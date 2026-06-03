محمدجعفر قائمپناه، معاون اجرایی رییسجمهور دولت جمهوری اسلامی، با تقدیر از عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت در جریان حملات آمریکا و اسرائیل، اعلام کرد بر اساس نتایج یک نظرسنجی ملی، «۸۲ درصد مردم» از وضعیت تامین کالا و مدیریت بازار در این دوره رضایت داشتهاند.
او در نشست شورای معاونان وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: «این ارزیابیها نشان میدهد رضایت عمومی از تامین کالا و کنترل بازار حاصل شده و این موفقیت نتیجه تلاش شبانهروزی مدیران، تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی کشور بوده است.»
انور قرقاش، مشاور سیاست خارجی رییس امارات متحده عربی، با اشاره به «حملات مکرر» جمهوری اسلامی به کویت و بحرین، بر ضرورت اتخاذ موضعی قاطع، متحد و منسجم از سوی کشورهای خلیج فارس تاکید کرد.
او گفت نباید هیچ کشور حوزه خلیج فارس به تنهایی در برابر این حملات قرار گیرد، زیرا امنیت کشورهای این منطقه به هم پیوسته، منافع آنها مشترک و سرنوشتشان واحد است.
قرقاش افزود این حملات یک کشور خاص را هدف قرار نمیدهد، بلکه همه کشورهای خلیج فارس را هدف گرفته است.
آرش نجفی، رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اعلام کرد پیشبینی میشود قطعی برق خانههای از اواخر خرداد یا اوایل تیرماه آغاز شود و مردم ایران احتمالا به مدت سه ماه با این شرایط روبهرو باشند.
او در مصاحبه با عصرایران گفت برای حفظ فعالیت صنعت کشور، لازم است مردم روزانه دو ساعت خاموشی را تحمل کنند و همراهی عمومی در این دوره ضروری است.
نجفی افزود: «برای اقتصاد کشور لازم است که مردم این ازخودگذشتگی را داشته باشند، اما راهکار اصلی در سرمایهگذاری بخشهای مختلف بر روی دستگاههای ذخیرهساز برق نهفته است.»
یکی از مخاطبان با ارسال ویدیویی به ایراناینترنشنال از افزایش شدید هزینه داروهای خانوادهاش ابراز نارضایتی کرد و گفت مجموع هزینه داروهای همسر و فرزندش برای یک ماه به ۵ میلیون تومان رسیده است.
به گفته او، یکی از داروها برای درمان افسردگی و اضطراب همسرش تجویز شده و داروی دیگر مربوط به فرزندش است که به اختلال بیشفعالی و کمتوجهی مبتلا است.
جام جهانی ۲۰۲۶ قرار است نهتنها با فرمت جدید و حضور ۴۸ تیم برگزار شود، بلکه یکی از پیشرفتهترین توپهای تاریخ فوتبال نیز در این رقابتها مورد استفاده قرار خواهد گرفت؛ توپی با نام «تریوندا» که به فناوری هوش مصنوعی مجهز شده است.
نام «تریوندا» از یک واژه اسپانیایی به معنای «سه موج» گرفته شده و اشارهای به سه کشور میزبان این دوره از مسابقات، یعنی کانادا، مکزیک و ایالات متحده آمریکا دارد. با این حال، مهمترین ویژگی این توپ به فناوری بهکاررفته در آن مربوط میشود.
تریوندا یک توپ هوشمند است که درون آن حسگری ویژه تعبیه شده است. این حسگر با شبکهای از سنسورهای نصبشده در ورزشگاهها ارتباط دارد و میتواند اطلاعات مربوط به حرکت توپ را با دقت بسیار بالا ثبت کند. بر اساس اعلام مسئولان برگزاری مسابقات، این سیستم قادر است دادهها را ۵۰۰ بار در هر ثانیه ثبت و پردازش کند.
استفاده از این فناوری میتواند به داوران در تصمیمگیریهای حساس، از جمله تشخیص موقعیتهای آفساید، کمک کند. همچنین هواداران نیز به اطلاعات دقیقتری درباره مسابقات دسترسی خواهند داشت؛ از جمله اینکه کدام ضربه بیشترین سرعت، قدرت یا چرخش را داشته است.
طراحی ظاهری توپ نیز با الهام از سه کشور میزبان انجام شده است. برگ افرا قرمز نماد کانادا، عقاب سبز نماد مکزیک و رنگ آبی همراه با ستارهها نماد پرچم ایالات متحده آمریکا هستند. جزئیات طلاییرنگ روی توپ نیز ادای احترامی به جام قهرمانی فیفا به شمار میرود.
جام جهانی ۲۰۲۶ نخستین دورهای خواهد بود که به میزبانی سه کشور برگزار میشود. دیدار افتتاحیه این رقابتها ۲۱ خرداد ۱۴۰۵ در مکزیکوسیتی برگزار خواهد شد و فینال نیز ۲۸ تیر ۱۴۰۵ در نیوجرسی آمریکا انجام میشود.
این مسابقات برای نخستین بار با حضور ۴۸ تیم برگزار خواهد شد و با ۳۹ روز زمان برگزاری، طولانیترین جام جهانی تاریخ لقب میگیرد. فرمت جدید رقابتها شامل ۱۲ گروه چهار تیمی و یک مرحله حذفی اضافی خواهد بود.
محمدرضا میرتاجالدینی، معاون مراسم و استانهای شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، در نشست خبری اعلام کرد در مراسم سالمرگ روحالله خمینی در ۱۴ خرداد، «پیام کتبی» مجتبی خامنهای جایگزین سخنرانی علی خامنهای خواهد شد.
علی خامنهای تنها در سالی که به دلیل همهگیری کرونا در این مراسم حضور فیزیکی نداشت، پیام مکتوب او منتشر شد.
به گفته میرتاجالدینی، شعار محوری این مراسم «میثاق با امامین انقلاب و بیعت با رهبر معظم انقلاب» تعیین شده است.