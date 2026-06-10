بابک نگاهداری، رییس مرکز پژوهش‌های مجلس، گفت که در این جنگ، ما خسارت‌های زیادی متحمل شدیم که برخی از این خسارت‌ها قابل جبران نیستند.

او افزود که آن خسارتی که قابل جبران نیست، تاسیسات و زیرساخت‌های ما نیستند، بلکه کشته شدن خامنه‌ای است.

رییس مرکز پژوهش‌های مجلس ادامه داد: «رهبر ما همواره مدافع و پیگیر گسترش روابط با چین بودند و روابط با چین را خود شخصا از دولت‌ها پیگیری می‌کرد.»