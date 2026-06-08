حساب رسمی تیم ملی سوئیس در شبکه‌های اجتماعی تصویری از کمپ تمرینی این تیم منتشر کرده که بخش‌های مختلف مجموعه، از جمله محل تمرین دروازه‌بانان، سالن بدنسازی و رختکن، روی آن مشخص شده بود. اما نکته جالب توجه، علامت‌گذاری محدوده‌ای بزرگ در اطراف زمین تمرین با عنوان «منطقه مارها» بود.

بر اساس اعلام موزه تاریخ طبیعی سن‌دیگو، چهار گونه مختلف از مارهای سمی در این منطقه زندگی می‌کنند. یکی از رایج‌ترین گونه‌ها، مار زنگی جنوبی است که در جنوب کالیفرنیا به وفور یافت می‌شود.

سوئیس تنها تیمی نیست که با چنین هشداری روبه‌رو شده است. تیم ملی نروژ نیز پس از استقرار در کمپ خود در گرینزبورو در ایالت کارولینای شمالی، درباره حضور مارهای خطرناک در اطراف محل اقامتش هشدار دریافت کرده است.

به بازیکنان نروژ، از جمله ارلینگ هالند، توصیه شده است که به هیچ عنوان مارها را تحریک نکنند یا به آن‌ها نزدیک نشوند. وب‌سایت رسمی شهر گرینزبورو نیز هشدار داده است: «مارهای مسی در سراسر شرق و جنوب شرقی آمریکا یافت می‌شوند و در گرینزبورو بسیار رایج هستند. هرگز آن‌ها را تحریک نکنید، در دست نگیرید یا به هر شکل دیگری مزاحم آن‌ها نشوید؛ انجام هر کاری غیر از رها کردن آن‌ها بسیار خطرناک است.»

کریستیان تورستودت، هافبک تیم ملی نروژ، نیز پس از شنیدن این هشدار گفت: «از شنیدن این موضوع خوشحال نشدم.»

سوئیس در جام جهانی ۲۰۲۶ در گروه B با تیم‌های قطر، بوسنی و هرزگوین و کانادا همگروه است و امیدوار است بدون دردسرهای خارج از زمین، رقابت‌های خود را آغاز کند.