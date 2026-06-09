بازداشت شهروندان و صدور احکام معترضان انقلاب ملی ایرانیان ادامه دارد.

به گزارش سازمان حقوق بشری هانا، آروین حسینی، نوجوان ۱۶ ساله اهل شهرستان سرابله در استان ایلام، دوشنبه ۱۸ خردادماه با اعمال خشونت از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده است. بر اساس این گزارش، با وجود پیگیری خانواده، تا زمان انتشار خبر هیچ اطلاعی از دلایل بازداشت، محل نگهداری و وضعیت سلامت او در دست نیست.



در پرونده‌ای دیگر و به گزارش هرانا، زهرا شهیدی، ۲۸ ساله و سرپرست خانوار، از بازداشت‌شدگان انقلاب ملی ایرانیان در دی ۱۴۰۴ و محبوس در زندان اوین، از سوی قوه قضاییه، به تحمل ۲ سال حبس محکوم شده است. بر اساس این گزارش، این محکومیت به از دست دادن شغل او منجر شده است.

همچنین آژانس خبری کردپا گزارش داد رسول یادیار، شهروند اهل بوکان، از سوی دادگاه انقلاب این شهرستان به اتهام عضویت در یکی از احزاب کرد مخالف جمهوری اسلامی و تبلیغ علیه نظام به ۹ سال حبس و ۲ سال منع خروج از کشور محکوم شده است.