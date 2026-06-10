ارتش اسرائیل اعلام کرد یگان ۸۶۹ این کشور به عملیات خود در جنوب لبنان ادامه داده و طی دو هفته گذشته، با همکاری نیروی هوایی اسرائیل، بیش از ۲۰ نفر را که آنها را «تروریست» خواند، کشته است.
ارتش اسرائیل در بیانیهای نوشت این افراد در حال پیشبرد طرحهای حمله بودند و برای نیروهای این کشور تهدید به شمار میرفتند.
در این بیانیه آمده است یگان «شاهف» وابسته به یگان ۸۶۹ از طریق عملیاتهای نظارتی به جمعآوری اطلاعات، هدایت آتش و اجرای حملات میپردازد.
ارتش اسرائیل همچنین اعلام کرد نیروهایش چندین زیرساخت را در جنوب لبنان منهدم کردهاند؛ از جمله سازههایی که به گفته این ارتش، اعضای حزبالله از آنها برای پرتاب پهپادهای انفجاری به سوی نیروهای اسرائیلی استفاده میکردند.