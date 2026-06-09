روزنامه اسرائیل هیوم گزارش داد اسرائیل و آمریکا در حملات به ضاحیه در بیروت و همچنین در پاسخ به شلیک موشک‌های جمهوری اسلامی علیه اسرائیل هماهنگ بودند، این هماهنگی دیپلماتیک باعث شد دور دو روزه درگیری پایان یابد.

بر اساس این گزارش، حمله اخیر اسرائیل به ایران پس از تماس تلفنی بنیامین نتانیاهو و دونالد ترامپ و با حمایت مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، انجام شده است.

این روزنامه نوشت پس از شلیک موشک از سوی جمهوری اسلامی و بالا گرفتن تنش‌ها، ترامپ مواضعی علنی درباره لزوم خویشتنداری مطرح کرد، اما پس از گفت‌وگوی طولانی با نتانیاهو و برگزاری رایزنی‌های امنیتی در اورشلیم و کاخ سفید، چارچوب حمله اسرائیل با آمریکا هماهنگ شد. روبیو در این گفت‌وگوها از ضرورت پاسخ حمایت کرد.

به نوشته این روزنامه، حمله اسرائیل قدرتمند اما محدود به چند ساعت بود و اهداف آن نیز با اطلاع و موافقت آمریکا تعیین شد. حملات با فرماندهی مرکزی آمریکا هماهنگ شد، اما نیروهای آمریکایی مستقیما در عملیات شرکت نکردند.

در بخش دفاعی نیز اطلاعات مربوط به شلیک‌های جمهوری اسلامی از سوی آمریکا در اختیار اسرائیل قرار گرفت، اما رهگیری‌ها توسط خود اسرائیل انجام شد.