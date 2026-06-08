لغو تمامی پروازهای فرودگاه مهرآباد تهران و مشهد تا اطلاع ثانوی
رسانههای ایران گزارش دادند تا اطلاع ثانوی، تمامی پروازهای فرودگاه مهرآباد تهران لغو شده است.
همزمان رسانههای ایران از توقف پروازها در فرودگاه مشهد خبر دادند.
رسانههای ایران گزارش دادند تا اطلاع ثانوی، تمامی پروازهای فرودگاه مهرآباد تهران لغو شده است.
همزمان رسانههای ایران از توقف پروازها در فرودگاه مشهد خبر دادند.
سفیر جمهوری اسلامی در مسکو گفت تنگه هرمز تحت شرایط جدید، شامل دریافت عوارض از سوی حکومت ایران و عمان، باز خواهد بود.
کاظم جلالی، سفیر جمهوری اسلامی در روسیه، در گفتوگویی که دوشنبه ۱۸ خرداد در روزنامه روسی ایزوستیا منتشر شد، گفت: «البته این تنگه باز خواهد بود، اما با شرایط جدیدی که از سوی مقامهای ایرانی و عمانی تعیین خواهد شد.»
جنگ آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی جریان انتقال نفت را از طریق این تنگه تا حد زیادی مختل کرده است. پیش از آغاز درگیریها، یکپنجم نفت جهان از تنگه هرمز عبور میکرد.
در روزهای اخیر چندین نفتکش موفق شدهاند خلیج فارس را ترک کنند، اما جریان انتقال نفت و گاز طبیعی مایع همچنان بهشدت محدود است.
جلالی افزود: «ما میدانیم که ایران و عمان خدمات مشخصی را در ارتباط با این تنگه ارائه میکنند و برای این خدمات هزینه دریافت خواهد شد.»
جلالی جزییات بیشتری درباره این خدمات ارائه نکرد.
جمهوری اسلامی تاکید کرده است هرگونه توافق صلح دائمی باید این امکان را برای تهران فراهم کند که از کشتیهای عبوری از تنگه هرمز عوارض دریافت کند.
این عوارض بسته به نوع کشتی، محموله آن و شرایط حاکم، متفاوت خواهد بود.
این موضع با مخالفت شدید دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، روبهرو شده است.
آمریکا اوایل خرداد به عمان هشدار داد که در هیچ تلاشی همراه با جمهوری اسلامی برای اعمال عوارض عبور مشارکت نکند.
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، نیز گفت که سفیر عمان به او اطمینان داده است که هیچ برنامهای برای اعمال چنین عوارضی وجود ندارد.
ژاپن که پیش از جنگ حدود ۹۵ درصد نیاز نفتی خود را از خاورمیانه تامین میکرد، اعلام کرد یک نفتکش حامل نفت خام مرتبط با این کشور در ماه میلادی می بدون پرداخت هیچ عوارضی از این آبراه عبور کرده است.
گزارشهای متعددی نیز از عبور نفتکشهای چینی از این تنگه از آغاز مسدودسازی آن بهوسیله جمهوری اسلامی منتشر شده است.
اظهارات جلالی در حالی است که بامداد دوشنبه، اسرائیل اعلام کرد اهداف نظامی در غرب و مرکز ایران را هدف حمله قرار داده است.
این در حالی است که گزارش شده بود ترامپ از بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، خواسته بود از انجام حملات بیشتر خودداری کند.
اسرائیل هیوم و شبکه العربیه گزارش دادند اورشلیم حمله اخیر به مواضع جمهوری اسلامی را با واشینگتن هماهنگ کرده است.
ارزیابی حسین آقایی، عضو تحریریه ایراناینترنشنال
کانال ۱۳ اسرائیل گزارش داد نیروی هوایی این کشور ۲۰ هدف را در داخل ایران بمباران کرده است.
از سوی دیگر، ارتش اسرائیل اعلام کرد پس از ارزیابی وضعیت، فرماندهی جبهه داخلی دستور داده است شهروندان میتوانند از پناهگاهها خارج شوند، اما همچنان باید به دستورالعملهای این نهاد پایبند باشند.
ارتش اسرائیل پیش از این اعلام کرده بود سامانههای پدافندی این کشور همچنان در حال رهگیری موشکهای شلیکشده از ایران به سمت اسرائیل هستند.
یاکوف کاتز نوشت حمله صبح اسرائیل پیام «اقدام مستقل» به ایران بود؛ حتی اگر ترامپ خواستار خویشتنداری شده باشد. او گفت آمریکا کنار میماند، اما ایران میآموزد اسرائیل با یا بدون واشینگتن اقدام میکند و تهران که مذاکرات را طولانی میکرد، اکنون «درسی متفاوت» گرفته است.
یاکوف کاتز، نویسنده اسرائیلی-آمریکایی و سردبیر پیشین اروشلیمپست، در تحلیلی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت حمله صبح دوشنبه اسرائیل حامل یک پیام راهبردی روشن به ایران بود: «ما مستقل عمل میکنیم.»
او تأکید کرد حتی اگر دونالد ترامپ در مصاحبههایی از اسرائیل خواسته باشد خویشتنداری کند، در نهایت تلآویو اقدامی را انجام داده که آن را ضروری میدانسته است.
به گفته کاتز، این اقدام در ظاهر میتواند نادیده گرفتن نظر ترامپ تلقی شود، اما به همان اندازه احتمال دارد هماهنگشده بوده باشد.
کاتز افزود آمریکا در این مرحله ممکن است مستقیماً وارد درگیری نشود، اما ایران باید بداند اسرائیل چه با حمایت واشینگتن و چه بدون آن آماده اقدام است.
او گفت تهران با طولانی کردن مذاکرات در حال بازی دادن آمریکا بود و همزمان با ادامه بیثباتسازی منطقه، از جمله حملات به کشورهای خلیج فارس و حمله اخیر به اسرائیل، تصور میکرد مصونیت دارد و ترامپ آنقدر برای دستیابی به توافق مشتاق است که برای جلوگیری از دور تازهای از درگیری، هر کاری انجام خواهد داد..
به نوشته او، ایران گمان میکرد میتواند قواعد بازی را تعیین کند، اما «صبح امروز درس متفاوتی گرفت.»
ارتش اسرائیل لحظاتی پیش اعلام کرد موشکهایی را که از ایران به سوی این کشور شلیک شده بود، شناسایی کرد و گفت که سیستمهای دفاعی برای رهگیری این تهدید در حال فعالیت هستند.
بر اساس بیانیه ارتش اسرائیل، فرماندهی جبهه داخلی یک دستورالعمل احتیاطی را به تلفنهای همراه در مناطق مربوطه ارسال کرده و از مردم خواسته است که از دستورالعملها پیروی کنند.
به نوشته بیانیه، پس از دریافت هشدار، به مردم دستور داده میشود که وارد فضای حفاظتشده شوند و تا اطلاع ثانوی در آنجا بمانند.
ارتش اسرائیل تاکید کرد: خروج از فضای حفاظتشده تنها پس از دریافت دستورالعملهای صریح مجاز است.