طبق این گزارش، میانجی‌های منطقه‌ای در روزهای اخیر برای کاهش شکاف میان دو طرف چند فرمول مصالحه‌آمیز پیشنهاد کرده‌اند، از جمله صندوقی بشردوستانه که برای خرید دارو، غذا و کالاهای کشاورزی برای ایران اختصاص می‌یابد.

با این حال، به نوشته اورشلیم‌پست، مذاکره‌کنندگان ایرانی خواستار دسترسی فوری به منابع نقدی در مرحله نخست توافق هستند؛ اما مقام‌های آمریکایی این درخواست را رد کرده‌ و آزادسازی منابع را به اقدامات قابل راستی‌آزمایی جمهوری اسلامی گره زده‌اند.

مقام‌های آمریکایی به میانجی‌ها گفته‌اند واشینگتن بدون امتیازهای مشخص جمهوری اسلامی درباره برنامه هسته‌ای و ترتیبات امنیتی تنگه هرمز، منابع مالی قابل توجهی را آزاد نخواهد کرد، زیرا نگران است اهرم فشار خود را از دست بدهد.