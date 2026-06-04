به گزارش سازمان حقوق بشر ایران، حسن امیری روز ۲۹ اسفند ۱۴۰۴ در یک ایست بازرسی به اتهام اینکه ماموران در تلفن همراه او تصویری از یک محل بمباران‌شده پیدا کرده بودند، بازداشت شد.

این سازمان به نقل از یک منبع آگاه نوشت حسن تحت شکنجه قرار گرفت تا اعترافات دروغین انجام دهد و بگوید که برادر دوقلویش حسین، تصاویر بیشتری را در لپ‌تاپ خود نگهداری می‌کند؛ این در‌حالی‌است که هیچ‌یک از این دو برادر لپ‌تاپ ندارند.

در نهایت، حسین امیری، مکانیک خودرو در کرج، روز ۳ فروردین ۱۴۰۵ بازداشت شد و شش روز بعد، هر دو برادر برای بازجویی به زندان قزل‌حصار منتقل شدند.

هرانا به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد در کیفرخواست صادر شده علیه این دو برادر، مشاهده تصاویری از ساختمان‌های آسیب‌دیده، مبنای طرح اتهام «جاسوسی به نفع اسرائیل» در پرونده قرار گرفته بود.

طبق گزارش‌های منتشر شده، این دو برادر به‌صورت جداگانه در «سوییت ۳۵» زندان قزلحصار نگهداری می‌شوند و از حق ملاقات با یکدیگر محروم هستند.