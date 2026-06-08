او با اشاره به تجربه برگزاری جام جهانی در قطر گفت: «دوره قبلی جام جهانی در قطر بسیار منظم برگزار شد و برای ما تجربه خوبی بود. اکنون سه کشور به صورت مشترک میزبان این رقابت‌ها هستند و متاسفانه به دلیل اقدامات آمریکا، شاید یکی از سیاست‌زده‌ترین رویدادهای ورزشی را شاهد باشیم.»

بقایی همچنین از همکاری مکزیک برای میزبانی از تیم ملی ایران قدردانی کرد و گفت: «باید اقدامات آمریکا را در چارچوب دشمنی این کشور با ملت ایران ارزیابی کرد. تیم ملی ایران، همانند بیش از ۴۰ تیم دیگر حاضر در این رقابت‌ها، باید بتواند بدون تبعیض، فشار و استرس در مسابقات شرکت کند.»

سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی عنوان کرد که بخشی از مقررات فیفا و تعهدات کشور میزبان تاکنون نقض شده و گفت: «از جمله این موارد، صادر نشدن روادید برای تعدادی از اعضای تیم است؛ افرادی که طبق مقررات فیفا باید برای آن‌ها ویزا صادر می‌شد.»

بقایی همچنین به محدودیت‌های ایجادشده برای حضور تیم ملی در آمریکا اشاره کرد و گفت: «در خصوص زمان حضور تیم ملی در ورزشگاه‌های آمریکا نیز مشکلاتی ایجاد شده است، در حالی که طبق مقررات، تیم‌ها باید حداقل ۴۸ ساعت پیش از مسابقه فرصت آشنایی با زمین بازی را داشته باشند.»