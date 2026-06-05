ارتش اسرائیل اعلام کرد در حمله‌ای که هفته گذشته انجام شد، عابد حرب، فرمانده واحد مهندسی حزب‌الله، کشته شد و سکویی که از آن به سوی نیروهای این کشور در جنوب لبنان راکت شلیک شده بود، منهدم شد.

در بیانیه ارتش اسرائیل آمده است حرب فرمانده واحدی بود که در زمینه ساخت و به‌کارگیری مواد منفجره برای هدف قرار دادن نیروهای ارتش اسرائیل در جنوب لبنان فعالیت می‌کرد. در این بیانیه از او به عنوان یکی از فرماندهان باسابقه حزب‌الله یاد شده که از زمان جنگ دوم لبنان مسئول اجرای طرح‌های متعدد علیه نیروهای اسرائیلی بوده است.

ارتش اسرائیل همچنین اعلام کرد نیروی هوایی این کشور شامگاه پنجشنبه سکویی را که حزب‌الله از آن به سوی نیروهای اسرائیلی راکت شلیک کرده بود، هدف قرار داده و منهدم کرده است.

در پایان این بیانیه آمده است ارتش اسرائیل به فعالیت برای رفع هرگونه تهدید علیه این کشور و نیروهایش ادامه خواهد داد.