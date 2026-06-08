بر اساس گزارش انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه خواجه‌نصیر، محمدی، دانشجوی ورودی ۱۴۰۱ رشته ریاضی و سیدعبودی، دانشجوی ورودی ۱۴۰۱ رشته مهندسی برق، هر کدام با حکم بدوی کمیته انضباطی به دو ترم محرومیت از تحصیل محکوم شده‌اند.

همچنین جعفری‌آثار، دانشجوی ورودی ۱۴۰۰ رشته فیزیک، به دو ترم و صالحی، دانشجوی ورودی ۱۴۰۰ رشته مهندسی کامپیوتر، به یک ترم محرومیت از تحصیل محکوم شده‌اند.

در گزارش منتشرشده از سوی این تشکل دانشجویی، به دلایل تشکیل این پرونده‌های انضباطی و اتهام‌های مطرح‌شده علیه این دانشجویان اشاره‌ای نشده است.

سیدعبودی پیش‌تر نیز با حکم دو ترم محرومیت از تحصیل و منع دائمی از خدمات رفاهی روبه‌رو شده بود، اما این احکام در مرحله بازبررسی وزارت علوم لغو شد.

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روزنامه شرق ۱۱ خرداد گزارش داد پس از اعتراضات دی‌ماه و در ادامه روند برخورد با دانشجویان، دانشگاه‌های ایران رسیدگی به پرونده‌های انضباطی پیشین و تشکیل پرونده‌های تازه را از سر گرفته‌اند.

به نوشته این روزنامه، در دانشگاه صنعتی شریف پنج تا هفت دانشجو حکم اخراج گرفته‌اند و بیش از ۲۰ دانشجو یک تا سه ترم از تحصیل تعلیق شده‌اند. همچنین دسترسی ۲۰ تا ۲۵ دانشجوی دانشگاه شهید بهشتی به سامانه‌های آموزشی قطع شده، برای بیش از ۱۰۰ دانشجوی دانشگاه علم و صنعت پرونده انضباطی تشکیل شده و ۱۵۰ تا ۲۰۰ دانشجوی دانشگاه تهران در حال نوشتن دفاعیه‌اند.

حسین سیمایی‌صراف، وزیر علوم دولت مسعود پزشکیان، ششم شهریور سال گذشته گفته بود مانعی برای تحصیل هیچ دانشجویی وجود ندارد و همه دانشجویان محروم‌شده از تحصیل به دانشگاه بازگشته‌اند.

فشارهای امنیتی، قضایی و انضباطی بر دانشجویان از زمان اعتراضات سراسری پس از کشته شدن ژینا مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد در شهریور ۱۴۰۱ تشدید شده و از آن زمان گزارش‌های متعددی درباره اخراج، تعلیق و محرومیت از تحصیل دانشجویان منتشر شده است.

محکومیت وکلای پرونده‌های سیاسی و حقوق زنان در شیراز

در پرونده‌ای دیگر، شعبه اول دادگاه انقلاب شیراز، سالاری، طراوت‌روی و احمدیان، وکلای فعال در زمینه پرونده‌های سیاسی را به اتهام «اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور» به دو سال حبس محکوم کرده است.

دادگاه همچنین برای هر یک از آنان دو سال ممنوعیت خروج از کشور همراه با ابطال گذرنامه در نظر گرفته است.

این سه وکیل دادگستری از بابت اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» نیز هر کدام به یک سال حبس محکوم شده‌اند. با این حال، دادگاه اتهام «همکاری با دولت متخاصم» را وارد ندانسته و آنان را از این اتهام تبرئه کرده است.

مصطفی نیلی، وکیل دادگستری، در گفت‌وگو با سایت امتداد گفت این پرونده در سال ۱۳۹۹ تشکیل شده و موضوع آن به فعالیت‌های حقوقی و مدنی این وکلا بازمی‌گردد.

جلسه رسیدگی به اتهام‌های این سه وکیل دادگستری، ۱۶ دی ۱۴۰۴ در شعبه اول دادگاه انقلاب شیراز برگزار شده بود.

به گفته او، شرکت در نشست‌ها و سمینارهای مرتبط با حقوق زنان و کودکان، پیگیری اصلاح قوانین مربوط به خشونت خانگی از طریق گفت‌وگو با نمایندگان مجلس و نامزدهای انتخاباتی، مشارکت در برنامه‌های مرتبط با کارزار «۱۶ روز نارنجی مبارزه با خشونت علیه زنان»، توزیع پیکسل‌های «نه به خشونت علیه زنان» و «نه به ازدواج کودکان» و همچنین اظهارنظر درباره وضعیت موکلان و موارد نقض حقوق آنان از جمله مواردی بوده که در پرونده مورد استناد قرار گرفته است.

نیلی با رد اتهام‌های مطرح‌شده اعلام کرد این سه وکیل اقدام غیرقانونی انجام نداده‌اند و در مهلت قانونی به حکم صادرشده اعتراض خواهند کرد.

صدور احکام انضباطی برای دانشجویان و محکومیت وکلای فعال در پرونده‌های سیاسی و حقوق زنان، ادامه روندی است که در آن جمهوری اسلامی دانشگاه و نهاد وکالت را به‌عنوان دو عرصه مستقل دفاع از حقوق شهروندان زیر فشار قرار داده است.

این برخوردها در سال‌های اخیر با اخراج، تعلیق و محرومیت از تحصیل دانشجویان و نیز بازداشت، محکومیت یا محرومیت وکلا از فعالیت حرفه‌ای ادامه یافته است.