عبدالله گنجی، مشاور شهردار تهران: اظهارات درباره احتمال قطع پای مجتبی خامنهای نادرست است
عبدالله گنجی، فعال رسانهای حامی حکومت و مشاور شهردار تهران، در شبکه اجتماعی «ویراست» نوشت اظهارات احمد خاتمی درباره مطرح شدن «احتمال قطع پای مجتبی خامنهای» در روزهای نخست جنگ، غیرواقعی است.
او به نقل از پزشکان معالج مجتبی خامنهای نوشت که از ابتدا هیچ مشکل اساسی وجود نداشت و همچنان نیز وجود ندارد.
مشاور شهردار تهران اضافه کرد این پزشکان ادعای مطرحشده درباره انتقال مجتبی خامنهای به بیمارستان گاندی پس از مجروحیت و همچنین و بمباران بیمارستان به این دلیل را نیز غیرواقعی دانستند.