با نزدیک شدن به آغاز رقابت‌های جام جهانی فوتبال ۲۰۲۶ در آمریکای شمالی، مقام‌های امنیتی آمریکا از تشدید تدابیر حفاظتی در اطراف ورزشگاه‌ها و مناطق برگزاری مسابقات خبر داده‌اند و نسبت به استفاده غیرمجاز از پهپادها هشدار داده‌اند.

به گزارش ان‌بی‌سی‌نیوز، بیش از ۶۰ نهاد پلیسی محلی، ایالتی و منطقه‌ای در شهرهای میزبان مسابقات، به‌تازگی یک دوره آموزشی ویژه تحت نظارت دولت فدرال را برای شناسایی، رهگیری و مقابله با پهپادهای غیرمجاز به پایان رسانده‌اند. اف‌بی‌آی اعلام کرده است که این برنامه آموزشی برای نخستین بار در چنین ابعادی اجرا شده و قرار است حتی پس از پایان جام جهانی نیز ادامه یابد.

این شبکه آمریکایی از مرکز آموزش اف‌بی‌آی در پایگاه نظامی ردستون آرسنال در ایالت آلاباما بازدید کرده و گزارش داده است که نیروهای امنیتی در حال آماده‌سازی خود برای مقابله با تهدیدهایی هستند که می‌تواند از یک مزاحمت ساده تا یک حمله جدی امنیتی را در بر بگیرد.

مایک تورفی، مامور اف‌بی‌آی و مسئول برنامه آموزش ضدپهپادی، گفت با گسترش استفاده از پهپادها، فضای هوایی آمریکا بیش از هر زمان دیگری شلوغ شده است.

به گفته او، هدف این آموزش‌ها تنها شناسایی پهپادها نیست، بلکه نیروهای امنیتی باید بتوانند میان یک کاربر عادی و یک تهدید بالقوه تفاوت قائل شوند و سپس درباره نحوه واکنش تصمیم بگیرند.

تورفی گفت اف‌بی‌آی از مجموعه‌ای از فناوری‌های پیشرفته برای مقابله با پهپادهای غیرقانونی استفاده می‌کند؛ از جمله سامانه‌هایی که می‌توانند کنترل الکترونیکی یک پهپاد را در اختیار بگیرند، آن را منحرف کنند یا در صورت لزوم وادار به فرود یا سقوط کنند.

بزرگ‌ترین عملیات امنیتی تاریخ جام جهانی

جام جهانی ۲۰۲۶ با حضور ۴۸ تیم در ۱۶ شهر آمریکا، کانادا و مکزیک برگزار خواهد شد و بزرگ‌ترین دوره این رقابت‌ها در تاریخ محسوب می‌شود.

این مسابقات از ۱۱ ژوئن [۲۱ خرداد] آغاز می‌شود و تا ۱۹ ژوئیه [۲۸ تیر] ادامه خواهد داشت. دیدار افتتاحیه در مکزیکوسیتی و مسابقه فینال در ورزشگاه مت‌لایف در نیوجرسی برگزار خواهد شد.

مقام‌های آمریکایی انتظار دارند صدها هزار نفر از مسابقات، جشنواره‌های هواداری و برنامه‌های جانبی جام جهانی بازدید کنند.

کریستوفر رایا، معاون مدیر اف‌بی‌آی، گفت تاکنون هیچ تهدید مشخص و معتبری علیه جام جهانی شناسایی نشده است، اما نیروهای امنیتی انتظار دارند در طول مسابقات با چالش‌های مختلفی روبه‌رو شوند.

او گفت: «رویدادهای امنیتی می‌تواند از یک درگیری ناشی از مصرف بیش از حد الکل توسط یک هوادار تا یک حمله تروریستی بزرگ را شامل شود.»

رایا با این حال تاکید کرد که هواداران باید با اطمینان خاطر در مسابقات شرکت کنند و گفت: «تمام ظرفیت‌های ما برای حفظ امنیت مردم آمریکا بسیج شده است.»

هشدار مستقیم به کاربران پهپاد

اف‌بی‌آی اعلام کرده است که از دوربین‌ها، رادارها، تجهیزات شنود و سامانه‌های رهگیری پیشرفته برای شناسایی پهپادها استفاده خواهد کرد.

در یکی از تمرین‌های آموزشی که ان‌بی‌سی شاهد آن بود، ماموران اف‌بی‌آی نحوه رهگیری یک پهپاد متخلف و ارسال هشدار مستقیم به اپراتور آن را به نمایش گذاشتند.

در این هشدار اعلام می‌شد: «اینجا اف‌بی‌آی است. شما یک منطقه پرواز ممنوع را نقض کرده‌اید. فوراً پهپاد خود را فرود آورده و منتظر تماس نیروهای انتظامی بمانید.»

رایا خطاب به افرادی که ممکن است برای تصویربرداری یا ماجراجویی قصد پرواز پهپاد در اطراف ورزشگاه‌ها را داشته باشند، هشدار داد: «با توانایی‌هایی که اکنون در اختیار داریم، شما را پیدا خواهیم کرد و روز بسیار ناخوشایندی در انتظار شما خواهد بود.»

او افزود: «ممکن است حتی راهی زندان شوید. توصیه من بسیار ساده است؛ این کار را انجام ندهید.»

نگرانی از تهدیدهای نوظهور

به گفته مقام‌های آمریکایی، پهپادها به یکی از مهم‌ترین چالش‌های امنیتی رویدادهای بزرگ تبدیل شده‌اند، زیرا علاوه بر کاربردهای معمول مانند تصویربرداری، می‌توانند برای حمل مواد خطرناک یا انجام عملیات خرابکارانه نیز مورد استفاده قرار گیرند.

اداره هوانوردی فدرال آمریکا نیز برای مسابقات جام جهانی محدودیت‌های پروازی ویژه‌ای در اطراف ورزشگاه‌ها و محل برگزاری رویدادها اعمال خواهد کرد و نقض این محدودیت‌ها می‌تواند با مجازات‌های کیفری همراه باشد.

اف‌بی‌آی تاکید کرده است که ضمن احترام به حقوق قانونی مالکان پهپادها، با هرگونه فعالیت غیرمجاز در مناطق محدودشده برخورد خواهد کرد.

کریستوفر رایا در پایان گفت نیروهای امنیتی آمریکا برای این رویداد کاملاً آماده هستند؛ رویدادی که برنامه‌ریزان آن را با برگزاری همزمان ده‌ها مسابقه «سوپربول» مقایسه کرده‌اند. او تاکید کرد: «ما آماده‌ایم.»

