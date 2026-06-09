عضو هیاترییسه مجلس: آمریکا با فشار بر آژانس به دنبال مشروعیت دادن به «تجاوز نظامی» است
علیرضا سلیمی، عضو هیاترییسه مجلس، در گفتوگو با «خانه ملت» گفت که واشینگتن با فشار بر آژانس بینالمللی انرژی اتمی تلاش میکند نظارت بر مراکز بمبارانشده را پیش ببرد تا به «تجاوز نظامی» خود رنگ قانونی بدهد.
او افزود یکی از اهداف اصلی قطعنامه آمریکا علیه فعالیتهای هستهای کشور، «زمینهسازی برای بازگشت جاسوسان» در قالب بازرسان آژانس است.
این نماینده مجلس جمهوری اسلامی همچنین گفت: که امروز سازمانهایی مانند شورای امنیت، یونسکو، آیسسکو و یونیسف به «ابزارهایی برای اعمال زور و دیکتاتوری آمریکا» تبدیل شدهاند و از اهداف اولیه خود منحرف شدهاند.