سنتکام: یک نفتکش عازم ایران را پس از سرپیچی از هشدارها هدف قرار دادیم
ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده، سنتکام، اعلام کرد یک جنگنده آمریکایی، یک نفتکش با پرچم پالائو را که به سوی ایران در حرکت بود، در آبهای بینالمللی دریای عمان هدف قرار داده است.
ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده، سنتکام، اعلام کرد یک جنگنده آمریکایی، یک نفتکش با پرچم پالائو را که به سوی ایران در حرکت بود، در آبهای بینالمللی دریای عمان هدف قرار داده است.
سنتکام دوشنبه ۱۸ خرداد در بیانیهای در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد این نفتکش با نام «ام/تی ماریوکس» پس از آن هدف قرار گرفت که خدمه آن هنگام عبور از آبهای بینالمللی، از دستورهای نیروهای آمریکایی تبعیت نکردند.
بر اساس این بیانیه، جنگنده اف/ای-۱۸ سوپر هورنت با استفاده از مهمات هدایتشونده دقیق، بخشهای مهندسی و سامانه هدایت نفتکش ماریوکس را هدف قرار داد.
در بیانیه سنتکام آمده است این نفتکش هنگام هدف قرار گرفتن فاقد محموله بود و پس از حمله، دیگر به سوی ایران حرکت نمیکند.
سنتکام همچنین اعلام کرد از زمان آغاز محاصره بندرهای ایران در ۲۴ فروردین، ۱۳۴ کشتی را تغییر مسیر داده، هفت کشتی را بهدلیل تبعیت نکردن از دستورهای آمریکا از کار انداخته و به ۴۲ کشتی مرتبط با کمکهای بشردوستانه اجازه عبور داده است.
وزارت کشتیرانی هند اعلام کرد نفتکش ماریوکس ۲۴ خدمه هندی داشت. این وزارتخانه افزود آتشسوزی در کشتی گزارش شده، اما تمامی خدمه در سلامت هستند.
اوپش کومار شارما، از مقامهای وزارت بنادر و کشتیرانی هند، گفت این وزارتخانه با وزارت خارجه، نیروی دریایی هند و وزارت دفاع برای اطمینان از امنیت خدمه در تماس هستند.
رویترز به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد نفتکش ماریوکس پیشتر نیز از سوی دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا (OFAC) تحریم شده بود.
این منبع همچنین گفت کشتی پس از هشدارهای مکرر نیروی دریایی آمریکا در سه نوبت مسیر خود را تغییر داده بود، اما دوشنبه بار دیگر تلاش کرد با از طریق آبهای سرزمینی عمان از محاصره عبور کند.
دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا که مسئول اجرای تحریمهای واشینگتن است، از بهمن ۱۴۰۳ تاکنون در چارچوب کارزار «فشار حداکثری» علیه شبکههای مالی، پولشویی و دور زدن تحریمهای ایران، حدود هزار فرد، کشتی و هواپیمای مرتبط با جمهوری اسلامی را تحریم کرده است.
سفارت هند در عمان نیز اعلام کرد با مقامهای عمانی درباره عملیات نجات و وضعیت دریانوردان در تماس است. به گفته این منبع، تمامی خدمه با کمک مقامهای عمانی نجات یافتهاند.
آمریکا محاصره بنادر ایران را از فروردین ۱۴۰۵ آغاز کرد. مقامهای آمریکایی گفتهاند این اقدام پس از آن انجام شد که جمهوری اسلامی تردد کشتیها از تنگه هرمز، یکی از مهمترین مسیرهای انتقال نفت و گاز جهان، را بهشدت محدود کرد.
به گفته سنتکام، این محدودیتها شامل کشتیهایی میشود که به مقصد ایران یا از مبدا ایران حرکت میکنند و کشتیهایی را که از تنگه هرمز به مقصد کشورهای دیگر عبور میکنند، در بر نمیگیرد.
حزب حاکم «پیمان مدنی» ارمنستان، به رهبری نخستوزیر نیکول پاشینیان، که حامی گسترش رابطه با غرب و فاصله گرفتن تدریجی از روسیه است، در انتخابات پارلمانی این کشور پیروز شد. این پیروزی در حالی حاصل شد که ناظران بینالمللی انتخابات از «مداخله و فشار آشکار روسیه» خبر دادند.
کمیسیون مرکزی انتخابات ارمنستان دوشنبه ۱۸ خرداد اعلام کرد حزب نیکول پاشینیان، نخستوزیر ارمنستان، پس از شمارش آرای همه حوزههای رایگیری در انتخابات روز یکشنبه، ۴۹.۸ درصد آرا را به دست آورد. این رقم که بر اساس نظام انتخاباتی ارمنستان برای کسب اکثریت پارلمانی کافی است.
این کمیسیون افزود حزب مخالف «ارمنستان قدرتمند» نیز ۲۳.۲۹ درصد و «ائتلاف ارمنستان» ۹.۹ درصد آرا را به دست آوردند. حزب چهارم، «ارمنستان شکوفا»، نیز نتوانست حد نصاب چهار درصدی لازم برای ورود به پارلمان را کسب کند.
ناظران بینالمللی انتخابات گفتند فضای پیش از رایگیری با تلاشهای روسیه، حامی سنتی ارمنستان، برای اثرگذاری بر نتیجه انتخابات همراه بود.
پاشینیان و حزب پیمان مدنی در کارزار انتخاباتی خود در پی کسب پشتوانهای قوی برای مسیر ژئوپلیتیکی تازهای بودند که از جمله شامل فاصله گرفتن ارمنستان از مسکو و تعمیق همکاری با غرب میشود.
پاشینیان یکشنبه هنگام انداختن رای خود به صندوق گفت: «اتحادیه اروپا شریک اصلی ما در اجرای اصلاحات دموکراتیک است و ما این مسیر را ادامه خواهیم داد.»
رقیب اصلی او، سامول کاراپتیان، میلیاردر ارمنی از حزب ارمنستان قدرتمند، بود که ثروت خود را در روسیه به دست آورده است و اکنون در بازداشت خانگی به سر میبرد. او متهم به تلاش برای سرنگونی دولت است. کاراپتیان این اتهام را رد میکند و آن را دارای انگیزه سیاسی میداند.
بازرسان ارمنستان اعلام کردند که یک روز پیش از انتخابات، برای شش عضو ائتلاف «ارمنستان نیرومند» نیز حکم بازداشت صادر کردهاند و آنان را به خرید رای متهم کردهاند. این حزب خواستار گسترش روابط نزدیک تجاری با مسکو است و پاشینیان را متهم کرده که در تلاش برای ایجاد جنگ با روسیه است.
ادیتا استرلا، از هیات ناظران مجمع پارلمانی شورای اروپا، به رویترز گفت: «روسیه با استفاده از تهدیدهای علنی و اقدامات تجاری، فشار بیسابقهای اعمال کرد و کوشید نتایج انتخابات را بهطور چشمگیری تغییر دهد.»
او افزود: «ما بهعنوان اعضای پارلمان اروپا، این مداخله آشکار در امور داخلی یک کشور مستقل را بهشدت محکوم میکنیم.»
در مقابل، روسیه غرب را به مداخله در این رایگیری متهم کرد و همساز با مخالفان نتایج این انتخابات در ارمنستان، مدعی وقوع تخلفات انتخاباتی شد.
ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه، گفت: «واضح است که تقاضای گستردهای در جامعه ارمنستان برای توسعه پایدار روابط روسیه و ارمنستان وجود دارد.»
این انتخابات نخستین انتخابات پارلمانی ارمنستان از زمان جنگ سال ۲۰۲۳ بود؛ جنگی که در آن جمهوری آذربایجان قرهباغ، منطقهای جداییطلب با جمعیت ارمنیتبار، را بازپس گرفت.
پیروزی پاشینیان تلاشهای او را برای متنوعسازی متحدان و شرکای تجاری ارمنستان، دور شدن از روسیه و نزدیکتر شدن به کشورهای غربی تقویت خواهد کرد. محور اصلی این تلاش، دستیابی به توافق صلح با جمهوری آذربایجان و عادیسازی روابط با ترکیه، متحد جمهوری آذربایجان، است.
در حالی که برخی گروههای مخالف نتیجه انتخابات را زیر سوال بردند، پاشینیان از یک «پیروزی تاریخی» سخن گفت و وعده داد به ایجاد روابط با غرب و روسیه ادامه دهد.
او گفت: «مردم ارمنستان به شکوفایی و همکاری منطقهای رای دادند و امیدوارم این رای با واکنشی مثبت از سوی ترکیه و جمهوری آذربایجان روبهرو شود.»
اورسولا فون در لاین، رییس کمیسیون اروپا، پیروزی پاشینیان را به او تبریک گفت و اعلام کرد ارمنستان میتواند روی حمایت اروپا حساب کند. او در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «ما برای شراکت خود با ارمنستانی دموکراتیک که هرچه بیشتر به اروپا نزدیک میشود، ارزش فراوان قائلیم.»
با این حال، پاشینیان نتوانسته است اکثریت دوسوم پارلمان را که برای برگزاری همهپرسی قانون اساسی لازم است، به دست آورد؛ همهپرسیای که جمهوری آذربایجان آن را بهعنوان بخشی از توافق صلح و نیز برای بازگشایی مرز و ازسرگیری تجارت با ترکیه مطالبه کرده است.
جمهوری آذربایجان از ارمنستان میخواهد قانون اساسی خود را اصلاح کند تا آنچه باکو «ادعای ضمنی» بر ناگورنو-قرهباغ میخواند، از آن حذف شود.
هنوز روشن نیست که اگر ارمنستان نتواند همهپرسی اصلاح قانون اساسی را برگزار کند، آیا جمهوری آذربایجان همچنان به پیش بردن روند صلح متمایل خواهد بود یا نه.
ناظران انتخاباتی سازمان امنیت و همکاری اروپا گفتند رایگیری در بیشتر مناطق بهآرامی برگزار شد، اما پیگرد قضایی چهرههای مخالف پیش از انتخابات به شکلگیری این برداشت کمک کرد که عدالت بهصورت گزینشی اعمال شده است.
بازداشتهای پیش از انتخابات مخالفان دولت از جمله نامزدهای پارلمانی حزب «ارمنستان قدرتمند» را هدف قرار داد. کاراپتیان، بنیانگذار این حزب که در حصر خانگی به سر میبرد و کارزار انتخاباتی خود را با شعار روابط نزدیک با مسکو پیش برد، گفت بیش از ۷۰۰ نفر از افراد مرتبط با این گروه بازداشت شدهاند.
خبرگزاری روسی اینترفکس گزارش داد «ائتلاف ارمنستان»، به رهبری روبرت کوچاریان، رییسجمهوری پیشین و هوادار روسیه، اعلام کرده است ادعای زودهنگام پاشینیان درباره پیروزی، «فشار بر کمیسیون مرکزی انتخابات و غصب قدرت» محسوب میشود.
جمهوری اسلامی از توقف عملیات نیروهای مسلح پس از حملات متقابل با اسرائیل خبر داد، اما همزمان تهدید کرد در صورت ادامه حملات، بهویژه در لبنان، پاسخ شدیدتری خواهد داد. همزمان، نخستوزیر اسرائیل نیز با اشاره به توقف حملات تهران از «مهار آتش درگیری در جبهه ایران» خبر داد.
بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، دوشنبه ۱۸ خرداد در یک نشست خبری گفت پس از حمله جمهوری اسلامی به اسرائیل، به ارتش این کشور دستور داده است اهداف نظامی و اقتصادی را در سراسر ایران هدف قرار دهد.
او افزود: «این کار را انجام دادیم. در حال حاضر، آتش درگیری در این جبهه مهار شده است، زیرا پس از آنکه به حکومت تهران ضربه زدیم، حملات علیه ما متوقف شد.»
نتانیاهو هشدار داد اگر جمهوری اسلامی «اشتباه کند» و بار دیگر به اسرائیل حمله کند، این کشور «با تمام قدرت» پاسخ خواهد داد. او افزود اسرائیل «حق کامل» دارد از خود دفاع کند.
نتانیاهو همچنین گفت جمهوری اسلامی و حزبالله در ۲۴ ساعت گذشته تلاش کردند «معادله تازهای» را به اسرائیل تحمیل کنند و تصور داشتند میتوانند از خاک لبنان و ایران به سوی اسرائیل آتش بگشایند، بدون آنکه با پاسخ مواجه شوند.
او افزود پس از شلیک حزبالله به سوی خاک اسرائیل، به ارتش این کشور دستور داده است اهداف حزبالله را در بیروت هدف قرار دهد و نیروهای این گروه را در آنجا از میان بردارد.
تهدیدهای تهران پس از توقف عملیات
قرارگاه مرکزی خاتمالانبیا نیز دوشنبه ۱۸ خرداد اعلام کرد در پی حملات اسرائیل به ضاحیه بیروت، در راستای حمایت از لبنان «پاسخی دردناک» به اسرائیل داده شد و بر این اساس، «توقف عملیات نیروهای مسلح» اعلام میشود.
این قرارگاه هشدار داد در صورت «تداوم تجاوزات»، از جمله در جنوب لبنان، اقدامات بسیار شدیدتر و کوبندهتری نسبت به گذشته انجام خواهد شد.
امیر حاتمی، فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی، گفت: «مسئولیت حملات اسرائیل برعهده آمریکا است و در صورت تکرار شرارتهای دشمن، اقدامات ما شدیدتر خواهد شد.»
او افزود: «دشمن در حالی که میانجی گفتوگوها در ایران حضور داشت، بار دیگر با عهدشکنی و نقض تمامیت آتشبس ثابت کرد به هیچ وجه به آتشبس و توافق پایبند نیست.»
مسعود پزشکیان نیز در شبکه ایکس نوشت «اولویت ما امنیت ملی و آرامش مردم است» و جمهوری اسلامی «در برابر هیچ تهدیدی عقبنشینی» نخواهد کرد.
او اضافه کرد: «دیپلماسی و دفاع دو بال قدرت ملیاند؛ نه میدان را ترک کردهایم و نه میز مذاکره را و با وحدت و عقلانیت، از این آزمون نیز سربلند عبور خواهیم کرد.»
محمدباقر قالیباف، رییس مجلس نیز گفت جمهوری اسلامی «معادله آتشبس روی کاغذ و نقض مکرر آن در میدان» را بر هم زده و تا زمانی که به گفته او «اراده واقعی برای اعتمادسازی» وجود نداشته باشد، پاسخ جمهوری اسلامی همین خواهد بود.
علی خضریان، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس نیز گفت تا زمانی که این نقض آتشبس ادامه داشته باشد، جمهوری اسلامی عملیات موشکی را ادامه خواهد داد.
همزمان، روزنامه اسرائیلهیوم به نقل از یک منبع امنیتی گزارش داد جمهوری اسلامی از بیم «غافلگیری اسرائیل» حریم هوایی خود را بسته است.
این منبع گفت حجم شلیکهای جمهوری اسلامی، مشابه حجم شلیکها در پایان عملیات «غرش شیران» بود و این نشان میدهد که تواناییهای تهران هنوز بازسازی نشده است.
پیش از نشست رسانهای نتانیاهو، تایمز اسرائیل به نقل از یک مقام اسرائیلی گزارش داد این کشور تصمیم گرفته است فعلا حملات خود علیه جمهوری اسلامی را متوقف کند.
یک مقام منطقهای نیز به این رسانه گفت واشینگتن به تهران اطلاع داده است که اگر حملات موشکی علیه اسرائیل را متوقف کند، حملات بیشتری از سوی اسرائیل انجام نخواهد شد و این کشور فعلا با توقف حملات موافقت کرده است.
با این وجود، یسرائیل کاتز، وزیر دفاع اسرائیل، اعلام کرد هرگونه حمله به شهرهای شمالی این کشور با حمله به ضاحیه در جنوب بیروت پاسخ داده خواهد شد و ارتش اسرائیل به عملیات خود در لبنان علیه سازمان «تروریستی» حزبالله ادامه خواهد داد.
او افزود: «هرگونه تلاش تهران برای پیوند دادن لبنان و ایران و حمله به اسرائیل، بهشدت پاسخ داده خواهد شد.»
تماس ترامپ با نتانیاهو برای توقف حملات
یک مقام اسرائیلی به رسانههای عبریزبان گفت این تصمیم به درخواست دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، گرفته شده است، اما اسرائیل عملیات خود علیه حزبالله در جنوب لبنان را متوقف نخواهد کرد.
اکسیوس دوشنبه ۱۸ خرداد گزارش داد ترامپ پس از حمله موشکی جمهوری اسلامی به اسرائیل، در تماس با نتانیاهو از او خواست از حملات تلافیجویانه خودداری کند تا مذاکرات در حال شکلگیری با تهران با خطر شکست مواجه نشود.
به نوشته اکسیوس، چند ساعت پس از این تماس، نتانیاهو دستور حمله به چند هدف نظامی در جمهوری اسلامی، از جمله در تهران، را صادر کرد و پس از آن جمهوری اسلامی نیز موج تازهای از حملات موشکی، از جمله به سوی تلآویو، انجام داد.
یک مقام آمریکایی به اکسیوس گفت صحبت ترامپ و نتانیاهو «محترمانه» بود، اما نتانیاهو با درخواست ترامپ مخالفت کرد. این مقام افزود: «به نتانیاهو بهروشنی گفته شد این چرخه باید پایان یابد. آمریکا با این حملات موافق نیست و از آنها حمایت نمیکند.»
این حملات متقابل که از ۱۷ خرداد آغاز شد و تا دوشنبه ۱۸ خرداد ادامه یافت، نخستین رویارویی مستقیم جمهوری اسلامی و اسرائیل از زمان اجرای آتشبس مورد حمایت آمریکا در اواسط فروردین بود.
دور تازه تنشها با حمله اسرائیل به بیروت و همزمان با ازسرگیری درگیریها با حزبالله آغاز شد و خطر گسترش دوباره جنگ را افزایش داد.
در جریان این رویارویی، اسرائیل یک مجتمع بزرگ پتروشیمی در ایران را هدف قرار داد. رسانههای حکومتی جمهوری اسلامی گزارش دادند مجتمع پتروشیمی کارون در این حمله آسیب دیده است. اسرائیل نیز حمله به این مجتمع را تایید کرد.
سپاه پاسداران این حمله را اقدامی خطرناک توصیف کرد و هشدار داد تاسیسات انرژی در منطقه ممکن است در معرض خطر قرار گیرند.
جمهوری اسلامی نیز در چندین موج حمله موشکی، به گفته ارتش اسرائیل نزدیک به ۳۰ موشک بالستیک به سوی اسرائیل شلیک کرد. در تلآویو آژیرهای هشدار به صدا درآمد و صدای انفجار ناشی از رهگیری موشکها در آسمان شهر شنیده شد.
اسرائیل در پاسخ اعلام کرد جنگندههایش اهداف نظامی در مرکز و غرب ایران، از جمله سامانههای پدافند هوایی و تاسیسات نظامی را هدف قرار دادهاند.
ابهام درباره پایان درگیریها
با وجود اعلام توقف عملیات از سوی جمهوری اسلامی، تنشها در لبنان ادامه یافت.
یک مقام اسرائیلی به تایمز اسرائیل گفت تلآویو حتی در صورت توقف حملات علیه جمهوری اسلامی، عملیات خود علیه حزبالله در جنوب لبنان را متوقف نخواهد کرد.
محمدباقر ذوالقدر، دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی هشدار داد اگر «ائتلاف اسرائیلی-آمریکایی» بار دیگر «دست از پا خطا کند»، منطقه برای آنها «جهنم» خواهد شد.
صادق آملی لاریجانی، رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در شبکه ایکس نوشت: «حمله جمهوری اسلامی در دفاع از لبنان، صرفا یک پاسخ نظامی نبود؛ بلکه اعلام رسمی یک دکترین راهبردی بود.»
اسماعیل کوثری، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، گفت: «هرگونه تعرض به حزبالله و نقض آتشبس، با واکنش متقابل و بیدرنگ نیروهای مسلح جمهوری اسلامی مواجه خواهد شد.»
با وجود کاهش سطح درگیری مستقیم میان جمهوری اسلامی و اسرائیل، تهدیدهای متقابل دو طرف و ادامه عملیات اسرائیل علیه حزبالله در لبنان نشان میدهد وضعیت همچنان شکننده است.
ادامه حملات در لبنان، تاکید اسرائیل بر تداوم عملیات علیه حزبالله و تهدیدهای متقابل مقامهای جمهوری اسلامی و اسرائیل، چشمانداز پایان این دور از تنشها را همچنان نامشخص نگه داشته است.
فایننشالتایمز به نقل از دو منبع آگاه گزارش داد بهدنبال کشته شدن علی خامنهای، دیکتاتور پیشین ایران، نهادهای امنیتی روسیه بخشهایی از یک سامانه ویژه نظارتی را که برای حفاظت از ولادیمیر پوتین و دستیاران نزدیک او به کار میرفت، بهطور موقت غیرفعال و دوباره راهاندازی کردند.
فایننشالتایمز دوشنبه ۱۸ خرداد نوشت این سامانه که مستقل از شبکه گسترده حدود ۳۰۰ هزار دوربین نظارتی فعال در شهر مسکو عمل میکند، پس از انجام بررسیهای فنی گسترده و اطمینان از ایزوله شدن کامل آن از اینترنت، مجددا راهاندازی شد.
این اقدام روسیه پس از آن انجام گرفت که بر اساس برخی گزارشها، دستگاههای اطلاعاتی اسرائیل با دسترسی به حجم گستردهای از تصاویر دوربینهای ترافیکی در ایران موفق شدند محل و زمان دقیق نشست ۹ اسفند خامنهای و مقامهای حکومتی را شناسایی کنند.
۱۰ اسفند سال گذشته، روزنامه نیویورکتایمز گزارش داد عملیات منجر به کشته شدن خامنهای و دیگر مقامهای ارشد جمهوری اسلامی، بهدنبال همکاری اطلاعاتی نزدیک میان موساد و سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) انجام گرفت.
زنگ خطر برای پوتین
به گزارش فایننشالتایمز، هدف قرار دادن رهبر پیشین جمهوری اسلامی نمونهای آشکار از کاربرد یک فناوری نوظهور بود؛ تحولی که در آن هوش مصنوعی با تحلیل میلیونها ساعت ویدیوی ثبتشده بهوسیله هزاران دوربین، امکان ردیابی و نظارت بر اهداف را فراهم کرد.
الکساندر بورتنیکوف، رییس سرویس امنیت فدرال روسیه، پنجم خرداد به مقامهای امنیتی این کشور هشدار داد گستردگی سامانههای نظارتی روسیه که سالها بهعنوان ابزاری برای رصد شهروندان به کار گرفته شدهاند، اکنون میتواند به یک نقطه ضعف تبدیل شود و مورد سوءاستفاده دشمنان قرار گیرد.
او در همین رابطه گفت: «حذف اخیر مقامهای ارشد ایرانی به دست ائتلاف آمریکا و اسرائیل یک هشدار آشکار است. محل حضور این افراد تا حدی از طریق "درهای پشتی" موجود در نرمافزارهای سامانههای نظارت تصویری تهران شناسایی شده بود.»
مقامهای روسیه از مدتها پیش نسبت به امنیت شخصی پوتین، رییسجمهوری روسیه، نگرانیهای جدی داشتهاند. نگرانیهایی که بهویژه از تهدیدات سرویسهای اطلاعاتی اوکراین ناشی میشود.
نهادهای اوکراینی موفق شدهاند به شبکه دوربینهای کنترل ترافیک در روسیه نفوذ کنند. آنها همچنین با استفاده از دادههای موقعیت مکانی تلفنهای همراه، در ترور برخی فرماندهان ارشد نظامی روسیه در قلب مسکو، دست داشتهاند.
یک هکر مستقل اوکراینی در مصاحبه با فایننشالتایمز گفت با وجود تدابیر امنیتی روسیه، دوربینهای نظارتی در مسکو، حتی در اطراف کرملین، همچنان بهطور مستمر هک میشوند.
روسیه اسفندماه ۱۴۰۰ عملیات نظامی خود را علیه اوکراین کلید زد و از آن زمان، درگیریهای مرگبار میان دو کشور ادامه داشته است.
ابزار سرکوب معترضان، وسیله شناسایی بسیجیها شد
فایننشالتایمز در ادامه به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد جمهوری اسلامی در جریان انقلاب ملی ایرانیان در دیماه ۱۴۰۴، برای افزایش نظارت بر تجمعکنندگان، دوربینهای جدیدی نصب کرد.
بر اساس این گزارش، اسرائیل توانست بهصورت برخط به تصاویر این دوربینها دسترسی پیدا کند. به گفته این منبع مطلع، اطلاعات بهدستآمده از این طریق در شناسایی اعضای بسیج نقش مهمی ایفا کرد.
او افزود اسرائیل در جریان جنگ اخیر موفق شد با استفاده از این تصاویر، نیروهای بسیج مستقر در ایستهای بازرسی را شناسایی کند.
اسرائیل در جریان جنگ ۴۰ روزه کوشید با هدف قرار دادن مقرهای نظامی و انتظامی و ایستهای بازرسی در سطح شهرها، توان سرکوب جمهوری اسلامی را تضعیف کند.
نفوذپذیری دوربینهای مداربسته
کارشناسان امنیتی سالهاست هشدار میدهند دوربینهای مداربسته و شبکههای نظارتی در برابر نفوذ هکرهای حرفهای و سرویسهای اطلاعاتی، آسیبپذیر هستند.
فایننشالتایمز نوشت پیشرفت سریع فناوری هوش مصنوعی در سالهای اخیر توانایی تحلیل حجم عظیم تصاویر ویدیویی را به شکل چشمگیری افزایش داده و امکان شناسایی رفتارها و الگوهای حرکتی را فراهم کرده است.
بر اساس این گزارش، افسران اطلاعاتی اسرائیل با بهرهگیری از این پیشرفتهای فناورانه توانستند نقشهای دقیق از جغرافیای پیچیده تهران تهیه کنند، الگوهای رفتاری محافظان مقامهای ارشد جمهوری اسلامی را مورد شناسایی قرار دهند و از میان میلیونها ساعت تصاویر ثبتشده، اهداف مورد نظر را با سرعت و دقت بالا استخراج کنند.
این دادهها سپس با سایر منابع اطلاعاتی، از جمله گزارشهای عوامل انسانی، تلفیق شد.
یک مقام اروپایی که کشورش از این فناوری در شهرهای خود استفاده میکند، گفت: «اکنون ما میتوانیم بهجای اشیا، بهدنبال الگوهای رفتاری بگردیم. این فناوری دنیایی از امکانات جدید را ایجاد کرده است.»
در عمل، این فناوری شبکههای عظیم دوربینهای مداربسته، بهویژه دوربینهای کنترل ترافیک، را به ابزاری قدرتمند در دستان نیروهای متخاصم برای رصد محیطهای شهری و تاسیسات حساس تبدیل میکند. ابزاری که امکان استخراج الگوها، روابط و اطلاعات ارزشمند را در مقیاسی چشمگیر فراهم میسازد.
پس از شناسایی یک فرد، این سامانهها قادرند در مدت کوتاهی پروندهای جامع از فعالیتهای او در بازهای چندماهه تهیه کنند. نتیجه آن است که نه تنها سبک زندگی فرد موردنظر بازسازی میشود، بلکه شبکه ارتباطات و الگوهای رفتاری افرادی که با او در تعامل هستند نیز آشکار خواهد شد.
اتحادیه اروپا فرماندهی نیروی دریایی سپاه پاسداران در هرمزگان و دو فرد مرتبط با سیاستهای جمهوری اسلامی در تنگه هرمز را تحریم کرد. بروکسل این نهاد و افراد را به مشارکت در اقداماتی متهم کرده که به گفته این اتحادیه آزادی ناوبری و عبور کشتیها از این آبراه راهبردی را مختل کرده است.
در فهرست تحریمهای جدید اتحادیه اروپا، نام محمد اکبرزاده، معاون سیاسی و سخنگوی نیروی دریایی سپاه پاسداران و حمید حسینی، نماینده اتحادیه صادرکنندگان فرآوردههای نفت، گاز و پتروشیمی ایران و عضو اتاق بازرگانی ایران، در کنار فرماندهی نیروی دریایی سپاه پاسداران در استان هرمزگان قرار گرفته است.
شورای اتحادیه اروپا دوشنبه ۱۸ خرداد اعلام کرد این تحریمها بر اساس چارچوب حقوقی گسترشیافتهای اعمال شدهاند که افراد و نهادهای دخیل در اقدامات و سیاستهای تهدیدآمیز جمهوری اسلامی علیه آزادی ناوبری در خاورمیانه را هدف قرار میدهد.
این شورا اقدامات نهاد و افراد تحریمشده را مغایر حقوق بینالملل دانست و اعلام کرد سیاستهای آنها حقوق شناختهشده «عبور ترانزیتی» و «عبور بیضرر» از تنگههای بینالمللی را نقض میکند.
در بیانیه این شورا آمده است فرماندهی نیروی دریایی سپاه پاسداران در هرمزگان در اجرای سازوکاری نقش دارد که بر اساس آن کشتیهای عبوری از تنگه هرمز باید مدارک شناسایی، اطلاعات مربوط به محموله و مقصد خود را ارائه کنند.
به گفته اتحادیه اروپا، این اطلاعات در اختیار فرماندهی نیروی دریایی سپاه در هرمزگان قرار میگیرد و این فرماندهی با بررسی آنها درباره عبور کشتیها از تنگه تصمیمگیری میکند. شورای اتحادیه اروپا همچنین نوشت برخی شناورها برای عبور از این آبراه ملزم به پرداخت عوارض شدهاند.
کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز دوشنبه در یک نشست خبری در قبرس، اقدامات جمهوری اسلامی در تنگه هرمز را «غیرقابل قبول» خواند.
او گفت کشورهای عضو اتحادیه اروپا در واکنش به اخلال در عبور و مرور از این آبراه، تحریمهایی را علیه افراد و نهادهای جمهوری اسلامی تصویب کردهاند.
کالاس افزود این نخستین بار است که اتحادیه اروپا از سازوکار جدید خود برای مقابله با تهدید آزادی ناوبری استفاده میکند و در صورت لزوم بار دیگر نیز از آن استفاده خواهد کرد.
او همچنین گفت جمهوری اسلامی عملا تنگه هرمز را بسته و پهپادهای این کشور همچنان امنیت رفتوآمد دریایی را تهدید میکنند.
همزمان با اعلام این تحریمها، ابراهیم رضایی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، از ادامه اقدامهای جمهوری اسلامی در تنگه هرمز و دریای سرخ سخن گفت.
او دوشنبه گفت: «کاری که امروز با مدیریت تنگه هرمز و اقداماتی که در دریای سرخ و تنگه بابالمندب انجام میگیرد و در آینده نیز ادامه خواهد یافت، میتواند دریای سرخ را برای دشمن به دریایی سرختر تبدیل کند.»
این تحریمها در شرایطی اعمال شده که از زمان آغاز جنگ در ۹ اسفند ۱۴۰۴، جمهوری اسلامی عملا تردد عادی از تنگه هرمز، یکی از مهمترین گذرگاههای انتقال نفت از خلیج فارس، را مختل کرده است.
یک هفته پس از برقراری آتشبس در ۱۸ فروردین ۱۴۰۵، دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، محاصرهای دریایی علیه جمهوری اسلامی اعلام کرد که همه کشتیهای ورودی و خروجی از بندرهای جنوبی ایران را در بر میگرفت.
در بخش دیگری از این بیانیه، اتحادیه اروپا اکبرزاده را به حمایت از اقداماتی متهم کرده که به گفته این نهاد، عبور قانونی کشتیها و آزادی ناوبری در تنگه هرمز را مختل میکند.
شورای اتحادیه اروپا همچنین اعلام کرد نیروی دریایی سپاه از طریق اجرای نظام اخذ عوارض و نیز تهدید، آزار و حمله به چندین کشتی تجاری در منطقه، آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز را تضعیف کرده است.
در بیانیه آمده است اکبرزاده در مقام خود کشتیهای عبوری از تنگه را به استفاده از موشک یا پهپاد تهدید کرده است.
اتحادیه اروپا در مورد حسینی نیز اعلام کرد او از سیاست ارائه اطلاعات کشتیها به مقامهای جمهوری اسلامی، ارزیابی این اطلاعات و پرداخت هزینه عبور برای تردد ایمن از تنگه هرمز حمایت و آن را ترویج کرده است.
بر اساس مقررات اتحادیه اروپا، داراییهای افراد و نهادهای تحریمشده در کشورهای عضو مسدود میشود و ارائه مستقیم یا غیرمستقیم منابع مالی و اقتصادی به آنها ممنوع خواهد بود. همچنین افراد تحریمشده با ممنوعیت سفر به کشورهای عضو اتحادیه اروپا روبهرو میشوند.
شورای اتحادیه اروپا اعلام کرد با تحریمهای جدید، شمار افراد و اشخاص حقوقی مشمول این سازوکار به ۲۶ مورد و شمار نهادهای تحریمشده به ۲۷ مورد رسیده است.
اتحادیه اروپا اول خرداد دامنه تحریمهای مرتبط با حمایت نظامی جمهوری اسلامی از روسیه و گروههای مسلح در خاورمیانه و دریای سرخ را گسترش داد تا تهدیدکنندگان آزادی ناوبری در خاورمیانه، بهویژه تنگه هرمز را نیز هدف قرار دهد.
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز ۲۰ فروردین ۱۴۰۵، پس از توافق آتشبس میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی، خواستار پایبندی کامل همه طرفها به آتشبس و تضمین عبور آزاد و ایمن از تنگه هرمز مطابق حقوق بینالملل شد.
ویدیوها از مشاهده انفجار و دود یا اصابت موشک که شهروندان مکان آنها را کوههای نجفآباد، ویلاشهر، خمینیشهر یا همایونشهر توصیف میکنند، عمدتا مربوط به یکی از مهمترین پایگاههای موشکی سپاه پاسداران به نام «احمد کاظمی» است.
این تاسیسات در پنج کیلومتری غرب خمینیشهر، یکونیم کیلومتری شمال ویلاشهر و هفت کیلومتری شمال شرقی نجفآباد واقع شده است.
مجتمعی با نام رسمی احمد کاظمی که اشاره به فرمانده سابق نیروی هوایی سپاه پاسداران دارد، حدودا به مساحت دو کیلومتر مربع، یک مجموعه تولید، مونتاژ و ذخیرهسازی موشکهای راهبردی سپاه پاسداران است که معمولا در رسانههای رسمی برای آن از عنوان «شهر موشکی» استفاده میشود.
مجموعه ۱۲ دهانه تونل در این مجموعه از روی تصاویر هوایی قابل مشاهده است.
گزارش شده است ظرفیت ذخیرهسازی این مجموعه تا دو هزار فروند موشک است؛ اگرچه این «ظرفیت مجموعه» است و پس از دو جنگ، مشخص نیست واقعا چه تعداد موشک در آن باقی مانده است.
در جای جای مجموعه، خاکریزهای آماده بهمنظور استقرار لانچر و فریمهای حمل موشک قابل مشاهده است.
مقایسه تصاویر قبل (تیر ۱۴۰۳) و پس از جنگ ۱۲ روزه (آذر ۱۴۰۴)، نشان میدهد در آن درگیریها بخشهای زیادی از این پایگاه تخریب شده است.
در جریان درگیریهای یکشنبه شب و صبح دوشنبه ۱۸ خرداد، هم شلیک موشک از این ناحیه گزارش شده است، هم انفجار در آن در پی حملات اسرائیل.
(برای مقایسه تصاویر زیر، نشانگر را از راست به چپ یا از چپ به راست حرکت دهید)
سازمان ابتکار تهدید هستهای (انتیآی)، این مجتمع را بزرگترین مرکز مونتاژ و تولید موشک نامیده است.
مجتمع احمد کاظمی در اواخر دهه ۱۹۸۰ میلادی با کمک کره شمالی و چین ساخته شد و در آن، سوختهای جامد و مایع، قطعات موشکی و همچنین موشکهای شهاب و موشکهای چینی موسوم به کرم ابریشم و کلاس ام، مونتاژ و تولید میشوند.
(برای مقایسه تصاویر زیر، نشانگر را از راست به چپ یا از چپ به راست حرکت دهید)
آثار خرابیها پس از جنگ ۱۲ روزه بر اساس تصاویر هوایی تا حدی روشن شده است.
در جریان جنگ ۱۲ روزه و جنگ دوم (جنگ ۴۰ روزه)، بارها وقوع انفجار شدید در این منطقه گزارش شد.
در جریان جنگ دوم، گزارشهای متعددی از حملات به این پایگاه منتشر شد که از جمله این گزارشها میتوان به موارد ۲۲ اسفند ۱۴۰۴ و هفتم فروردین ۱۴۰۵ اشاره کرد.