وبسایت آتیهآنلاین گزارش داد که نرخ تورم نقطهبهنقطه در ایران در اردیبهشتماه به ۸۳.۹ درصد رسید، و این رقم را بهمعنای «ادامه فشار سنگین افزایش قیمتها بر خانوارهای ایرانی» دانست.
آتیهانلاین اشاره کرد که بررسی جزییات گزارش جدید مرکز آمار نشان میدهد که بار تورم در همه استانها یکسان توزیع نشده است و برخی از استانها با شرایطی به مراتب دشوارتر از میانگین ملی مواجه هستند.
بر اساس این گزارش، ۲۴ استان تورمی بالاتر از میانگین ۸۳.۹ درصدی را تجربه کردهاند. در مقابل، تنها تعداد محدودی از استانها، از جمله تهران، تورمی کمتر از متوسط کشوری داشتهاند.
آتیهانلاین نوشت این اختلاف قابل توجه، از «شکاف فزاینده هزینههای زندگی میان مناطق مختلف کشور» خبر میدهد.
این گزارش میگوید در میان استانها، ایلام با ثبت تورم نقطهبهنقطه ۱۰۵.۹ درصدی در صدر قرار گرفته است. پس از آن، کردستان با ۱۰۵.۱ درصد، کرمانشاه با ۱۰۱.۲ درصد و لرستان با ۱۰۳.۷ درصد قرار دارند. بهعبارت دیگر، خانوارهای ساکن این استانها به طور متوسط با افزایش بیش از دو برابری قیمت کالاها و خدمات نسبت به مدت مشابه سال گذشته روبرو شدهاند.
این وبسایت در گزارش خود اضافه کرد که استانهایی مانند گلستان با ۹۹.۶ درصد، آذربایجان غربی با ۹۹.۱ درصد، مرکزی با ۹۸.۷ درصد و چهارمحال و بختیاری با ۹۸ درصد نیز در آستانه ورود به باشگاه تورم سهرقمی قرار گرفتهاند.
در این حال، استان تهران با ثبت تورم نقطهبهنقطه ۶۹.۵ درصدی، کمترین نرخ تورم را در ایران به خود اختصاص داده است.
آتیهانلاین اشاره کرد که کارشناسان معتقدند تمرکز امکانات اقتصادی، دسترسی گستردهتر به شبکه توزیع کالا و خدمات و سهم بالاتر درآمد خانوارها در تهران، از جمله عواملی هستند که میتواند به تعدیل نسبی آثار تورم در پایتخت ایران کمک کند.
این وبسایت تاکید کرد که حتی همین «پایینترین نرخ ثبتشده» در سطحی بسیار بالا قرار دارد.