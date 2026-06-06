کریگ فورمن از یک ماه پیش و لیندزی فورمن از ۲۰ روز پیش دست به اعتصاب غذا زده‌اند.

یک منبع آگاه از وضعیت این زندانیان به ایران‌اینترنشنال گفت مسئولان زندان طی هفته‌های گذشته فشارهای متعددی بر این دو زندانی وارد کرده‌اند تا اعتصاب غذای خود را بشکنند.

به گفته این منبع، هر دو زندانی به‌شدت وزن از دست داده‌اند و در این مدت تنها یک بار معاون زندان برای دیدار با آنان به بندهای محل نگهداری‌شان مراجعه کرده است.

این منبع افزود لیندزی فورمن پس از حدود سه هفته اعتصاب غذا، به‌سختی قادر به راه رفتن است.

به گفته او، رییس زندان اوین ورود پرستار به بند زنان را متوقف کرده است؛ در حالی که پیش‌تر پرستاران به‌طور منظم در این بند حضور داشتند. بر همین اساس، حدود یک هفته است که فشار خون لیندزی اندازه‌گیری و ثبت نشده است.

به‌گفته این منبع مطلع از وضعیت زندانیان سیاسی در اوین، در روزهای گذشته هم‌بندی‌های لیندزی پس از اعتراض و پیگیری، دستگاه فشار خون را از افسر نگهبان گرفتند و فشار خون او را هشت روی پنج اندازه‌گیری کردند.

با این حال، انتقال او به بهداری نیز با دشواری همراه بود، زیرا برای رساندن لیندزی فورمن به بهداری باید او را از حدود ۳۰ پله بالا می‌بردند. با وجود این وضعیت، مسئولان زندان از ثبت وضعیت پزشکی و رسیدگی لازم خودداری کردند و او را به بند بازگرداندند.

این منبع همچنین گفت در هفته‌های گذشته با ورود عینک، قرص‌های ویتامین و برخی لوازم بهداشتی مورد نیاز لیندزی مخالفت شده است؛ موضوعی که به‌گفته او، حتی در موارد مشابه نیز معمولا پس از مدتی با آن موافقت می‌شود.

در همین حال، یک منبع نزدیک به خانواده یکی از زندانیان محبوس در اوین به ایران‌اینترنشنال گفت یکی از هم‌بندی‌های لیندزی از قول او نقل کرده است: «ما فقط درباره شرایطی که در آن زندگی می‌کنیم حرف زدیم؛ درباره اعدام‌هایی که می‌بینیم و می‌شنویم و نام کسانی که هر روز اعلام می‌شود. این واقعیت زندگی ماست. حالا به‌خاطر گفتن آنچه در حال رخ دادن است، از تماس تلفنی و ملاقات محروم شده‌ایم؛ در حالی که از خانواده و فرزندان‌مان دور هستیم. ما چیز تازه‌ای نگفتیم؛ فقط همان چیزی را بازگو کردیم که هر روز در ایران جریان دارد.»

این منبع افزود کریگ فورمن نیز در توضیح دلایل اعتصاب غذای خود به هم‌بندی‌هایش گفته است: «علاوه بر محرومیت از تماس و ملاقات، در این ماه‌ها شمار زیادی از هم‌بندی‌های من برای اجرای حکم اعدام برده شدند و هرگز بازنگشتند. فقط از اتاقی که من در آن نگهداری می‌شوم، پنج نفر اعدام شده‌اند.»

لیندزی فورمن و کریگ فورمن، زوج بریتانیایی زندانی در اوین، پس از مصاحبه با بخش جهانی بی‌بی‌سی، از تماس تلفنی، ملاقات با یکدیگر و دیدار با وکیل محروم شدند و در اعتراض به این محدودیت‌ها دست به اعتصاب غذا زدند.