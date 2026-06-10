ایالات متحده آمریکا، بریتانیا، استرالیا، اتریش، بلژیک، بلغارستان، کانادا، جمهوری چک، دانمارک، استونی، فنلاند، فرانسه، آلمان، ایرلند، لتونی، لیتوانی، هلند، نیوزیلند، مقدونیه شمالی، نروژ، پرتغال و سوئد در این بیانیه که چهارشنبه ۲۰ خرداد منتشر شد، تاکید کرده‌اند که طرح‌ریزی عملیات‌های مرگبار و دیگر اقدامات مخرب در اروپا، آمریکای شمالی و استرالیا از سوی سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیروی قدس و وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی را محکوم می‌کنند.

این کشورها افزوده‌اند: «ما در عزم خود برای حفاظت از کشورهای خود و مردم‌مان در برابر این تهدیدها متحد هستیم و جمهوری اسلامی ایران باید فورا به این اقدامات پایان دهد.»

در بیانیه مشترک ۲۲ کشور گفته شده است روابط میان نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی و گروه‌های جنایی بین‌المللی و محلی سابقه‌ای طولانی دارد. استفاده این نهادها از چنین گروه‌هایی اقدامی مذموم و محکوم است.

هیات منصفه دادگاهی در لندن، ۱۵ خرداد دو شهروند رومانیایی را به‌دلیل حمله با چاقو به پوریا زراعتی، مجری شبکه ایران‌اینترنشنال، مجرم شناخت .

کریس رایت، رییس عملیات حفاظت امنیتی پلیس مبارزه با تروریسم لندن، در همین مورد گفت: «این یک حمله هدفمند و خشونت‌آمیز بود و دادستانی در جریان محاکمه استدلال کرد که این اقدام از سوی حکومت ایران سازماندهی شده بود. متهمان بلافاصله بریتانیا را ترک کردند و تصور می‌کردند در امان خواهند بود و می‌توانند از عدالت فرار کنند. اما به لطف تحقیقات گسترده و همکاری شرکای بین‌المللی ما، نشان دادیم که هر کسی مرتکب چنین جرایمی شود، در هر کجا باشد، تحت تعقیب قرار خواهد گرفت.»

او افزود: «در سال‌های اخیر شاهد افزایش استفاده دولت‌های خارجی از افراد واسطه و نیابتی برای انجام اقدامات مجرمانه جدی در بریتانیا بوده‌ایم؛ اقداماتی که با هدف ارعاب افراد و تهدید شیوه زندگی ما انجام می‌شود.»

در ادامه بیانیه آمریکا و ۲۱ کشور دیگر در آمریکای شمالی، اروپا و اقیانوسیه آمده است: «تلاش برای کشتن، ربودن، آزار دادن، ارعاب کردن یا هر نوع حمله دیگر علیه افراد در خاک کشورهای ما، حاکمیت ملی و هنجارهای بین‌المللی را تضعیف می‌کند.»

در این بیانیه همچنین کارزار اخیر حملات در سراسر اروپا را که جوامع یهودی، روزنامه‌نگاران ایرانی و منافع ایالات متحده را هدف قرار داده و گروه «حرکت اصحاب الیمین الاسلامیه» (HAYI) مسئولیت آن را پذیرفته محکوم شده است.

محمدباقر سعد داوود الساعدی، از فرماندهان کتائب حزب‌الله عراق، اکنون در آمریکا در بازداشت به سر می‌برد و دادگاه او در نیویورک در حال برگزاری است.

دولت آمریکا می‌گوید الساعدی، فرمانده ۳۲ ساله این گروه نیابتی جمهوری اسلامی، مسئول چندین طرح و حمله در اروپا و آمریکای شمالی بوده که از سوی «حرکت اصحاب الیمین الاسلامیه انجام شده‌اند؛ گروهی پوششی که به نمایندگی از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی فعالیت می‌کند. گفته می‌شود الساعدی در مسیر سفر به مسکو، در ترکیه بازداشت شد. او هفته گذشته در دادگاه فدرال منطقه منهتن نیویورک خود را بی‌گناه دانست.

حرکت اصحاب الیمین الاسلامیه، گروهی که الساعدی متهم به هدایت آن است، فعالیت خود را در ماه مارس و چند روز پس از تشدید اقدامات آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی آغاز کرد. این گروه مسئولیت دست‌کم ۱۸ حمله در اروپا را بر عهده گرفته است؛ حملاتی که کنیسه‌ها، مدارس یهودی، آمبولانس‌ها و مراکز اجتماعی را هدف قرار داده‌اند. این گروه و حامیانش نیز بلافاصله ویدئوهای این حملات را در کانال‌های شناخته‌شده حامی رژیم ایران منتشر کرده‌اند و به این ترتیب فضای رعب و وحشت را به‌صورت لحظه‌ای گسترش داده‌اند.

در بیانیه ۲۲ کشور علیه اقدامات تروریستی جمهوری اسلامی، ضمن تشکر از تلاش‌های کشورها برای مقابله با این فعالیت‌ها، تاکید شده است که کشورهای امضاکننده بیانیه به طور مشترک مصمم هستند اقدامات بیشتری را برای متوقف کردن اقدامات تروریستی جمهوری اسلامی در خاک خود در پیش بگیرند.