وزارت خزانهداری آمریکا روز چهارشنبه دور تازهای از تحریمهای مرتبط با جمهوری اسلامی را علیه شش فرد و چهار نهاد، از جمله برخی مرتبط با چین، اعمال کرد.وزارت خزانهداری آمریکا اعلام کرد افراد و نهادهای تازه تحریمشده به دلیل ارتباط با سپاه پاسداران و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی هدف قرار گرفتهاند.بر اساس اعلام وزارت خزانهداری آمریکا، سجاد احدزاده و منوچهر گلچین، مرتبط با وزارت دفاع جمهوری اسلامی، را در فهرست تحریمهای ثانویه قرار داد.وزارت خزانهداری آمریکا همچنین لیو بویو و شو لیچون را به دلیل ارتباط با سپاه پاسداران و منگ شائوپی را به دلیل ارتباط با وزارت دفاع جمهوری اسلامی تحریم کردبنا بر این گزارش وانگ هونگی نیز به دلیل ارتباط با یک شرکت تحریم شده در فهرست تحریمهای ثانویه قرار گرفته است.
فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی، گفت: «جمهوری اسلامی همچنان تلاش میکند میان آمریکا و اسرائیل شکاف ایجاد کند، زیرا معتقد است مقابله جداگانه با هر یک آسانتر از رویارویی همزمان با هر دو است.»
او افزود: «اگر آمریکا بار دیگر به این نتیجه برسد که باید توان نظامی سپاه را به شدت تضعیف کند، اسرائیل نیز در این عملیات مشارکت خواهد داشت.»
بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، در پیامی ویدیویی خطاب به مردم لبنان گفت اسرائیل با آنها در جنگ نیست، بلکه با حزبالله میجنگد؛ گروهی که به گفته او لبنان را «گروگان» گرفته، به فرمان جمهوری اسلامی عمل میکند و از خاک لبنان برای حملات علیه اسرائیل استفاده میکند.
نتانیاهو گفت لبنان پیش از نفوذ جمهوری اسلامی و حزبالله کشوری با آرامش، فرهنگ و رونق بود، اما به گفته او حزبالله و جمهوری اسلامی این کشور را به «کابوس» تبدیل کردهاند و بارها اسرائیل و لبنان را به جنگ کشاندهاند.
او افزود حزبالله «ضعیفتر از همیشه» و اسرائیل «قویتر از همیشه» است و گفت اسرائیل تاکنون نزدیک به ۱۰ هزار نیروی حزبالله را از میان برده و بهطور نظاممند در حال پاکسازی جنوب لبنان از نیروهای این گروه است. او افزود: «هر جا باشند، آنها را پیدا خواهیم کرد.»
نخستوزیر اسرائیل همچنین گفت کشورش خواهان صلح با لبنان است؛ صلحی که به گفته او در آن دو ملت بتوانند با هم سرمایهگذاری کنند، بسازند و پیشرفت کنند.
او حزبالله را تنها مانع تحقق این چشمانداز دانست و گفت این گروه «جنگ میخواهد، نه صلح» و «مرگ میخواهد، نه زندگی».
نتانیاهو از مردم لبنان خواست اجازه ندهند آینده آنها به دست «حاکمان دینی قرونوسطایی» رقم بخورد و برای ساختن آیندهای همراه با امنیت و رفاه تلاش کنند.
او افزود پس از برچیده شدن حزبالله، فرصتهای پیش روی لبنان بیپایان و بسیار گسترده خواهد بود.
دونالد ترامپ گفت: «دیروز ضربه سختی به آنها زدیم و امروز هم دوباره ضربه سختی خواهیم زد. ایران باید توافق را امضا کند.»
گفتوگو با سمیرا قرایی و بابک اسحاقی، خبرنگاران ایراناینترنشنال، و روحالله رحیمپور، روزنامهنگار و تحلیلگر سیاسی
دونالد ترامپ، رییس جمهوری ایالات متحده، درباره جنگ با جمهوری اسلامی گفت وقتی این درگیری پایان یابد، قیمت نفت بهشدت کاهش خواهد یافت.
او افزود هر شب میلیونها بشکه نفت (از تنگه هرمز) خارج میکنیم. امروز برای نخستین بار این را اعلام میکنم. حالا که آنها متوجه شدهاند، میتوانم بگویم.
ترامپ ادامه داد برخی پیشبینی میکردند بازار سهام پس از این حملات تا ۲۵ درصد سقوط کند، اما جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هستهای «ارزشش را داشت».
او همچنین گفت نگران بود قیمت نفت تا ۲۵۰ دلار در هر بشکه افزایش یابد، اما اکنون حدود ۸۵ دلار است.
اوفک، دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری ایالات متحده (OFAC)، اعلام کرد چند فرد و شرکت جدید را بهدلیل ارتباط با سپاه پاسداران و جمهوری اسلامی به فهرست تحریمهای خود اضافه کرده و دامنه تحریمهای برخی افراد و نهادهای از پیش تحریمشده را نیز گسترش داده است.
بر اساس اطلاعیهای که چهارشنبه ۲۰ خرداد منتشر شد، سجاد احدزاده، شهروند ایرانی متولد تهران، منوچهر گلچین، شهروند ایرانی مرتبط با وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران، لیو بویو، شو لیچون، منگ شائوپی و وانگ هونگی شهروندان چینی را بهدلیل ارتباط با سپاه پاسداران و وزارت دفاع جمهوری اسلامی به فهرست تحریمها افزوده شدند.
وزارت خزانهداری همچنین چهار شرکت داموس تریدینگ (Domus Trading HK Limited) مستقر در هنگکنگ، موستاد شانگهای اینترنشنال (Mustad Shanghai International Trade Co. Ltd.) در چین، شانگشون هنگکنگ (Shangshun Hong Kong Ltd) در هنگکنگ و سولوس اینترنشنال (Solos International Limited) را تحریم کرد.
بهگفته وزارت خزانهداری آمریکا، این شرکتها با وزارت دفاع جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران یا افراد تحریمشده مرتبط بودهاند.
وزارت خزانهداری آمریکا همچنین دامنه تحریمهای اعمالشده علیه شرکت آرموری آلیانس (Armory Alliance LLC) در بلاروس و همچنین مرکز همکاریهای نوآوری و فناوری ایران (Center for Innovation and Technology Cooperation – CITC) را گسترش داد و آنها را تحت برنامه تحریمهای مرتبط با تسلیحات متعارف جمهوری اسلامی قرار داد.
محمدمهدی ملکی، شهروند ایرانی مرتبط با مرکز همکاریهای نوآوری و فناوری ایران، نیز مشمول گسترش تحریمها شد.
وزارت خزانهداری آمریکا اعلام کرد تمامی افراد و نهادهای نامبرده علاوه بر تحریمهای موجود، مشمول محدودیتهای جدید و در برخی موارد تحریمهای ثانویه نیز خواهند بود.
این اقدام در چارچوب سیاستهای واشینگتن برای مقابله با فعالیتهای مرتبط با برنامههای نظامی، موشکی و تسلیحاتی ایران انجام شده است.