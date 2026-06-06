زونگ پی‌وو، سفیر چین در تهران، در گفت‌وگو با خبرگزاری ایسنا گفت پکن جنگ میان جمهوری اسلامی و آمریکا و اسرائیل را «غیرضروری» می‌داند و خواستار آتش‌بس فوری و حل‌وفصل اختلافات از طریق گفت‌وگو است.

او گفت ایران به‌عنوان کشور ساحلی تنگه هرمز دارای حقوق مشروع است و همه طرف‌ها باید به این حقوق احترام بگذارند. با این حال، سفیر چین تاکید کرد تنگه هرمز گذرگاهی حیاتی برای تجارت و انرژی جهان است و حفظ امنیت و باز بودن آن برای جامعه بین‌المللی اهمیت زیادی دارد.

زونگ پی‌وو افزود چین با پایبندی به مواضع منصفانه و عادلانه خود در نشست شورای امنیت سازمان ملل درباره موضوع دریانوردی از طریق تنگه هرمز بر این موضع تاکید می‌کند.

او همچنین گفت چین و ایران هر دو از اعضای مهم جهان جنوب هستند و لازم است اعضای این مجموعه با صدایی مشترک برای احیای سازمان ملل متحد، به‌ویژه منشور این سازمان، اقدام کنند.