیرد که یک دستاورد کم‌سابقه در سطح جهانی محسوب می‌شود و توانمندی‌های عملیاتی گسترده‌ای را در تمامی جبهه‌های نبرد در اختیار این کشور قرار داده است.

بر اساس این گزارش، این سامانه‌ها در میدان نبرد مورد آزمایش عملی قرار گرفتند و نقش مهمی در جلوگیری از رهگیری و انهدام هواگردهای سرنشین‌دار ایفا کرده‌اند.

مقام‌های اسرائیلی از این فناوری به‌عنوان یکی از عوامل کلیدی در حفظ آزادی عمل نیروی هوایی در کارزارهای اخیر یاد کرده‌اند.

این جایزه به اداره پژوهش و توسعه تسلیحات و زیرساخت‌های فناوری وزارت دفاع، موساد، نیروی هوایی، شرکت الیسرا از زیرمجموعه‌های شرکت البیت سیستمز، شرکت رافائل و واحد ۸۲۰۰ سازمان اطلاعات ارتش اسرائیل تعلق گرفت.

کاتز: رویارویی با جمهوری اسلامی همچنان ادامه دارد

وزیر دفاع اسرائیل در مراسم اعطای جایزه امنیت سال ۲۰۲۶ اعلام کرد رویارویی با جمهوری اسلامی همچنان ادامه دارد و اسرائیل برای هرگونه سناریوی احتمالی آماده است.

کاتز ادامه داد: «هنوز تا پایان نبرد با ایران فاصله زیادی باقی مانده است. اگر ایران به اسرائیل حمله کند، با پاسخی سخت روبه‌رو خواهد شد؛ همان‌گونه که در روزهای اخیر شاهد آن بودیم. ارتش اسرائیل برای اجرای حملات گسترده در ایران آمادگی کامل دارد.»

او همچنین نقش فناوری‌های نظامی و دفاعی اسرائیل را در موفقیت‌های عملیاتی این کشور برجسته دانست و گفت توانایی تجهیز نیروهای نظامی به پیشرفته‌ترین سامانه‌های دفاعی و تهاجمی جهان که حاصل توسعه فناوری‌های بومی است، یکی از عوامل اصلی قدرت اسرائیل به شمار می‌رود.

رییس‌جمهوری اسرائیل نیز در این مراسم، نقش خلاقیت، جسارت و نوآوری را در موفقیت‌های امنیتی و نظامی این کشور برجسته دانست.

هرتزوگ تاکید کرد در شرایط کنونی، ارزش نوآوری‌ها و دستاوردهای فناورانه اسرائیل «بی‌نهایت و غیرقابل اندازه‌گیری» است.

جایزه امنیت اسرائیل به ابتکار دیوید بن‌گوریون، اولین نخست‌وزیر این کشور، پایه‌گذاری شد تا از نقش دانشمندان، پژوهشگران و متخصصان در توسعه توانمندی‌های دفاعی و امنیتی اسرائیل قدردانی شود.

در طول دهه‌های گذشته، شماری از مهم‌ترین دستاوردهای نظامی و فناوری اسرائیل موفق به دریافت این جایزه شده‌اند که از جمله می‌توان به سامانه‌های دفاع موشکی «پیکان»، «گنبد آهنین» و «فلاخن داوود» اشاره کرد.