ارتش اسرائیل در بیانیه‌ای اعلام کرد که ایال زمیر، رئیس ستاد کل ارتش، و فرماندهان ارشد ارتش این کشور در حال حاضر فرماندهی حملات به ایران را از مرکز فرماندهی نیروی هوایی اسرائیل بر عهده دارند.

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این بیانیه تاکید می‌کند: «ارتش اسرائیل، چه از نظر تهاجمی و چه از نظر دفاعی، در آمادگی کامل است.»

به نوشته بیانیه، زمیر و فرماندهان ارشد ارتش اسرائیل طی ساعات گذشته و پیش از حملات به ایران، ارزیابی‌های موقعیتی را انجام دادند.

ارتش اسرائیل تاکید کرد که در حالت آماده‌باش کامل بوده و کاملاً آماده است تا به عملیات خود در تمام عرصه‌ها علیه کسانی که کشور اسرائیل را تهدید می‌کنند، ادامه دهد.