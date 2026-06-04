در مراسم سی‌وهفتمین سالمرگ روح‌الله خمینی، پیام کتبی منتسب به مجتبی خامنه‌ای، سومین رهبر جمهوری اسلامی، قرائت شد؛ پیامی که در آن بر لزوم حفظ انسجام داخلی و مقابله با آنچه «جنگ ترکیبی دشمن» خوانده شد، تاکید شده است.

در این پیام آمده است ابزار دشمن کاشت بذر تردید، یاس، ترس، بدگمانی و اختلاف در جامعه است و هرگونه اقدامی که به بدبینی و سرخوردگی مردم منجر شود، «نوعی کمک به دشمن کشور و مردم» محسوب می‌شود.

در بخش دیگری از این پیام، اسرائیل «پادگانی متعلق به نظام سلطه» توصیف شده و تاکید شده است این کشور از هر اقدامی برای جلوگیری از پیشرفت ایران کوتاهی نمی‌کند.

این پیام همچنین اعلام کرده است: «دشمن خبیث در مصاف با فرزندان دلاور شما در نیروهای مسلح دچار شکست شده است» و افزوده است دشمن پس از آنچه «تحقیری پرمعنا و عمیق» خوانده شده، تمرکز خود را بر تضعیف تاب‌آوری مردم و ایجاد خطا در دستگاه محاسباتی مسئولان قرار داده است.

در پایان، در این پیام از همگان خواسته شده است با ایستادگی، روشن‌بینی، حفظ وحدت و انسجام و همصدایی نکردن با دشمن، «نقشه شوم» او را خنثی کنند.