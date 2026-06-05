نیویورک‌تایمز به نقل از چهار مقام ارشد آگاه گزارش داد تمامی ۲۶ بازیکن تیم ملی فوتبال ایران برای حضور در جام جهانی ۲۰۲۶ ویزای ورود به ایالات متحده را دریافت کرده‌اند و می‌توانند در مسابقات این دوره شرکت کنند.

این تصمیم پس از ماه‌ها ابهام درباره وضعیت حضور ایران در رقابت‌هایی اتخاذ شده که برای نخستین بار در تاریخ جام جهانی، یکی از تیم‌های حاضر در آن با یکی از کشورهای میزبان درگیر جنگ است.

بر اساس این گزارش، جمعه ۱۵ خرداد یک مقام ایرانی برای دریافت گذرنامه‌هایی که در چارچوب روند صدور ویزا به سفارت آمریکا تحویل داده شده بود، مراجعه کرد. با این حال، درخواست ویزای بیش از ۱۲ نفر از اعضای کادر همراه تیم، از جمله برخی مربیان، بدنسازان، تحلیلگران، اعضای کادر پزشکی و همچنین شماری از مسئولان فدراسیون فوتبال ایران رد شده است.

نیویورک‌تایمز به نقل از یکی از منابع خود نوشت که ویزای مهدی تاج، رییس فدراسیون فوتبال ایران، نیز صادر نشده است. تاج که سابقه عضویت در سپاه پاسداران را دارد، پیش‌تر نیز در سفرهای بین‌المللی با محدودیت‌هایی روبه‌رو شده بود.

این گزارش می‌افزاید فیفا در ماه‌های گذشته تلاش گسترده‌ای برای حل این بحران انجام داده است. مهدی تاج در گفت‌وگو با نیویورک‌تایمز گفته بود که جیانی اینفانتینو، رییس فیفا، و دیگر مقام‌های این نهاد در پشت صحنه برای حل یکی از پیچیده‌ترین چالش‌های تاریخ جام جهانی فعالیت کرده‌اند.

به نوشته این روزنامه، اینفانتینو در ماه مارس با مقام‌های ایرانی دیدار کرده و ماتیاس گرافستروم، دبیرکل فیفا، نیز ماه گذشته به ترکیه سفر کرده بود؛ جایی که تیم ملی ایران برای برگزاری اردوی آماده‌سازی خود مستقر شده است.

ایران قرار است هر سه مسابقه مرحله گروهی خود را در خاک آمریکا برگزار کند. تیم ملی روز ۱۵ ژوئن [۲۵ خرداد] در لس‌آنجلس به مصاف نیوزیلند می‌رود، ۲۱ ژوئن [۳۱ خرداد] در همان شهر با بلژیک روبه‌رو می‌شود و ۲۶ ژوئن [۵ تیر] در سیاتل برابر مصر قرار خواهد گرفت.

نیویورک‌تایمز گزارش داد که بازیکنان ایران در هفته‌های اخیر در جنوب غربی ترکیه تمرین می‌کردند و در انتظار تصمیم واشینگتن درباره وضعیت ویزاهای خود بودند.

بر اساس این گزارش، ایران در ابتدا قصد داشت در طول مسابقات در شهر توسان ایالت آریزونا مستقر شود، اما بعداً تصمیم گرفت محل اقامت خود را به شهر تیخوانا در مکزیک، نزدیک مرز آمریکا، منتقل کند. مهدی تاج گفته است این تصمیم با هماهنگی فیفا و با هدف کاهش مدت حضور تیم در خاک آمریکا اتخاذ شده است.

با این حال، مقررات فیفا ایجاب می‌کند که تیم ایران دست‌کم دو روز پیش از هر مسابقه وارد آمریکا شود تا در برنامه‌های رسانه‌ای و تمرینات رسمی ورزشگاه‌ها شرکت کند.

مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، ماه گذشته گفته بود تیم ملی ایران برای حضور در جام جهانی مورد استقبال قرار خواهد گرفت، اما افرادی که با سپاه پاسداران ارتباط دارند اجازه ورود به ایالات متحده را نخواهند داشت.

نیویورک‌تایمز یادآور شده است که فوتبال ایران نیز از پیامدهای جنگ بی‌تاثیر نبوده است. مسابقات حرفه‌ای فوتبال در ایران پس از حملات مشترک آمریکا و اسرائیل در اوایل اسفند متوقف شد و بسیاری از بازیکنان تیم ملی در ماه‌های گذشته تنها در اردوهای داخلی یا اردوهای برگزارشده در ترکیه امکان تمرین داشته‌اند.

این روزنامه همچنین به سوابق مهدی تاج اشاره کرده و نوشته است که او پیش‌تر نیز از حضور در مراسم قرعه‌کشی جام جهانی در واشینگتن محروم شده بود. ماه گذشته نیز مقام‌های کانادایی هنگام سفر او به نشست سالانه فیفا در ونکوور، مدارک سفرش را لغو کردند و او پس از چند ساعت مذاکره با مقام‌های کانادایی، همراه با سایر اعضای هیئت ایرانی به کشور بازگشت.

نیویورک‌تایمز در پایان گزارش خود به مواضع متناقض تهران و واشینگتن در ماه‌های اخیر اشاره کرده است. در حالی که مقام‌های ایرانی بر حق حضور تیم ملی در جام جهانی تاکید کرده‌اند، برخی از آنها نیز احتمال بازنگری در حضور ایران در این مسابقات را مطرح کرده بودند. در آمریکا نیز دونالد ترامپ در مقاطعی گفته بود ایران ممکن است به دلایل امنیتی درباره حضور در جام جهانی تجدیدنظر کند، اما هم‌زمان تاکید کرده بود که تیم ملی ایران برای شرکت در رقابت‌ها مورد استقبال قرار خواهد گرفت.

مهدی تاج در گفت‌وگو با نیویورک‌تایمز گفته است: «ما به جام جهانی صعود کرده‌ایم و باید بهترین امکانات برای حضور در مسابقات در اختیار ما قرار گیرد. در فوتبال مفهومی به نام بازی جوانمردانه وجود دارد و همه کشورها باید از فرصت‌های برابر برخوردار باشند.»

