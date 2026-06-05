حمیدرضا حاجی‌بابایی، نایب رییس مجلس جمهوری اسلامی، تهدید کرد در صورت ادامه حملات اسرائیل علیه مواضع حزب‌الله لبنان، جمهوری اسلامی تنگه باب‌المندب در جنوب دریای سرخ را خواهد بست.

او گفت: «هر وقت فشاری به آمریکا و اسرائیل وارد می‌شود، به حزب‌الله حمله می‌کنند. ما هم اعلام کردیم اگر حملاتشان متوقف نشود، حمله خواهیم کرد و تنگه باب‌المندب را خواهیم بست.»

او همچنین گفت دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، از احتمال دستیابی ایران به بمب اتم هراس داشت، اما «قدرتمندترین بمب اتم ما تنگه هرمز است.»

نایب رییس مجلس جمهوری اسلامی تاکید کرد غنی‌سازی حق جمهوری اسلامی است و هیچ‌گاه قابل مذاکره نخواهد بود.