گلایه از بیمه؛ داروهای مورد نیاز زیر پوشش قرار نگرفت
یک شهروند در ویدیویی که برای ایران اینترنشنال فرستاد گفت بهرغم داشتن بیمه معتبر، داروخانهای در شهر یزد به او اطلاع داده است که شماری از داروهای مورد نیاز این شهروند زیر پوشش بیمه نیست و او به ناچار دو برگ مسکن را به مبلغ ۱۰۰ هزار تومان خریده است.
وزارت خارجه اردن حملات جمهوری اسلامی به تاسیسات غیرنظامی و حیاتی در کویت و بحرین، از جمله فرودگاه بینالمللی کویت، را محکوم کرد و آن را نقض آشکار حاکمیت این دو کشور و تهدیدی علیه امنیت و ثبات منطقه دانست.
در بیانیه این وزارتخانه آمده است که این حملات نقض صریح قوانین بینالمللی و منشور سازمان ملل است. اردن همچنین همبستگی کامل خود را با کویت و بحرین اعلام کرد و بر حمایت از اقدامهای این دو کشور برای حفظ حاکمیت، امنیت و ثبات خود تاکید کرد.
وزارت خارجه اردن در ادامه با دولت و مردم کویت در پی کشته شدن یک نفر و زخمی شدن چند نفر دیگر در این حملات ابراز همدردی کرد.
علیرضا سلیمی، عضو هیئت رییسه مجلس جمهوری اسلامی، اعلام کرد جلسه مجلس در هفته آینده بهصورت آنلاین برگزار خواهد شد.
او گفت تا زمانی که منع اعلامشده از سوی دستگاه امنیتی برداشته نشود، جلسات مجلس به همین شیوه برگزار میشود. به گفته سلیمی، در صورت صدور مجوز از سوی نهاد امنیتی تا هفته آینده، نحوه برگزاری جلسات تغییر خواهد کرد.
پس از حملات آمریکا و اسرائیل از اسفندماه تاکنون جلسه علنی مجلس برگزار نشده است.