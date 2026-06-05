اسرائیل و حزبالله در جنوب لبنان جمعه ۱۵ خرداد به تبادل آتش ادامه دادند. این در حالی بود که دولتهای اسرائیل و لبنان با میانجیگری آمریکا برای اجرای آتشبس توافق کرده بودند. این توافق مشروط به توقف شلیک از سوی حزبالله بود. این گروه آن را نپذیرفت و رد کرد.
تصاویر منتشر شده در رویترز، ستونهای دود پس از حمله اسرائیل به نبطیه در جنوب لبنان را نشان میدهد.
ارتش اسرائیل اعلام کرد در حملهای که هفته گذشته انجام شد، عابد حرب، فرمانده واحد مهندسی حزبالله، کشته شد و سکویی که از آن به سوی نیروهای این کشور در جنوب لبنان راکت شلیک شده بود، منهدم شد.
در بیانیه ارتش اسرائیل آمده است حرب فرمانده واحدی بود که در زمینه ساخت و بهکارگیری مواد منفجره برای هدف قرار دادن نیروهای ارتش اسرائیل در جنوب لبنان فعالیت میکرد. در این بیانیه از او به عنوان یکی از فرماندهان باسابقه حزبالله یاد شده که از زمان جنگ دوم لبنان مسئول اجرای طرحهای متعدد علیه نیروهای اسرائیلی بوده است.
ارتش اسرائیل همچنین اعلام کرد نیروی هوایی این کشور شامگاه پنجشنبه سکویی را که حزبالله از آن به سوی نیروهای اسرائیلی راکت شلیک کرده بود، هدف قرار داده و منهدم کرده است.
در پایان این بیانیه آمده است ارتش اسرائیل به فعالیت برای رفع هرگونه تهدید علیه این کشور و نیروهایش ادامه خواهد داد.
وبسایت حقوق بشری هرانا گزارش داد که علی کمالی، از بازداشتشدگان در جریان اعتراضات انقلاب ملی ایرانیان، از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به اتهام «محاربه» به اعدام محکوم شد. این حکم در حال حاضر در دیوان عالی کشور در مرحله بررسی قرار دارد.
شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری در اواسط اردیبهشت سال جاری این حکم را صادر کرده است.
طبق این گزارش، علی کمالی که دارای اقامت مالزی است، ۲۲ دیماه ۱۴۰۴ در تهران بازداشت شد. بازداشت او چند روز پس از سفرش به ایران صورت گرفت. او هماکنون در زندان تهران بزرگ محبوس است.
تا زمان انتشار این گزارش، جزئیات بیشتری درباره روند دادرسی و مستندات پرونده منتشر نشده است.
پنجاهوپنجمین دوره رزمایش عملیات بالتیک موسوم به «بالتوپس ۲۰۲۶» پنجشنبه ۱۴ خرداد با خروج ۲۰ کشتی متعلق به کشورهای عضو ناتو از بندر گدنیا در لهستان آغاز شد؛ رزمایشی که با رهبری ناوگان ششم نیروی دریایی آمریکا برگزار میشود.
بالتوپس مهمترین رزمایش سالانه دریایی در منطقه دریای بالتیک است و با هدف تقویت هماهنگی عملیاتی، آمادگی رزمی و بازدارندگی ناتو برگزار میشود. این رزمایش در حالی انجام میشود که آمریکا همزمان درگیر تنشهای نظامی و سیاسی با جمهوری اسلامی در خاورمیانه است و بر تقویت حضور نظامی خود در مناطق مختلف تاکید دارد.
یاروسواف زیمینسکی، بازرس نیروی دریایی لهستان، در نشست پیش از آغاز رزمایش گفت: «بالتوپس فقط یک تمرین نیست، بلکه نمادی از همبستگی و آمادگی ما برای انجام تعهدات مشترک است.»
این رزمایش برای نخستین بار از سال ۱۹۷۲ تحت فرماندهی و کنترل فرماندهی مشترک نیروهای ناتو در برونسوم هلند انجام میشود. جان مید، معاون فرمانده این ستاد، گفت بالتوپس با هدف بازدارندگی در برابر تهدیدهای روسیه، تقویت آمادگی عملیاتی و افزایش انسجام ائتلاف برگزار میشود.
در دو هفته آینده، نیروهای آمریکا و متحدان ناتو در حوزههایی مانند عملیات آبیخاکی، دفاع هوایی و جنگ ضدزیردریایی تمرین خواهند کرد. حدود ۶ هزار نیرو از ۱۵ کشور از جمله آمریکا در این رزمایش مشارکت دارند.
سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، خواستار ادامه گفتوگوی واشینگتن و تهران شد که به گفته او به «کندی» در جریان است و تاکید کرد هر توافق احتمالی باید منافع جمهوری اسلامی و کشورهای همسایه آن را در نظر بگیرد.
او پنجشنبه ۱۴ خرداد در گفتوگو با روزنامه ایزوستیا در حاشیه مجمع اقتصادی سنپترزبورگ گفت: «ما بهطور کامل از گفتوگویی که به کندی میان واشینگتن و تهران با میانجیگری پاکستانیها در جریان است حمایت میکنیم.» لاوروف افزود سعودیها و مصریها نیز در تلاش برای کمک به این روند هستند و ادامه گفتوگو اهمیت زیادی دارد.
وزیر خارجه روسیه همچنین بر ضرورت پیشبرد گفتوگو میان کشورهای عربی و جمهوری اسلامی تاکید کرد و گفت مسکو طرحی بهروزشده برای امنیت خلیج فارس را برای شش کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس و تهران ارسال کرده است.
لاوروف تصریح کرد برای تقویت روند دیپلماتیک، باید «هرگونه روش نظامی در آینده بهطور کامل کنار گذاشته شود.»
روحالله رحیمپور، روزنامهنگار و تحلیلگر سیاسی، گفت حمله به نزدیکی پایانه نفتی مینا الفحل میتواند از سمت چابهار یا از سوی حوثیهای یمن انجام شده باشد، اما به گفته او، تنها جمهوری اسلامی از آن سود میبرد.
او افزود با احتمال بالا این اقدام از سوی جمهوری اسلامی انجام شده، هرچند مشخص نیست نیروی سپاه پاسداران یا حوثیهای یمن عامل آن بودهاند.