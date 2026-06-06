محمدجواد لاریجانی، مدیر پژوهشگاه دانش‌های بنیادی به صداوسیما گفت: «وقتی با آمریکا مذاکره می‌کنیم، داریم سیگنال می‌دهیم که می‌توانیم کنار بیاییم؛ رفتن جمهوری اسلامی و محمدباقر قالیباف به اسلام‌آباد غلط و یک هزینه بزرگ بود.»

لاریجانی افزود: «نخست‌وزیر پاکستان، آدم خوبی است، اما لازم نیست ما و آمریکایی‌ها را مقابل هم قرار دهد تا مذاکره کنیم، باید میانجی‌گری بلد باشد. اگر ما بخواهیم خودمان با آمریکا صحبت می‌کنیم، نیازی به میانجی‌ نداریم.»

او گفت: «مردم خیالشان جمع باشد که جمهوری اسلامی برنامه هسته‌ای خودش را به هیچ وجه از دست نمی‌دهد.»