یونیفل، نیروی موقت سازمان ملل در لبنان، خبر داد یک نیروی حافظ صلح سازمان ملل که بر اثر اصابت گلولههای خمپاره شامگاه چهارشنبه ۱۳ خرداد در نزدیکی مرجعیون در جنوبشرق لبنان مجروح شده بود، جان باخت و دو نیروی دیگر در این حمله زخمی شدند.
یونیفل منشا این حمله را مشخص نکرده است.
در مراسم سیوهفتمین سالمرگ روحالله خمینی، پیام کتبی منتسب به مجتبی خامنهای، سومین رهبر جمهوری اسلامی، قرائت شد؛ پیامی که در آن بر لزوم حفظ انسجام داخلی و مقابله با آنچه «جنگ ترکیبی دشمن» خوانده شد، تاکید شده است.
در این پیام آمده است ابزار دشمن کاشت بذر تردید، یاس، ترس، بدگمانی و اختلاف در جامعه است و هرگونه اقدامی که به بدبینی و سرخوردگی مردم منجر شود، «نوعی کمک به دشمن کشور و مردم» محسوب میشود.
در بخش دیگری از این پیام، اسرائیل «پادگانی متعلق به نظام سلطه» توصیف شده و تاکید شده است این کشور از هر اقدامی برای جلوگیری از پیشرفت ایران کوتاهی نمیکند.
این پیام همچنین اعلام کرده است: «دشمن خبیث در مصاف با فرزندان دلاور شما در نیروهای مسلح دچار شکست شده است» و افزوده است دشمن پس از آنچه «تحقیری پرمعنا و عمیق» خوانده شده، تمرکز خود را بر تضعیف تابآوری مردم و ایجاد خطا در دستگاه محاسباتی مسئولان قرار داده است.
در پایان، در این پیام از همگان خواسته شده است با ایستادگی، روشنبینی، حفظ وحدت و انسجام و همصدایی نکردن با دشمن، «نقشه شوم» او را خنثی کنند.
یسرائیل کاتز، وزیر دفاع اسرائیل، گفت سند توافق اخیر درباره لبنان شامل تصریح روشن بر هدف خلع سلاح حزبالله در سراسر لبنان و محکومیت رسمی دخالت جمهوری اسلامی در منطقه است.
او تاکید کرد آتشبس پیشبینیشده در این چارچوب، مشروط به خروج نیروهای حزبالله از مناطق جنوبی رود لیتانی و ایجاد منطقهای غیرنظامی تحت کنترل ارتش لبنان خواهد بود.
کاتز در عین حال گفت ارتش اسرائیل در این مرحله به عملیات خود ادامه میدهد و حضورش را در منطقه امنیتی لبنان تا خط زرد حفظ میکند.
وزیر دفاع اسرائیل افزود این توافق به اسرائیل با پشتیبانی آمریکا آزادی عمل میدهد تا در صورت هرگونه شلیک به خاک اسرائیل، در بیروت اقدام نظامی انجام دهد.
تیم ملی فوتبال ایران، پنجشنبه ۱۴ خرداد، ساعت ۲۰:۳۰ در آخرین دیدار تدارکاتی خود پیش از سفر به مکزیک، به مصاف مالی، تیم ۵۱ رنکینگ فیفا، میرود؛ مسابقهای که با تصمیم کادر فنی، پشت درهای بسته و بدون حضور رسانهها برگزار خواهد شد.
این در حالی است که درست پس از پایان بازی ایران، تیم ملی فوتبال عراق در ورزشگاه خانگی دپورتیوو لاکرونیا، رودرروی اسپانیا قرار میگیرد؛ یکی از مدعیان اصلی قهرمانی با ستارههایی چون لامین یامال.
در حالی که تیم ملی عراق با یکی از قدرتهای فوتبال جهان بازی میکند، فدراسیون فوتبال ایران پس از لغو بازی با اسپانیا، پرتغال، مقدونیه و آنگولا به دلیل مسائل سیاسی و جنگ، مجبور شد چهار بار با خودش و یک بار با گامبیا، تیم ۱۱۶ رنکینگ فیفا، بازی کند.
مهدی تاج گفته است برای همین بازی با مالی، ۱۰۰ هزار دلار به همراه هزینه پرواز و هتل تیم ملی مالی را پرداخت کردهاند.
برنامه بازی با پورتوریکو در آمریکا نیز لغو شد تا ایران پس از انتقال کمپ خود به تیخوانا، احتمالا با گرانادا دیدار کند؛ تدارکاتی ناامیدکننده برای تیمی که برخلاف همسایگانش، مانند عراق، نتوانسته بازیهای تدارکاتی مناسب داشته باشد.
بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، همزمان با نزدیک شدن به شصتمین روز بازداشت سارا سپهری، شهروند بهائی ساکن شیراز، نگرانیها درباره وضعیت جسمی او در زندان عادلآباد افزایش یافته است.
یک منبع آگاه گفت ناراحتی چشمی خانم سپهری در زندان به مرحله بحرانی رسیده و او را در معرض خطر خونریزی چشمی قرار داده است.
به گفته این منبع، با وجود انجام برخی اقدامات درمانی اولیه پس از وخامت حال، این اقدامات کافی نبوده و او نیازمند آزادی فوری و دسترسی به مراقبتهای تخصصی و مستمر پزشکی است.
بر اساس نظر پزشک معالج، وضعیت چشم این شهروند بهائی حاد و نگرانکننده است و فشارهای ناشی از شرایط زندان میتواند در هر لحظه پیامدهای جبرانناپذیری برای سلامت او داشته باشد. او پیشتر نیز سابقه خونریزی معده و مشکلات شدید التهابی چشم داشته است.
این منبع مطلع همچنین گفت بازجوییهای انجامشده ارتباطی با اتهامهای مطرحشده علیه خانم سپهری نداشته و ادامه بازداشت او بدون ارائه دلیل موجه و قانونی ادامه یافته است.
به گفته این منبع، مسئولیت هرگونه آسیب یا پیامد ناگوار احتمالی برای سارا سپهری مستقیما بر عهده نهاد بازداشتکننده و مقامهای مسئول خواهد بود.
سارا سپهری ۲۰ فروردین ۱۴۰۵ از سوی ماموران امنیتی در منزل شخصی خود در شیراز بازداشت شد. او مسئولیت نگهداری و مراقبت از مادر ۸۰ ساله خود را که دارای معلولیت است بر عهده دارد.
بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، روز سهشنبه ۱۲ خرداد ۱۴۰۵ نهاله شهیدی، شهروند بهائی و فعال حقوق کودک، برای تحمل شش سال حبس تعزیری راهی زندان کرمان شد.
خانم شهیدی که ساکن کرج است، در تعطیلات نوروز ۱۴۰۲ برای دیدار با برادرش به کرمان سفر کرده بود. او هشتم فروردین همان سال، هنگام بازگشت و در ایستگاه قطار، از سوی ماموران اطلاعات سپاه بازداشت شد.
به گفته منابع مطلع، ماموران در دوران بازداشت، بدون حضور او به منزلش در کرج مراجعه کردند و پس از تفتیش خانه، شماری از وسایل شخصیاش را ضبط کردند.
نهاله شهیدی به مدت ۹ ماه و چهار روز بدون برگزاری دادگاه در بازداشت بود و در نهایت با تودیع وثیقه به صورت موقت آزاد شد.
دادگاه بدوی او مرداد ۱۴۰۴ در کرمان برگزار شد و این شهروند بهائی به شش سال حبس تعزیری محکوم شد. حکم صادرشده عینا در دادگاه تجدیدنظر استان کرمان تایید شد.