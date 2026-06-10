شورای سردبیری این روزنامه، پاسخ محکم آمریکا به سرنگونی یک بالگرد آپاچی را ضروری قلمداد کرده و افزوده که باید این تصور در میان رهبران جمهوری اسلامی از بین برود که ترامپ اراده جنگیدن ندارد.

به‌نوشته شورای سردبیری واشینگتن‌پست، ترامپ در هفته‌های گذشته بارها نقض آتش‌بس از سوی جمهوری اسلامی را کم‌اهمیت جلوه داده است؛ اما زمانی که رژیم ایران یک بالگرد ارتش آمریکا را سرنگون می‌کند، انجام چنین کاری دشوار می‌شود. این حادثه همچنین یادآوری مهمی است که مذاکره‌کنندگان تهران به‌طور جدی در پی دستیابی به شرایط قابل قبول برای پایان دادن به جنگ نیستند.

ترامپ پس از آنکه یک پهپاد موفق شد دو خلبان بالگرد آپاچی را که اواخر دوشنبه بر فراز تنگه هرمز هدف قرار گرفته و سرنگون شده بود، نجات دهد، گفت: «ایالات متحده ناگزیر باید به این حمله پاسخ دهد.»

شورای سردبیری واشینگتن‌پست در ادامه سرمقاله خود نوشته این سخن درست است؛ اما همچنین ضروری است که آمریکا توافقی را امضا نکند که در حالی که حکومت ایران همچنان به دنبال اهداف هسته‌ای خود است، به این کشور یک خط نجات مالی ارائه دهد.

در این یادداشت آمده اگرچه ساختار کنونی رهبری در تهران همچنان مبهم است، اما روشن است که تندروها هنوز قدرت قابل توجهی در اختیار دارند. در هفته‌های اخیر، ترامپ بیش از اندازه برای نهایی کردن یک توافق صلح مشتاق به نظر رسیده است تا آمریکا را از جنگی که در اسفندماه سال گذشته آغاز کرد، خارج سازد.

در حالی که دولت او به‌طور مرتب تکرار می‌کند که «نبود توافق بهتر از یک توافق بد است»، ترامپ نیز معمولا زمانی که بازارهای مالی در آستانه بازگشایی قرار دارند و نیاز به آرامش دارند، اعلام می‌کند که دستیابی به یک توافق نهایی قریب‌الوقوع است.

او همچنین این پیام را منتقل کرده است که تمایلی به ازسرگیری بمباران گسترده ندارد و در آخر هفته بر اسرائیل فشار آورد تا پس از حملات نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی، به آنها پاسخ متقابل ندهد.

بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، درخواست ترامپ برای خویشتنداری رد کرد. اما این موضوع تنها جمهوری اسلامی را تشویق کرد تا در تنگه هرمز، جایی که هر دو کشور محاصره دریایی برقرار کرده‌اند، موضع خود را تقویت کند.

به‌نوشته شورای سردبیری واشینگتن‌پست رژیم ایران آشکارا تصور می‌کند که اکنون کفه ترازو در داخل دولت ترامپ به سود کسانی سنگینی می‌کند که خواهان رویکردی نرم‌تر هستند. یک پاسخ قاطع به حمله علیه بالگرد آمریکایی می‌تواند این تصور تهران را که ترامپ اراده ادامه جنگ را ندارد، از بین ببرد.

در سرمقاله واشینگت‌پست تاکید شده که رییس‌جمهوری آمریکا تاکنون پیشرفت قابل توجهی در تضعیف زیرساخت‌های نظامی ایران داشته و تردیدی نیست که محاصره مداوم آمریکا به اقتصاد ایران آسیب زده، اما حکومت ایران همچنان پابرجاست و ترامپ در حال درک این واقعیت است که بدون تغییر رژیم، یافتن پاسخی مناسب برای مساله ایران همچنان دشوار خواهد بود.

شورای سردبیری‌واشینگتن‌پست افزوده است مماشات هرگز راهبرد موفقی برای مهار جاه‌طلبی‌های توسعه‌طلبانه رژیم ایران نبوده است. در دوران ریاست‌جمهوری جو بایدن، آمریکا میلیاردها دلار از دارایی‌های مسدودشده ایران را آزاد کرد تا در جریان مذاکرات هسته‌ای حسن نیت بخرد. جمهوری اسلامی این پول را دریافت کرد و مذاکرات را به درازا کشاند.

در همان زمان، تهران محدودیت‌های مربوط به غنی‌سازی اورانیوم را کنار گذاشت، مانع بازرسی‌های بین‌المللی هسته‌ای شد و همچنان به تامین مالی نیروهای نیابتی خود در منطقه، از جمله حماس، ادامه داد و در نهایت، مذاکرات در پایان دوره ریاست‌جمهوری بایدن به بن‌بست رسید.

شورای سردبیری واشینگتن‌پست در پایان سرمقاله خود نوشته است ترامپ به جای چانه‌زنی می‌تواند همچنان هزینه‌های ادامه درگیری را برای جمهوری اسلامی افزایش دهد. یکی از موثرترین ابزارهای او نظامی نیست: محاصره اقتصادی تاکنون صادرات نفت ایران را از دو میلیون و ۱۰۰ هزار بشکه در روز در ماه فوریه به تنها ۶۴ هزار بشکه در روز کاهش داده است. عقب‌نشینی در این مقطع، بخش بزرگی از اهرم فشاری را که رییس‌جمهوری آمریکا به دست آورده است، از بین خواهد برد.