عمر عبدالقادر آرتان، ۳۴ ساله، سفر خود را با کمک سفارت سومالی در نایروبی کنیا انجام داده بود؛ این سفارت اعلام کرده بود برای کمک به حل مسائل مربوط به ویزا، برای او گذرنامه دیپلماتیک صادر کرده است.

او از کنیا سفر کرد و با پروازی از ترکیه به میامی رسید، اما سپس بازگردانده شد. هنوز مشخص نیست چرا آرتان در فرودگاه بین‌المللی میامی از ورود به آمریکا منع شده است، اما سومالی یکی از چند کشوری است که در فهرست ممنوعیت سفر دولت دونالد ترامپ قرار دارد.

فیفا هفته گذشته تأیید کرده بود که وضعیت ویزای آرتان «به‌طور کامل حل شده و او اکنون برای قضاوت در جام جهانی فیفا در دسترس خواهد بود.»

ترامپ ماه گذشته درباره مهاجران سومالیایی در آمریکا گفته بود «همه‌شان کلاه‌بردارند». او در ژانویه این کشور را «بدترین کشور جهان» نامیده بود.

آرتان در ماه نوامبر در مراسم جوایز کنفدراسیون فوتبال آفریقا (CAF) به‌عنوان بهترین داور آفریقا در سال ۲۰۲۵ معرفی شد.

عیسی عدن ابشیر، مشاور ارشد وزارت ورزش سومالی و کاپیتان پیشین تیم ملی، در این باره به خبرگزاری فرانسه گفت: «عمر آرتان یکی از محترم‌ترین داوران آفریقاست و شایسته حمایت کل جامعه فوتبال است.»

ابشیر گفت آرتان ویزای معتبر آمریکا را در اختیار داشت. او اکنون به استانبول بازگشته است، جایی که در آن اقامت داشت.

آرتان یکی از ۵۲ داوری بود که فیفا برای قضاوت در مرحله نهایی جام جهانی ژوئن-ژوئیه در کانادا، مکزیک و ایالات متحده معرفی کرده بود.

او از زمانی که در سال ۲۰۱۸ به‌عنوان داور فیفا منصوب شد، در مسابقات لیگ ملی فوتبال سومالی قضاوت کرده است.

او همچنین در مرحله نهایی جام ملت‌های آفریقا ۲۰۲۳ (AFCON) در الجزایر قضاوت کرد و در سال ۲۰۲۵ از سوی کنفدراسیون فوتبال آفریقا به‌عنوان داور مرد سال معرفی شد.