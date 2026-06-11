صدا و سیمای جمهوری اسلامی از شنیده شدن صدای انفجار در نزدیکی تنگه هرمز خبر داد
خبرنگار صداوسیمای جمهوری اسلامی بعدازظهر پنجشنبه ۲۱ خردادگزارش داد لحظاتی پیش صدای انفجاری از سمت دریا در محدوده شهرستان سیریک در استان هرمزگان شنیده شده است.
خبرنگار صداوسیمای جمهوری اسلامی بعدازظهر پنجشنبه ۲۱ خردادگزارش داد لحظاتی پیش صدای انفجاری از سمت دریا در محدوده شهرستان سیریک در استان هرمزگان شنیده شده است.
محسن رضایی، مشاور نظامی مجتبی خامنهای، در شبکه ایکس نوشت: «رییسجمهوری از تعادل خارجشده آمریکا تصور میکند بمبها میتوانند او را از باتلاقی که خود ساخته نجات دهند، اما موشکهای جمهوری اسلامی او را بیش از پیش در همان باتلاق فرو خواهند برد.»
او همچنین نوشت آمریکا در برابر انتخابی دشوار قرار دارد.
رضایی افزود: «واشینگتن باید میان پذیرش شروط جمهوری اسلامی و از دست دادن آخرین بقایای اعتبار خود در جهان، یکی را انتخاب کند.»
اظهارات رضایی در حالی مطرح شده است که تنشها میان جمهوری اسلامی و آمریکا پس از حملات اخیر دو طرف افزایش یافته و مقامهای جمهوری اسلامی بارها بر ادامه پاسخ به اقدامات نظامی آمریکا تاکید کردهاند.
کاظم غریبآبادی، معاون وزارت خارجه جمهوری اسلامی، در شبکه ایکس نوشت حملات جدید آمریکا علیه اهدافی در خاک ایران «سند دیگری از تجاوز آشکار به حاکمیت، تمامیت ارضی، استقلال سیاسی و امنیت ملی جمهوری اسلامی و نقض گسترده و بیمعنا کردن آتشبس» است.
او همچنین به بیانیه فرماندهی مرکزی آمریکا، سنتکام، واکنش نشان داد و نوشت: «توصیف این حملات بهعنوان دفاع از خود، آنگونه که در بیانیه سنتکام آمده است، هیچ اثر حقوقی ندارد.»
غریبآبادی افزود: «در حقوق بینالملل، متجاوز با تغییر عنوان از تبعات عمل خود نمیگریزد و تجاوز نظامی با واژهسازی مشروع نمیشود.»
معاون وزارت خارجه جمهوری اسلامی همچنین نوشت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی در برابر هرگونه تجاوز خواهند ایستاد و «با پاسخی قاطع، مقتدرانه و پشیمانکننده» از خاک کشور دفاع خواهند کرد.
او هشدار داد که «پیامدهای کامل این اقدامات غیرقانونی و خطرناک متوجه آمریکا و هر طرفی است که در آن مشارکت، تسهیل یا مساعدت کند.»
غریبآبادی در پایان با اشاره به آیهای از سوره اسراء نوشت: «پس، فرعون تصميم گرفت آنان را از آن سرزمين ريشهکن سازد؛ ولى ما، او و تمام كسانى را كه با او بودند، غرق كرديم.»
دیوید هنسن، وزیر مشاور در امور امنیت ملی وزارت کشور بریتانیا، در جلسه مجلس اعیان درباره لایحه «تهدیدات دولتی» گفت این طرح که سهشنبه به پارلمان ارائه شده، اختیار جدیدی به وزیر کشور میدهد تا نهادهایی را که در فعالیتهای تهدیدآمیز مرتبط با دولتهای خارجی مشارکت دارند، تعیین و محدود کند.
او افزود دولت بریتانیا قصد دارد این لایحه را هرچه سریعتر به قانون تبدیل کند تا چارچوب قانونی لازم برای اقدام علیه نهادهایی مانند سپاه پاسداران فراهم شود.
هنسن گفت: «میخواهیم این کار انجام شود تا اختیار لازم برای وزیر کشور فراهم شود تا درباره هر تهدید دولتی که با آن روبهرو هستیم تصمیمگیری کند.» او افزود در صورت تصویب این قانون در هر دو مجلس، مجازات نقض آن میتواند تا ۱۴ سال حبس باشد.
در این جلسه، جان کرایر، عضو مجلس اعیان، با اشاره به محکومیت دو نفر در ارتباط با حمله به یک خبرنگار ایراناینترنشنال گفت دولت در ارائه این لایحه دیر عمل کرده است. او افزود نیروهای نیابتی و عوامل وابسته به سپاه پاسداران، یهودیان و نهادهای یهودی در بریتانیا را هدف قرار دادهاند.
هنری بلینگهام، دیگر عضو مجلس اعیان، نیز از این لایحه استقبال کرد و گفت استفاده از نیروهای نیابتی از سوی کشورهایی مانند جمهوری اسلامی خسارتهای گستردهای به همراه داشته است. او علاوه بر سپاه پاسداران، از گروه «حرکت اصحاب الاسلامیه» به عنوان یکی از گروههای مرتبط با حکومت ایران نام برد.
هنسن در پایان تاکید کرد دولت بریتانیا «کاملا از تهدیدهای ناشی از حکومت ایران آگاه است»
پایگاه خبری دیدهبان ایران گزارش داد فرش دستباف ایران که سالها بدون نیاز به تبلیغات گسترده در بازارهای جهانی اعتبار داشت، امروز با چالشهای متعددی روبهرو شده و بخشی از جایگاه سنتی خود را از دست داده است.
این رسانه پنجشنبه ۲۱ خرداد نوشت: «تولیدکننده ایرانی با هزینه بالای مواد اولیه، افت تقاضا، دشواری صادرات، تعهد ارزی، مشکلات نقلوانتقال پول و بازار داخلی کمرمق دستوپنجه نرم میکند.»
بر اساس این گزارش، کشورهایی مانند هند و پاکستان بهدلیل بهرهگیری از نیروی کار ارزانتر و سهولت دسترسی به بازارهای جهانی، حضور پررنگتری در بازار فرش پیدا کردهاند و با «کپی نقشههای اصیل ایرانی»، محصولات مشابه را با قیمت پایینتر عرضه میکنند.
در سالهای اخیر، سیاست خارجی تنشآفرین جمهوری اسلامی، تشدید تحریمهای بینالمللی، سوءمدیریت ساختاری و نبود حمایت موثر از تولیدکنندگان داخلی، روند صادرات محصولات ایرانی به بازارهای جهانی را با چالشهای جدی مواجه کرده است.
پیشتر در مهرماه ۱۴۰۴، خبرگزاری فرانسه با اشاره به وضعیت بحرانی بازار فرش ایران گزارش داد صادرات فرش از ایران با کاهش ۹۵ درصدی روبهرو شده است.
چالشهای صادرات فرش دستباف ایرانی
مسعود سپهرزاد، رییس اتحادیه صنف فروشندگان فرش دستباف تهران، ۲۱ خرداد در مصاحبه با دیدهبان ایران، تحریمها، افزایش مداوم قیمت مواد اولیه و دستمزدها، کاهش پروازهای بینالمللی و اختلال در شبکه حملونقل را از مهمترین مشکلات صنعت فرش ایران عنوان کرد.
به گفته او، علاوه بر چالش یافتن مشتری و فروش محصول، بازگرداندن ارز حاصل از صادرات به کشور نیز به یکی از مهمترین موانع پیشروی تاجران فرش دستباف تبدیل شده است.
سپهرزاد ادامه داد: «مجموعه این عوامل سبب شده است با وجود ادامه روند تولید، بخش قابل توجهی از محصولات در انبارها باقی بمانند و به اصطلاح رسوب کنند. در نتیجه، نقشهها و طرحهای بافتهشده به مرور زمان از تازگی میافتند و قدیمی میشوند.»
رییس اتحادیه صنف فروشندگان فرش دستباف تهران افزود برخی صادرکنندگان بهمنظور مواجهه با مشکلات ناشی از تحریمها و محدودیتهای حملونقل ناچارند از مسیرهای ترانزیتی و بارنامههای کشورهای ثالث برای صادرات فرش استفاده کنند.
او در عین حال خاطرنشان کرد فرش دستباف ایرانی «همچنان از جایگاه ویژهای در بازارهای جهانی برخوردار است و تقاضا برای این محصول اصیل پابرجاست».
دیماه ۱۴۰۴، روزنامه فایننشالتایمز گزارش داد صنعت فرش دستباف ایران با سقوطی بیسابقه روبهرو شده و صادرات آن بهدلیل تحریمهای آمریکا و مقررات ارزی جمهوری اسلامی به پایینترین سطح خود رسیده است.
این روزنامه به نقل از فعالان صنعت فرش ایران نوشت بیثباتیهای منطقهای نیز در فروپاشی این صنعت دخیل بودهاند و وضعیت کنونی به کسبوکارهای محلی آسیب جدی زده است.
سازمان بسیج جمهوری اسلامی در واکنش به حملههای آمریکا به نقاطی در ایران اعلام کرد جمهوری اسلامی نقض آتشبس و تعرض به حریم خاکی و آبی خود را بیپاسخ نخواهد گذاشت.
در این بیانیه آمده است بسیجیان آمادهاند به هر گونه «ماجراجویی» با قدرت و سرعت پاسخ دهند.
این سازمان همچنین از آنچه «مجامع به اصطلاح بینالمللی» خواند خواست «بدعهدیهای آمریکا» را محکوم کنند و افزود در غیر این صورت، «ملت ایران» با تکیه بر توان داخلی از عزت و تمامیت ارضی خود دفاع خواهد کرد.