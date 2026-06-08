این تاسیسات در پنج کیلومتری غرب خمینی‌شهر، یک‌ونیم کیلومتری شمال ویلا‌شهر و هفت کیلومتری شمال شرقی نجف‌آباد واقع شده است.

مجتمعی با نام رسمی احمد کاظمی که اشاره به فرمانده سابق نیروی هوایی سپاه پاسداران دارد، حدودا به مساحت دو کیلومتر مربع، یک مجموعه تولید، مونتاژ و ذخیره‌سازی موشک‌های راهبردی سپاه پاسداران است که معمولا در رسانه‌های رسمی برای آن از عنوان «شهر موشکی» استفاده می‌شود.

100 %

مجموعه ۱۲ دهانه تونل در این مجموعه از روی تصاویر هوایی قابل مشاهده است.

گزارش شده است ظرفیت ذخیره‌سازی این مجموعه تا دو هزار فروند موشک است؛ اگرچه این «ظرفیت مجموعه» است و پس از دو جنگ، مشخص نیست واقعا چه تعداد موشک در آن باقی مانده است.

در جای جای مجموعه، خاک‌ریزهای آماده به‌من‍ظور استقرار لانچر و فریم‌های حمل موشک قابل مشاهده است.

مقایسه تصاویر قبل (تیر ۱۴۰۳) و پس از جنگ ۱۲ روزه (آذر ۱۴۰۴)، نشان می‌دهد در آن درگیری‌ها بخش‌های زیادی از این پایگاه تخریب شده است.

در جریان درگیری‌های یک‌شنبه شب و صبح دوشنبه ۱۸ خرداد، هم شلیک موشک از این ناحیه گزارش شده است، هم انفجار در آن در پی حملات اسرائیل.

بعد قبل Drag to compare

سازمان ابتکار تهدید هسته‌ای (ان‌تی‌آی)، این مجتمع را بزرگ‌ترین مرکز مونتاژ و تولید موشک نامیده است.

مجتمع احمد کاظمی در اواخر دهه ۱۹۸۰ میلادی با کمک کره شمالی و چین ساخته شد و در آن، سوخت‌های جامد و مایع، قطعات موشکی و همچنین موشک‌های شهاب و موشک‌های چینی موسوم به کرم ابریشم و کلاس ام، مونتاژ و تولید می‌شوند.

بعد قبل Drag to compare

آثار خرابی‌ها پس از جنگ ۱۲ روزه بر اساس تصاویر هوایی تا حدی روشن شده است.

در جریان جنگ ۱۲ روزه و جنگ دوم (جنگ ۴۰ روزه)، بارها وقوع انفجار شدید در این منطقه گزارش شد.

در جریان جنگ دوم، گزارش‌های متعددی از حملات به این پایگاه منتشر شد که از جمله این گزارش‌ها می‌توان به موارد ۲۲ اسفند ۱۴۰۴ و هفتم فروردین ۱۴۰۵ اشاره کرد.