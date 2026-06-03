در حالی که بامداد چهارشنبه ۱۳ خرداد به وقت محلی، کویت از رهگیری حملات موشکی و پهپادی خبر داد، در بحرین آژیر خطر به صدا درآمد و صدای انفجار در قشم شنیده شد، اسرائیل و حزب‌الله لبنان نیز با وجود وعده رییس‌جمهوری آمریکا برای کاهش تنش، حملات جدیدی را علیه یکدیگر انجام دادند.

سپاه پاسداران بامداد چهارشنبه ۱۳ خرداد با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که در تلافی حمله آمریکا به یک نفت‌کش ایرانی در حوالی تنگه هرمز، «شناور متعلق به دشمن آمریکایی صهیونی به نام پانایا مورد هدف موشک‌های نیروی دریایی سپاه قرار گرفت».

در این بیانیه گفته شده است که آمریکایی یک دکل مخابراتی سپاه را در جنوب جزیره قشم هدف پرتابه های هوایی خود قرار داد و در پاسخ، «پایگاه هوایی و بالگردی آمریکا مستقر در یکی از کشورهای منطقه و همچنین مرکز ناوگان پنجم دریایی آمریکا مورد تهاجم موشکی و پهپادی نیروی هوافضای سپاه قرار گرفتند.»

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