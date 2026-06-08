رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در پاسخ به پرسش ایران اینترنشنال درباره احتمال دستیابی تهران و واشینگتن به توافقی خارج از چارچوب نظارتی آژانس گفت: «دو کشور می‌توانند هر توافقی که می‌خواهند داشته باشند، اما امیدوارم چنین کاری نکنند.»

او با تاکید بر نقش این نهاد در هر توافق احتمالی میان جمهوری اسلامی و آمریکا، گفت توافقی که فاقد راستی‌آزمایی مستقل و موثر باشد، در عمل «توهمی از توافق» خواهد بود.

گروسی افزود: «فکر می‌کنم خود آنها نیز آگاه باشند که توافقی که راستی‌آزمایی مناسب بخشی از آن نباشد، در واقع توهمی از توافق است؛ زیرا نمی‌دانید آیا طرف مقابل به تعهدات و مفاد توافق خود پایبند بوده است یا خیر.»

مدیرکل آژانس همچنین درباره احتمال بازگشت کامل الزامات پیشین شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران گفت در چنین شرایطی آژانس وظیفه خواهد داشت اجرای همه این تعهدات را راستی‌آزمایی کند.

گروسی گفت: «ما باید همه این موارد را راستی‌آزمایی کنیم، اما در حال حاضر قادر به انجام کامل آن نیستیم. این موضوع بخشی از گفت‌وگوهای ما با ایران بوده است. به دلیل عملیات نظامی و جنگ، ایران تعامل لازم را با ما نداشته است.»