ستار هاشمی، وزیر ارتباطات جمهوری اسلامی، در نشست خبری سه‌شنبه ۱۹ خرداد اعلام کرد که در جریان جنگ اخیر، ارتباطات با جزایر ایران در خلیج فارس سه بار قطع شده است. او گفت: «با وجود این اختلال‌ها، گزارش قابل‌توجهی از اختلال گسترده از سوی مردم دریافت نشده است.»

هاشمی افزود که در این دوره، بیش از ۵۰۰ سایت ارتباطی و بیش از ۱۰۰ مرکز مخابراتی و ارتباطی مورد اصابت قرار گرفت. با این حال، به گفته او، حفظ پایداری ارتباطات به‌عنوان اولویت اصلی دنبال شد.

وزیر ارتباطات جمهوری اسلامی با اشاره به وضعیت مدیریت ارتباطات گفت: در حالی که ارتباطات بستری برای ایجاد شفافیت است، اما بعضا «قطعی اینترنت مطالبه می‌شود.»

هاشمی در ادامه با اشاره به چالش‌های حوزه ارتباطات بین‌الملل اظهار داشت: «گاهی به جای اینکه مساله را حل کنیم، صورت مساله را پاک می‌کنیم.» او همچنین به بحث‌های مطرح‌شده در سال ۱۴۰۴ درباره سیم‌کارت‌های سفید اشاره کرد و گفت: «بسیاری گفتند که سیم‌کارت سفید نداریم و با افتخار از وی‌پی‌ان و فیلترشکن استفاده می‌کنیم.»