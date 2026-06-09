مدیرکل امور مجلس ستاد مبارزه با مواد مخدر: کشت خشخاش جرم است
پس از انتشار گزارشهایی درباره افزایش کشت خشخاش، محمد ترحمی، مدیرکل حقوقی و امور مجلس ستاد مبارزه با مواد مخدر، اعلام کرد کشت خشخاش با هدف «حفظ بهداشت عمومی، اخلاق حسنه و حفظ حرث و نسل بشری از خطر انحطاط»، مطلقا ممنوع بوده و جرم محسوب میشود.
او افزود: «اظهارات برخی افراد درباره افزایش کشت گیاهان مخدر پایه، به دلیل فقدان اطلاعات لازم درباره میزان برخوردهای انتظامی و قضایی با مرتکبان، نحوه امحای کشتهای انجامشده و اقدامات اجرایی برای پیشگیری از وقوع جرم، دقیق نیست و قابل اتکا محسوب نمیشود.»