انور قرقاش، مشاور سیاست خارجی رییس امارات متحده عربی، با اشاره به «حملات مکرر» جمهوری اسلامی به کویت و بحرین، بر ضرورت اتخاذ موضعی قاطع، متحد و منسجم از سوی کشورهای خلیج فارس تاکید کرد.

او گفت نباید هیچ کشور حوزه خلیج فارس به تنهایی در برابر این حملات قرار گیرد، زیرا امنیت کشورهای این منطقه به هم پیوسته، منافع آن‌ها مشترک و سرنوشتشان واحد است.

قرقاش افزود این حملات یک کشور خاص را هدف قرار نمی‌دهد، بلکه همه کشورهای خلیج فارس را هدف گرفته است.