به نوشته اس‌بی‌اس پیش از جام جهانی ۲۰۱۴ برزیل، مدل کلمنت، آلمان را به‌عنوان مدعی اصلی معرفی کرد. چهار سال بعد، فرانسه را گزینه نخست دانست و پیش از قطر ۲۰۲۲ نیز با پیش‌بینی قهرمانی آرژانتین بار دیگر شگفتی آفرید.

این بار او روی یک مدعی نه‌چندان مطرح شرط بسته و پیش‌بینی کرده هلند قهرمان خواهد شد.

پیش‌بینی‌ای که برخلاف اغلب برآوردهای سنتی است که معمولاً فرانسه، آرژانتین، اسپانیا یا انگلیس را مدعیان اصلی می‌دانند.

هلند تاکنون قهرمان جام جهانی نشده، اما با رسیدن به فینال‌های ۱۹۷۴، ۱۹۷۸ و ۲۰۱۰ نایب‌قهرمان جهان شده است.

تیم ملی هلند در حال حاضر در رده هفتم رنکینگ فیفا قرار دارد. شرکت‌های شرط‌بندی نیز به‌طور کلی هلند را هشتمین مدعی قهرمانی می‌دانند؛ اسپانیا بخت نخست محسوب می‌شود و پس از آن فرانسه و انگلیس قرار دارند.

کلمنت به SBS هلندی گفت: «وقتی مدل و شبیه‌سازی‌ها نشان دادند هلند قهرمان می‌شود، کمی تعجب کردم. به‌ویژه با توجه به اینکه شبیه‌سازی نشان می‌داد هلند مسیر بسیار، بسیار دشواری تا فینال دارد.»

هلند در مرحله گروهی با ژاپن، سوئد و تونس هم‌گروه است و نخستین بازی خود را ۲۵ خرداد در ورزشگاه دالاس برابر ژاپن برگزار می‌کند.

کلمنت پیش‌بینی می‌کند هلند در مراحل حذفی مراکش و کانادا را شکست دهد و در یک‌چهارم نهایی نیز از سد فرانسه عبور کند.

او گفت: «فرانسه از نظر منطقی شانس بیشتری برای پیروزی برابر هلند دارد، چون یکی از بهترین تیم‌های حال حاضر جهان است. اما در هر روز و هر مسابقه، شانس نقش مهمی ایفا می‌کند و در واقع حدود ۵۰ درصد نتیجه به شانس بستگی دارد.»

به گفته او، هلند در نیمه‌نهایی به مصاف اسپانیا می‌رود: «اگر هلند به نیمه‌نهایی برسد، در موقعیتی خواهد بود که اعتمادبه‌نفس زیادی پیدا کرده و باور دارد می‌تواند هر تیمی را شکست دهد. به نظرم شانس برد مقابل اسپانیا کاملاً پنجاه‌پنجاه است و اگر اسپانیا را ببرد، مسیر قهرمانی باز خواهد شد.»

بر اساس فرمول او، فینال میان هلند و پرتغال برگزار می‌شود؛ پرتغالی که ششمین مدعی قهرمانی به شمار می‌رود.

این پیش‌بینی همچنین شامل چند شگفتی دیگر در مسیر رقابت‌هاست؛ از حذف‌های غیرمنتظره گرفته تا تیم‌هایی که می‌توانند نظم همیشگی فوتبال ملی را بر هم بزنند.

این پیش‌بینی می‌گوید پرتغال در مرحله یک‌چهارم، آرژانتین را حذف می‌کند و در نیمه نهایی انگلیس را شکست می‌دهد و فینالیست می‌شود.

برخلاف پیش‌بینی‌هایی که صرفاً بر عملکرد ورزشی تکیه دارند، مدل کلمنت مجموعه‌ای از متغیرهای آماری، اقتصادی و جمعیتی را برای برآورد احتمال موفقیت تیم‌ها در جام جهانی ترکیب می‌کند.

مدل اقتصادسنجی اختصاصی کلمنت پنج عامل را برای موفقیت یک تیم اندازه‌گیری می‌کند: تولید ناخالص داخلی سرانه، جمعیت، دما، امتیاز رنکینگ فیفا و امتیاز میزبانی.

او توضیح داد: «مدل من از شاخص‌های اقتصادی و اقلیمی برای سنجش قدرت تیم‌ها استفاده می‌کند و هرچه دو تیم به هم نزدیک‌تر باشند، نقش شانس در یک مسابقه خاص بیشتر می‌شود.»

خود این تحلیل‌گر آلمانی بارها تأکید کرده که فرمولش قرار نیست بی‌نقص و قطعی باشد و بخش بزرگی از فوتبال همچنان به شانس و شرایطی وابسته است که پیش‌بینی آن‌ها ناممکن است.

با این حال، پس از سه پیش‌بینی پیاپی درست، هر محاسبه تازه‌ای از سوی او به‌طور طبیعی مورد توجه قرار می‌گیرد.

هرچند خود این اقتصاددان تأکید می‌کند مدلش هیچ تضمینی ارائه نمی‌دهد، اما سابقه سه پیش‌بینی موفق او باعث شده این یکی از پرگفت‌وگوترین پیش‌بینی‌ها در آستانه ۲۰۲۶ باشد.

اگر او بار دیگر درست از آب درآید، هلند نه‌تنها نخستین ستاره خود را کسب خواهد کرد، بلکه نشان خواهد داد «ریاضی‌دان جام جهانی» همچنان فرمولی در اختیار دارد که نمی‌توان به‌سادگی نادیده‌اش گرفت.