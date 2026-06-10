بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، در واکنش به اظهارات رجب طیب اردوغان، رییس‌جمهور ترکیه، او را «دیکتاتور یهودستیز» خواند و گفت اردوغان آخرین کسی است که می‌تواند به اسرائیل درس اخلاق بدهد.

نتانیاهو همچنین گفت ارتش اسرائیل «با اخلاق‌ترین ارتش جهان» است و به اقدام قاطع علیه جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتی آن ادامه خواهد داد.

این واکنش پس از آن مطرح شد که اردوغان در نشست فراکسیون حزب عدالت و توسعه در پارلمان ترکیه، حملات اسرائیل به لبنان و سوریه را تهدیدی برای جهان توصیف کرد و با اشاره به آنچه «توهم سرزمین موعود» خواند، گفت ترکیه اجازه تحقق چنین هدفی را نخواهد داد.