رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی، جمعه ۱۵ خرداد در نشست خبری گفت آژانس فرض میکند مواد هستهای مورد بحث جمهوری اسلامی همچنان در همان مکانی قرار دارد که هنگام حملات سال گذشته آمریکا در آنجا نگهداری میشد، اما برای اطمینان از این موضوع باید به محل بازگردد و بررسی انجام دهد.
او گفت: «ما فرض میکنیم این مواد در همان مکانی قرار دارد که هنگام حملات سال گذشته در آنجا بود. بهطور کلی این برداشت عمومی ماست و مقامهای ایرانی نیز همین را اعلام کردهاند.»
مدیرکل آژانس تاکید کرد این فرض کافی نیست و راستیآزمایی میدانی باید انجام شود. او افزود: «ما حتما باید بازگردیم و اطمینان حاصل کنیم که همان مقدار مواد همچنان در آنجا وجود دارد. این شرط اساسی است.»
گروسی تصریح کرد بازگشت آژانس و بررسی دقیق میزان مواد موجود، شرط اساسی هر ارزیابی بعدی درباره وضعیت این مواد است.
رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی، جمعه ۱۵ خرداد در نشست خبری گفت درباره نابودی، رقیقسازی یا انتقال اورانیوم با غنای ۶۰ درصد جمهوری اسلامی، از نظر فنی گزینههای مختلف وجود دارد، اما در وهله نخست یک تصمیم سیاسی است و سپس باید ابعاد فنی آن بررسی شود.
او گفت گزینههایی مانند نابودی این مواد، رقیقسازی یا انتقال آن به خارج از کشور از نظر فنی امکانپذیر است، اما انتخاب میان این گزینهها در درجه نخست یک تصمیم سیاسی است. به گفته گروسی، هرچند اجرای این گزینهها از نظر فنی شدنی است، اما با دشواریهایی همراه خواهد بود؛ از جمله اینکه این مواد به شکل گاز و با غنای ۶۰ درصد هستند و جابهجایی آنها پیچیدهتر و حساستر است.
مدیرکل آژانس افزود تصمیم نهایی با طرفهاست و نقش آژانس این است که اطمینان حاصل کند هر اقدام احتمالی بهصورت ایمن و تحت نظارت انجام شود.
گروسی همچنین تصریح کرد پیش از هرگونه تصمیمگیری، آژانس باید به ایران بازگردد و مقدار دقیق مواد موجود را راستیآزمایی کند، زیرا مدت قابل توجهی از آخرین ارزیابی گذشته است. او هشدار داد بدون تعیین خط مبنای روشن، ارزش عدم اشاعه هرگونه انتقال یا اقدام دیگر ممکن است زیر سوال برود و اگر بخشی از مواد، برای مثال ۴۰ یا ۵۰ کیلوگرم، موجود نباشد، این موضوع میتواند مشکلساز شود.
به گفته او، بازگشت آژانس پیششرط هر اقدام بعدی است و این نهاد پیشتر نیز تجربه راستیآزمایی رقیقسازی و انتقال مواد هستهای ایران را داشته و از توانایی فنی لازم برای اجرای چنین ماموریتهایی برخوردار است.
روزنامه لیبر بلژیک در یادداشتی، وضعیت پیچیده و دشوار یک داور فوتبال و نگاه تماشاگران به او را شرح داده است.
داور وضعیت عجیبی دارد؛ مچگیرها کمین میکنند تا کوچکترین اشتباهی از او سر بزند. هنوز سوت نزده، مورد ظن و اتهام است؛ یا بیش از حد از صحنه دور است، یا بیش از حد مستبد است، یا بیش از حد تحت تاثیر جو قرار دارد، یا به اندازه کافی شجاعت ندارد.
او احتمالا تنها فردی در زمین است که همزمان از او میخواهند هم نامرئی باشد، هم دانای کل و هم حاضر در همهجا.
هیچکس عاشق یک «آوانتاژ» بهموقع و بهجا نمیشود و هیچ تماشاگری پس از بازی به خانه برنمیگردد تا بگوید: «عجب جایگیری فوقالعادهای روی خط اوت در دقیقه ۳۷ داشت!»
یک داور خوب، در جریان بازی حل و ناپدید میشود؛ اما یک داور بد یا صرفا بدشانس، خودِ بازی میشود.
چرا اشتباه داور غیرقابل تحمل است؟
بله، معلوم است که او هم اشتباه میکند؛ درست مثل مدافعی که یار مستقیمش را گم میکند، مهاجمی که دروازه خالی را به آسمان میکوبد یا مربیای که تنها بازیکن خلاق زمین را تعویض میکند. اما اشتباه داور یک ویژگی غیرقابل تحمل دارد؛ شبیه اشتباهات عادی بازی نیست. فوتبالیست فرصتسوزی میکند، اما داور حکم صادر میکند. و ما انسانها، حماقت و ناشیگری را بسیار راحتتر از بیعدالتی تحمل میکنیم.
در اعماق وجودمان، از این متنفریم که او نماینده قوانین وضعشده از سوی فیفاست. او نماینده «واقعیت تلخی» است که میآید تا داستان رویایی ما را خراب کند. در ذهن ما، تیممان لایق آن پنالتی، آن گل یا آن آخرین شانس بود. اما داور با سوت و کارتهایش از راه میرسد و به ما یادآوری میکند که نسخه ما از داستان، لزوما همان نسخهای نیست که ثبت خواهد شد.
اما دلیل دیگری هم برای این نفرت وجود دارد: داور، یک سپر بلا یا قربانی ایدهآل است. او به ما اجازه میدهد عاشق تیممان بمانیم، بدون اینکه بیش از حد از دست بازیکنان خودی عصبانی شویم. با خود میگوییم اگر فلان صحنه را سوت نمیزد، فلان خطا را نادیده نمیگرفت، آن کارت را نشان نمیداد یا اصلا به آن VAR کوفتی رجوع میکرد یا نمیکرد، بازی طور دیگری پیش میرفت.
اخلاق یکبامودوهوای هواداران
اینجاست که فوتبال یک حقیقت نسبتا خندهدار و البته نهچندان خوشایند را درباره ما برملا میکند. ما قانون را میخواهیم، اما فقط تا جایی که از تیم ما محافظت کند. ما خواهان قدرت و اقتدار هستیم، اما به محض اینکه علیه خودمان اعمال شود، به آن فحش میدهیم.
تماشاگر فوتبال، یک مصلح اخلاقی بزرگ با استانداردهای دوگانه است؛ وقتی مهاجم تیم خودش شیرجه میزند، از «روح بازی» دفاع میکند، اما وقتی بند کفش بازیکن حریف چند سانتیمتر از خط جلوتر است، مو را از ماستِ «متن صریح قانون» میکشد.
انسان در مرکز این ریاکاری
و در مرکز این ریاکاری، داور ایستاده است. او میان ۲۲ بازیکن میدود که گاهی تمارض میکنند و همیشه در حال چانهزنی هستند؛ آن هم در محاصره سکوهایی که متقاعد شدهاند صحنهها را بهتر از او میبینند. ما به او اتهامهای ناروا نسبت میدهیم و پشت تصمیمهایش توطئه میبینیم. او در نظر ما «فروختهشده» یا «کور» است، در حالی که شاید صرفا یک «انسان» باشد.
و شاید دقیقا به همین دلیل است که اینقدر از او متنفریم؛ چون او در نقشی که ما دوست داریم، نیست. او یک موجود فرازمینی نیست؛ بیش از حد شبیه به خود ماست. ما یک ماشین عدالتپرور و یک قاضی بدون عصبانیت و بدون غرور میخواهیم، اما داور هم شک میکند، تفسیر میکند و گاهی اشتباه میکند.
او به ما یادآوری میکند که برقراری عدالت، حتی روی چمن سبز فوتبال هم هرگز ساده نیست.
رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی، جمعه ۱۵ خرداد در نشست خبری اعلام کرد دسترسی بازرسان آژانس به تاسیسات هستهای جمهوری اسلامی همچنان محدود است و تهران در تعیین محلهای بازرسی نقش تعیینکننده دارد.
او گفت تلاشهای متعددی برای ازسرگیری فعالیتهای راستیآزمایی در ایران، هم پس از جنگ ۱۲ روزه و هم پس از رخدادهای نظامی اخیر انجام شده است. به گفته گروسی، جمهوری اسلامی تعهداتی برای اطلاعرسانی و فراهم کردن دسترسی برای بازرسان دارد، اما در شرایط جنگی این امر ممکن نبوده است.
مدیرکل آژانس افزود با وجود برقراری آتشبس نسبتا طولانی، آژانس تنها توانسته برخی فعالیتها را در تاسیساتی انجام دهد که جمهوری اسلامی انتخاب کرده است، از جمله نیروگاه هستهای بوشهر و چند مرکز دیگر.
گروسی تصریح کرد «عنصری از صلاحدید» در این زمینه وجود دارد و تهران مشخص میکند چه چیزی را به آژانس اجازه میدهد ببیند و چه چیزی را نه. او در عین حال تاکید کرد تعهدات حقوقی جمهوری اسلامی در هر شرایطی پابرجاست و باید اجرا شود.
علی اکبری، امام جمعه موقت تهران، گفت: «از عصر موشکهای نقطهزن به بیانیههای نقطهزن رسیدهایم و وقتی قرارگاه خاتم بیانیهای صادر میکند، لرزه به جان دشمنان میافتد و و زندگی آنها تباه میشود.»
او افرود «در توطئهای که در لبنان در جریان بود»، بیانیه وزیر امورخارجه، رییس مجلس شورای اسلامی و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی دشمن را «زمینگیر» کرد.
اکبری گفت پیشتر با اخم دشمن یا حرکت یک ناو، ارزش پول ملی کاهش مییافت، اما او اکنون موازنه قدرت در منطقه تغییر کرده و «هیمنه روانی دشمن درهم شکسته است و شاهد لرزش دلار هستیم.»
رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی، در بیانیه افتتاحیه نشست شورای حکام در وین تاکید کرد حمله به تاسیسات هستهای که برای اهداف صلحآمیز فعالیت میکنند، «تحت هیچ شرایطی پذیرفتنی نیست» و همه طرفهای درگیر باید از هرگونه اقدام نظامی علیه این مراکز خودداری کنند.
او با اشاره به سفر اخیر خود به خاورمیانه و بازدید از نیروگاه هستهای براکه در امارات متحده عربی گفت حمله پهپادی به این نیروگاه ایمنی هستهای را بهطور جدی به خطر انداخت. به گفته او، در صورت حمله مستقیم به نیروگاههای فعال، احتمال انتشار گسترده مواد رادیواکتیو و بروز پیامدهای زیستمحیطی و انسانی در مقیاس وسیع وجود دارد.
مدیرکل آژانس هشدار داد قطع خطوط تامین برق نیروگاههای فعال میتواند خطر ذوب هسته راکتورها را افزایش دهد و در بدترین سناریوها به تخلیه جمعیت و اقدامات حفاظتی گسترده منجر شود.
گروسی با اشاره به حملات صورتگرفته به نیروگاه براکه، نیروگاه زاپوریژیا در اوکراین و همچنین نیروگاه بوشهر در ایران گفت اصول هفتگانه آژانس برای حفظ ایمنی و امنیت هستهای در زمان درگیری، جهانی و بدون استثنا هستند و باید در همه کشورها رعایت شوند.
او تاکید کرد ایمنی هستهای موضوعی بنیادین و عاری از معیارهای دوگانه است و هرگونه حمله به تاسیسات هستهای در هر نقطه جهان «خط قرمز» محسوب میشود.
مدیرکل آژانس در پایان با دعوت به خویشتنداری حداکثری گفت تنها مسیر پایدار برای جلوگیری از فاجعه هستهای، گفتوگو و دیپلماسی است و آژانس برای حمایت از کشورهای عضو در این زمینه آماده اقدام فوری است.